Sony wil minstens 20 games gereed hebben bij verkoopstart PlayStation VR2

Sony rekent erop dat er bij de marktintroductie van de PlayStation VR2 meer dan twintig games voor de virtualrealityheadset gereed zijn. Het gaat dan onder andere om de eerder aangekondigde Horizon-spin-off Horizon Call of the Mountain.

De meer dan twintig 'grote games' die gereed zijn bij de verkoopstart van de PlayStation VR2 zijn afkomstig van Sony's eigen studio's en van derde partijen, meldde het bedrijf aan investeerders. In de bijbehorende slide van de presentatie is een illustratie van Horizon Call of the Mountain zichtbaar, ten teken dat onder andere deze game dan gereed moet zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de PlayStation VR2 moet verschijnen. Sony maakte in februari vorig jaar bekend aan de opvolger van zijn eerste PlayStation-headset voor VR te werken. Eerder dit jaar onthulde het Japanse bedrijf meer details, zoals de naam, het ontwerp en de functionaliteit. In januari van dit jaar werd ook bekend dat Guerrilla Games en Firesprite aan de first-person-VR-game Horizon Call of the Mountain werken. Over deze game is verder nog weinig bekend.

De PlayStation VR2 is ontworpen voor een combinatie met de PS5 en het oledscherm van de headset krijgt hdr, een resolutie van 2000x2040 pixels per oog en een blikveld van 110 graden. De headset krijgt ook inside-outtracking. De eerste PlayStation VR uit 2016 biedt een blikveld van 100 graden en 960x1080 pixels per oog.