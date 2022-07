Sony begint met testen 1440p-ondersteuning op PlayStation 5

Sony is begonnen met het testen van 1440p-ondersteuning op de PlayStation 5. De optie zit in de meest recente PS5-bètasoftware, samen met gamelijsten en nieuwe sociale features. Het is niet bekend wanneer de optie beschikbaar komt voor alle PS5-eigenaren.

De nieuwe bètasoftware komt volgens Sony op donderdag beschikbaar voor 'uitgenodigde deelnemers' in een beperkt aantal landen. Nederland en België vallen daar vooralsnog niet onder. PS5-gebruikers met bètatoegang kunnen in de nieuwe softwareversie hun video-output op 1440p instellen op ondersteunde schermen, onder de 'Screen and video'-instellingen.

Games die 1440p ondersteunen, kunnen vervolgens op een native resolutie van 2560x1440 pixels gerenderd worden. In andere gevallen wordt de game gerenderd op 4k en vervolgens teruggeschaald naar 1440p, wat moet zorgen voor betere anti-aliasing. Gebruikers kunnen testen of hun scherm 1440p ondersteunt onder het 'Screen and video'-menu. Variabele refreshrate werkt niet op 1440p, zo waarschuwt Sony. Die functie doet het alleen op 1080p- en 4k-resoluties. De Xbox Series-consoles ondersteunen 1440p al.

De PS5-bèta voegt ook gamelijsten toe, een soort mapjes waar gebruikers hun games mee kunnen indelen op hun dashboard. Gebruikers kunnen maximaal 15 lijsten met ieder maximaal 100 games aanmaken. Gebruikers kunnen digitale games, games op discs en gestreamde games via PS Plus Premium toevoegen. Het is ook mogelijk om een game aan meerdere lijsten toe te voegen.

De console krijgt verder nieuwe sociale functies. Zo kunnen gebruikers in de toekomst een verzoek aan vrienden sturen om hun scherm te delen. Gebruikers die zich bij een party voegen, krijgen ook een notificatie wanneer ze mee kunnen doen met het spel van een ander partylid. Het wordt voortaan ook mogelijk om stickers en spraakberichten in party's te sturen en gebruikers kunnen straks gemakkelijker wisselen tussen 3d-audio en stereogeluid voor koptelefoons. Het is niet bekend wanneer de functies voor iedereen beschikbaar komen, maar vermoedelijk gebeurt dat in de komende maanden.