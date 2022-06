Sony: PlayStation 5 blijft naar verwachting tot in 2022 moeilijk verkrijgbaar

Sony verwacht dat de PlayStation 5 ook in 2022 nog moeilijk beschikbaar wordt voor consumenten. Ook als de aanhoudende chiptekorten minder worden, verwacht Sony dat het moeilijk wordt de vraag alsnog in te halen, zegt het in een brief tegen analisten.

De verkrijgbaarheid van de PS5 blijft door de chiptekorten 'door heel 2022' nog slecht, waarschuwt het bedrijf in gesprek met analisten waar Bloomberg over schrijft. Het bedrijf noemt het een uitdaging om de vraag bij te benen, en dat blijft ook nog zeker dit jaar zo, zegt CFO Hiroki Totoki. "Zelfs als we veel meer onderdelen weten te bemachtigen en meer PS5-units weten te maken, dan zal onze voorraad achter blijven op de vraag."

Volgens Sony zou de vraag naar consoles blijven stijgen door onder andere de coronacrisis waardoor veel meer mensen thuis vermaak zoeken. Wel denkt Totoki dat de vraag naar consoles ook na de pandemie blijft aanhouden. Vorige maand bleek tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat Sony 7,8 miljoen exemplaren van de nieuwe console had verkocht. Daarmee is het de snelst verkopende Sony-console tot nu toe.