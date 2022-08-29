Gerucht: Sony voegt 'in de komende maanden' Discord-voicechat toe aan PS5

Sony voegt naar verluidt 'in de komende maanden' ondersteuning voor Discord-spraakgesprekken toe aan de PlayStation 5. Dat claimt insider Tom Henderson op basis van eigen bronnen. Sony kondigde eerder al een samenwerking met Discord aan.

Sony verwacht het chatplatform 'voor het einde van dit jaar' toe te voegen aan zijn console, schrijft Tom Henderson voor Exputer. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Discord-spraakchat zou worden toegevoegd aan versie 7.00 van het PS5-besturingssysteem. Met de integratie zouden PlayStation-gebruikers kunnen chatten met Discord-gebruikers, ongeacht het platform waarop zij zitten. Discord is beschikbaar op pc's en smartphones en komt ook naar Xbox-consoles.

Sony kondigde vorig jaar al aan dat het gaat samenwerken met Discord. Het bedrijf zei toen dat het 'de Discord- en PlayStation-ervaringen' begin dit jaar wilde integreren. PlayStation-ceo Jim Ryan zei toen dat de samenwerking het makkelijker moest maken om te communiceren met vrienden, groepen en community's. In februari werd het mogelijk om PSN-accounts te koppelen aan Discord, maar de dienst zelf kwam daarmee nog niet beschikbaar op PlayStation-consoles. Daar zou binnenkort dus verandering in komen.

Henderson is een bekende insider in de gamesector, die in het verleden ook correcte informatie over Sony heeft gedeeld. De leaker deelde eerder vroegtijdig informatie over Sony's gamingmonitoren en headsets voor pc's en de PS5. Henderson meldde in juni ook dat Sony met een aanpasbare PS5-controller zou komen, wat vorige week bleek te kloppen.

Discord voor iedereen

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-08-2022 09:24 37

29-08-2022 • 09:24

37

Lees meer

Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Discord ontslaat vier procent van personeel
Discord ontslaat vier procent van personeel Nieuws van 4 augustus 2023
'PS Plus Premium-abonnees kunnen vanaf 8 maart PS5-games streamen'
'PS Plus Premium-abonnees kunnen vanaf 8 maart PS5-games streamen' Nieuws van 12 januari 2023
Discord-servereigenaren kunnen in de VS eigen abonnementsdienst opzetten
Discord-servereigenaren kunnen in de VS eigen abonnementsdienst opzetten Nieuws van 2 december 2022
Discord-app noemt komst voicechatondersteuning op PlayStation 5
Discord-app noemt komst voicechatondersteuning op PlayStation 5 Nieuws van 24 oktober 2022
Xbox-console vereist na update niet langer mobiele app voor Discord-gesprekken
Xbox-console vereist na update niet langer mobiele app voor Discord-gesprekken Nieuws van 20 oktober 2022
Mod-ontwikkelaar publiceert beperkte jailbreak voor PlayStation 5-consoles
Mod-ontwikkelaar publiceert beperkte jailbreak voor PlayStation 5-consoles Nieuws van 3 oktober 2022
'Nieuwe PlayStation 5-revisie heeft zuinigere 6nm-chip'
'Nieuwe PlayStation 5-revisie heeft zuinigere 6nm-chip' Nieuws van 26 september 2022
Discord biedt forumfunctionaliteiten voor meer gestructureerde gesprekken
Discord biedt forumfunctionaliteiten voor meer gestructureerde gesprekken Nieuws van 16 september 2022
Discord-voicechat op Xbox is nu beschikbaar voor alle gebruikers
Discord-voicechat op Xbox is nu beschikbaar voor alle gebruikers Nieuws van 13 september 2022
Nieuwe PS5-revisie heeft kleiner moederbord en gewijzigd koelingsysteem
Nieuwe PS5-revisie heeft kleiner moederbord en gewijzigd koelingsysteem Nieuws van 7 september 2022
Ontwerper van hardware PlayStation 4 en 5 gaat met pensioen
Ontwerper van hardware PlayStation 4 en 5 gaat met pensioen Nieuws van 6 september 2022
Discord laat Xbox Insiders deelnemen aan spraakkanalen via Xbox-consoles
Discord laat Xbox Insiders deelnemen aan spraakkanalen via Xbox-consoles Nieuws van 20 juli 2022
Discord-gebruikers kunnen PSN-account koppelen en gameactiviteit tonen
Discord-gebruikers kunnen PSN-account koppelen en gameactiviteit tonen Nieuws van 1 februari 2022
Sony wil Discord begin volgend jaar integreren in PlayStation-consoles
Sony wil Discord begin volgend jaar integreren in PlayStation-consoles Nieuws van 3 mei 2021
Meer producten en artikelen
Websites en community's Consoles Sony PlayStation Discord

