Gerucht: Sony voegt 'in de komende maanden' Discord-voicechat toe aan PS5

Sony voegt naar verluidt 'in de komende maanden' ondersteuning voor Discord-spraakgesprekken toe aan de PlayStation 5. Dat claimt insider Tom Henderson op basis van eigen bronnen. Sony kondigde eerder al een samenwerking met Discord aan.

Sony verwacht het chatplatform 'voor het einde van dit jaar' toe te voegen aan zijn console, schrijft Tom Henderson voor Exputer. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Discord-spraakchat zou worden toegevoegd aan versie 7.00 van het PS5-besturingssysteem. Met de integratie zouden PlayStation-gebruikers kunnen chatten met Discord-gebruikers, ongeacht het platform waarop zij zitten. Discord is beschikbaar op pc's en smartphones en komt ook naar Xbox-consoles.

Sony kondigde vorig jaar al aan dat het gaat samenwerken met Discord. Het bedrijf zei toen dat het 'de Discord- en PlayStation-ervaringen' begin dit jaar wilde integreren. PlayStation-ceo Jim Ryan zei toen dat de samenwerking het makkelijker moest maken om te communiceren met vrienden, groepen en community's. In februari werd het mogelijk om PSN-accounts te koppelen aan Discord, maar de dienst zelf kwam daarmee nog niet beschikbaar op PlayStation-consoles. Daar zou binnenkort dus verandering in komen.

Henderson is een bekende insider in de gamesector, die in het verleden ook correcte informatie over Sony heeft gedeeld. De leaker deelde eerder vroegtijdig informatie over Sony's gamingmonitoren en headsets voor pc's en de PS5. Henderson meldde in juni ook dat Sony met een aanpasbare PS5-controller zou komen, wat vorige week bleek te kloppen.