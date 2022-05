Discord-gebruikers kunnen PSN-account koppelen en gameactiviteit tonen

Gebruikers van chatapp Discord kunnen hun PlayStation Network-account koppelen en gameactiviteit laten zien in hun profiel. Het was al sinds mei vorig jaar duidelijk dat de functie eraan zat te komen en nu staat hij ook live.

PSN zal in de komende weken bij alle gebruikers als optie tussen de andere integraties komen te staan, zegt Discord. Vervolgens kunnen gebruikers inloggen en als de privacyoptie voor het weergeven van welke game de gebruiker aan het spelen is op 'iedereen' staat, komt op het Discord-profiel te staan wat gebruikers spelen op hun PlayStation.

De functie is de eerste die voortkomt uit de samenwerking tussen Discord en Sony. Beide bedrijven kondigden die samenwerking vorig jaar aan. Toen zei Sony ook dat Discord beschikbaar zou komen voor PlayStation-consoles, wat nu niet het geval is. Het is onbekend of en wanneer dat gaat gebeuren.