Reacties (37)

-Moderatie-faq
37
36
14
1
0
16
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Frosty_gamer 29 augustus 2022 10:40
Hoop eigenlijk ook dat dit nog uitgebracht word voor de PS4. Genoeg mensen die nog geen PS5 hebben.
fapkonijntje @Frosty_gamer29 augustus 2022 10:51
Sony doet toch al jaren niets meer aan features voor de PS4? Ik heb ze echt al heel lang niets meer zien toevoegen op de PS4. Het is niet zoals bij MS die de Xbox One en Series een soort platform basis laat delen, zodat features ook snel met terugwerkende kracht terugkomen.
Verwijderd @fapkonijntje29 augustus 2022 15:36
Dat heeft er vooral mee te maken dat de series x gelijk is qua software als de Xbox one. Kan een voordeel zijn dat je op die manier beide platformen kan blijven ondersteunen. Aan de andere kant is het voor de consument niet heel vernieuwend om weer exact dezelfde voorkant te zien.
fapkonijntje @Verwijderd29 augustus 2022 15:38
Beetje kort door de bocht hè, het kan ook net zo goed betekenen dat een vernieuwde interface ook komt naar oudere apparaten en je dus ook winst hebt bij de vorige generatie. Maar ook kan de interface gewoon een los onderdeel zijn van de software (wat het ook is) en zo kun je alsnog onderscheidend tewerk gaan.
Verwijderd @fapkonijntje29 augustus 2022 15:58
Beetje kort door de bocht hè, het kan ook net zo goed betekenen dat een vernieuwde interface ook komt naar oudere apparaten en je dus ook winst hebt bij de vorige generatie.
Maar dit is niet het geval bij de series x de interface is gewoon overgenomen van de Xbox one . Dus zo kort door de bocht is dat niet ;-)
DaniGeus 29 augustus 2022 09:33
Ik speel voornamelijk Warzone op PC met vrienden op PS5 & Xbox Series X. Op de Xbox werkt het al in béta en dat is mooi maar ik kan via PC ook wel in Xbox parties om zo met vrienden op xbox te praten.

PS5 heeft deze functie niet dus ik gebruikte Android Subsystem voor Windows met de mobiele Playstation app om zo met vrienden op PS5 te praten. Dit werkt nu niet heel goed meer want je moet een oudere versie van de Playstation app hebben en die forceert je weer om te updaten naar een nieuwe versie die constant crashed.

Ja het kan ook met het in-game chat systeem maar de kwaliteit is minder en zodra je de game sluit is de communicatie met je crossplay vrienden ook weg.

Met andere woorden, Discord op consoles +3.

[Reactie gewijzigd door DaniGeus op 30 juli 2024 22:30]

DigitalExorcist @DaniGeus29 augustus 2022 09:39
Klinkt als een uitstekende usecase voor Discord op de PS5. Wat een gedoe...

