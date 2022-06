Gerucht: volgende PSVR heeft oogtracking en hogere resolutie

De volgende versie van de PlayStation VR van Sony zou een hogere resolutie hebben dan zijn voorganger, beschikken over oogtracking en foveated rendering en zou moeten worden aangesloten met een enkele USB-C-kabel, zo meldt een nieuw gerucht.

De resolutie is volgens UploadVR 4000x2040 pixels in totaal, oftewerl 2000x2040 pixels per oog. De vorige PSVR voor de PS4 heeft 1920x1080 pixels, 960x1080 pixels per oog. De populairste VR-headset op dit moment, de Oculus Quest 2, heeft 3664x1920 pixels. Een hogere resolutie moet het screendoor-effect verminderen, waarbij gebruikers de pixels zien tijdens gebruik.

Om die pixels te gebruiken, maakt Sony gebruik van oogtracking en foveated rendering, waarbij het gedeelte waar gebruikers naar kijken scherper is dan de rest. Dat voorkomt dat de VR-headset het hele beeld scherp moeten krijgen en scheelt dus in rekenkracht.

De headset heeft bovendien een trilmotor voor het geven van haptische feedback, claimt UploadVR. Sony maakte zelf eerder bekend dat ook de controllers haptische feedback kunnen geven. Volgens UploadVR is de enkele kabel waar Sony over sprak in de beperkte informatie over de headset een USB-C-kabel die aan te sluiten is op de poort voorop de behuizing van de PS5.

Sony zei in februari al dat er nog veel werk zit in het klaar maken van de nieuwe PSVR voor release. Daarom zou die pas na 2021 uitkomen. De PS5 zelf kwam vorig najaar uit en is nog altijd slecht verkrijgbaar.