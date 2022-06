Sony toont 4k-micro-oledscherm voor gebruik in VR-headsets

Sony toont een prototype van een micro-oledscherm met een 4k-resolutie voor gebruik in VR-headsets. Het is niet bekend of Sony het display ook zelf gaat gebruiken in de volgende generatie van de PlayStation VR-headset.

Yasuko Ishihara en Kei Kimura van Sony's R&D Center toonden een werkend prototype van het kleine oledscherm met pixels van 6,3 micron. Het formaat en de exacte resolutie van het kleine scherm melden de twee onderzoekers niet, maar als het gaat om een schermpje met een resolutie van 4096x4096 pixels, zou het formaat zo'n 2,6 bij 2,6cm bedragen.

Het micro-oledscherm is bedoeld voor gebruik in VR-headsets. De twee onderzoekers toonden ook een werkend prototype van een dergelijke headset die, met een dergelijk display per oog, een totale resolutie van 8k heeft. Om het prototype snel te kunnen testen heeft de headset niet de gebruikelijke hoofdband, maar in plaats daarvan twee handvatten aan de zijkanten van het scherm.

De onderzoekers stellen dat het scherm door Sony zelf ontwikkeld is en dat het daarvoor inspiratie opgedaan heeft bij de cmos-beeldsensors die gebruikt worden door de cameradivisie van Sony. Ishihara en Kimura spreken nadrukkelijk over het gebruik in head mounted displays, maar zeggen niets over eventueel gebruik in de nieuwe PlayStation VR-headset. De twee laten wel los dat Sony bij de ontwikkelen van het prototype streeft naar een lagere latency. Zonder in detail te treden benoemen ze dat Sony gebruikmaakt van multiple sensor data en latency compensation technology. Ze noemen het prototype van bril dan ook een low latency hmd.

Sony werkt al langer aan een opvolger van zijn PlayStation VR-headset en volgens geruchten komt daar een oledscherm in. Dat zou echter gaan om één paneel van Samsung, met een resolutie van 4000x2040 pixels. Sony heeft enkel bekendgemaakt dat de nieuwe PSVR één kabel krijgt en net als de DualSense-controller voorzien zal worden van controllers met adaptive triggers.