(Kom ik aan met m'n "hoe stream ik Nintendo Switch naar Twitch? Oh gewoon door de Switch aan te sluiten op de HDMI-IN van de Xbox One S, daarna vanaf een PC met de Xbox App de Xbox overnemen en met OBS dát venster te streamen ;) )
DaniGeus @DigitalExorcist29 augustus 2022 09:44
Ja dan heb je geen capturecard meer nodig. Maar het was inderdaad een gemartel om elke keer die app werkende te krijgen. Het werkte in het begin voor dat Playstation dit gepatched had prima. :)
Svenbuis @DaniGeus29 augustus 2022 09:40
Om nog maar niet te beginnen over dat de in game voice chat weinig tweak mogelijkheden heeft.

Daarnaast valt het ook bij alle loading screens steeds even weg enzo. Ik speel ook op de PC vaak samen met vrienden op PS, maar de voice chat is echt ellende.
DaniGeus @Svenbuis29 augustus 2022 09:47
Precies, sowieso veel delay en de ene keer hoort PS5 Xbox niet en de andere keer hoort PC PS5 niet en ga zo maar door.

Daarnaast zijn er ook ontelbare games die geen fatsoenlijke integratie hebben.
Koen Hendriks @DaniGeus29 augustus 2022 10:32
Nog beter zou zijn als er gewoon API mogelijkheden komen voor developers om eigen Voice Chat applicaties te bouwen voor Xbox / PS.

Discord is wel het populairst maar wat mij betreft zou het ook super zijn als we Teamspeak of Mumble ook op de consoles kunnen krijgen. Nu komt er wel een soort markt monopoly voor Discord omdat alleen Discord de mogelijkheid heeft om voice speak cross platform te krijgen.
batjes
@Koen Hendriks29 augustus 2022 11:12
Discord heeft die monopolie al een tijdje op de PC. Je moet ook behoorlijk op je tellen letten, al bij meerdere friends gezien dat ze hun account kwijt zijn geraakt om redelijk onzinnige redenen. Je hoeft maar een keer in Discords ogen wat verkeerds te zeggen in de (voice) chat en dan gereport worden om je account kwijt te raken.
Koen Hendriks @batjes29 augustus 2022 12:16
Ik zie niet hoe Discord een monopolie heeft op de PC? Je wordt er niet van weerhouden om welke applicatie dan maar ook te installeren op je eigen PC.

Je kan gewoon TeamSpeak, Mumble, Skype of zelfs Slack installeren en gebruiken. Of beter; zelf je eigen applicatie bouwen als je wilt. Je PC (of eigenlijk je OS) houd je niet tegen.

Volgens mij bedoel je dat Discord het meeste markt aandeel (populairst) heeft op PC.

Op een Console is dit anders. Zowel Microsoft als Sony laten alleen Discord nu toe, geen andere applicaties die op de achtergrond over games kunnen draaien met voice chat. Daar wordt het dus wel een monopolie; Wil je voice chat op je console die ook op andere platformen werkt dan kan je alleen Discord kiezen. Oftewel een monopolie voor Discord.
batjes
@Koen Hendriks29 augustus 2022 12:26
Met diezelfde argumentatie had Microsoft ook geen monopolie positie op de desktop en browser markt, je had Linux als optie. Firefox/Netscape en Opera waren ook gewoon beschikbaar toen IE6 99% van de markt in handen had.

Bijna alle niet-ingame voicechat op de PC gaat tegenwoordig via Discord. In Duitsland heb je nog wat groepjes op Teamspeak zitten, maar het overgrote deel zit op Discord.

Het hebben van een monopolie betekend niet automatisch dat er ook geen andere keuze is. Het gaat over hoe groot of hoeveel invloed een partij in een bepaalde markt is. Discord is de defacto standaard op het PC platform.
Koen Hendriks @batjes29 augustus 2022 13:08
Microsoft had/heeft ook geen monopolie op positie op de desktop. Dat is marktaandeel.

