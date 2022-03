Volgende God of War-game is uitgesteld tot 2022 en komt ook uit op PS4

De volgende God of War-game, 'Ragnarok', komt pas in 2022 uit. Dat meldt Herman Hulst in een blogpost. De PlayStation-topman bevestigt ook dat de komende titel in de God of War-franchise ook beschikbaar komt voor de PlayStation 4.

Hulst meldt in de blogpost dat de ontwikkeling van de nieuwe God of War-titel 'iets later is begonnen'. "Daarom hebben we besloten om dat spel naar volgend jaar te verschuiven, zodat Santa Monica Studio het geweldige God of War-spel kan afleveren dat we allemaal willen spelen." Ook de ontwikkelaar van de komende God of War-game meldt op Twitter dat het zich wil richten om een game van zo goed mogelijke kwaliteit af te leveren.

Eerder dit jaar stelde Polyphony ook al de release van PlayStation-exclusive Gran Turismo 7 uit tot volgend jaar. Hulst verwacht dat Horizon: Forbidden West wél dit jaar nog verschijnt, maar geeft ook aan dat dit nog niet volledig vaststaat. "Voor Horizon: Forbidden West denken we dat we op schema zitten voor een release rond de feestdagen. Maar dat is nog niet helemaal zeker, en we doen ons uiterste best om dat zo snel mogelijk aan jullie te bevestigen."

PlayStation-topman Hulst meldt ook dat God of War: Ragnarok beschikbaar komt voor de PS4, net als Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7. "Waar het zinvol is om een titel te ontwikkelen voor zowel PS4 als PS5 - voor Horizon: Forbidden West, de volgende God of War en Gran Turismo 7 - zullen we daarnaar blijven kijken", aldus Hulst. "Als PS4-bezitters dat spel willen spelen, dan kan dat. Als ze verder willen gaan en de PS5-versie willen spelen, dan zal die game er voor hen zijn."

De komende God of War-game werd vorig jaar al geteaset tijdens een PlayStation 5 Showcase van Sony. Gelet op de teaser 'Ragnarok is coming', wordt de game gebaseerd op de Noorse mythologie. Hulst bevestigt verder wederom dat PlayStation Studios momenteel meer dan 25 titels in ontwikkeling hebben. 'Ruim de helft' daarvan zouden nieuwe franchises zijn. De topman meldde dat eerder dit jaar al in een interview met Wired.