Toen IE6 99% van de markt in handen had kwam dat omdat Microsoft deze browser met Windows mee leverde (dus hun markt aandeel misbruikte om eigen browser te forceren). Dit hebben ze ook moeten aanpassen.
[...]
Het hebben van een monopolie betekend niet automatisch dat er ook geen andere keuze is.
[...]
Jawel, dat is exact wat het betekend.
Van Dale:
mo·no·po·lie (het; o; meervoud: monopolies, monopoliën)
1. marktvorm waarin er voor een product of dienst slechts één aanbieder is
PCRaceMASTER @batjes29 augustus 2022 11:15
Je hoeft niks te zeggen, joh je hoeft alleen lid te zijn van een kanaal die in Discord's ogen niet kan.
Dan krijg je al een dikke waarschuwing, en als je actief hebt meegedaan is het meteen een ban op je smoel en ben jij je account kwijt. Wat een BS.
GekkePrutser @PCRaceMASTER29 augustus 2022 14:39
Als een kanaal in hun ogen niet kan, waarom staan ze dat kanaal dan uberhaupt toe??

Maar ik ben het ermee eens hoor, buiten het rigoureuze banbeleid van Discord zijn ze ook nog eens behoorlijk bezig met uitmelken van gebruikersdata en scannen zelfs je je computer op andere applicaties.

Ik vermijd het zelf om die redenen (heb wel een account maar al jaren niet op ingelogd) maar omdat het zo veel door open source projecten gebruikt wordt zit het me wel een beetje in de weg helaas. Ik zou een third party client kunnen gebruiken maar dat schijnt ook een reden voor bans te zijn in hun ogen.

Ik snap het niet helemaal van die open source projecten want Matrix is helemaal open, volledig gratis en werkt geweldig.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 30 juli 2024 22:30]

Duncanwijnen @DaniGeus29 augustus 2022 10:41
Tip, je kan met remote play ook gebruik maken van voicechat. Let wel op, je eerste controller op Windows bestuurd het venster van Remote Play. Een tweede controller functioneert alleen in-game.
Dark_Falcon @Duncanwijnen29 augustus 2022 23:06
Precies dit! moest met een PS4 of PS5 controller het remote play venster bedienen.

Daarna gewoon met de controller van de pc die ik altijd gebruik de games gespeeld via de pc zelf.

En zo toch met een PS Chat met PS mensen gegamed.
Mototaz 29 augustus 2022 09:57
Goede vooruitgang! Ik speel Ps en ben dan minder afhankelijk van de ps party.

Wel vraag ik mij af of discord wellicht de mogelijkheid krijgt om de gamechat door te laten komen. Bij Warzone is de gamechat niet fijn om mee te werken, gebruik nu altijd ps party. Maar dan mis je wel wat informatie van de death chat. Hoop dat dat in discord dan gecombineerd kan worden.
CrashKonijn 29 augustus 2022 10:01
Dit is op dit moment toch wel het grootste gemis in cross-platform met je vrienden spelen. Top dat dit er aan zit te komen!

In de tussentijd kan ik zelf gelukkig mijn dual channel headset gebruiken, docking station op de PS5 en discord via bluetooth/telefoon. Werkt ook prima :)
fapkonijntje 29 augustus 2022 09:32
Tegen de tijd dat ze die apps geïntegreerd hebben met z'n allen zit de jeugd alweer op een nieuw platform ;)
DaniGeus @fapkonijntje29 augustus 2022 09:37
Waarom?

Discord inmiddels zo groot dat niemand meer terug gaat naar Skype of Teamspeak alhoewel Teamspeak gewoon prima werkt behalve dat het niet heel erg veel functies heeft en daarom niet over gebracht zal worden naar een console.

Zoom dan misschien? Nee denk het niet. :+
fapkonijntje @DaniGeus29 augustus 2022 09:46
MySpace was ook ooit groot, Facebook was ook ooit groot, Twitter deed altijd alsof 't groot was, Snapchat was ook ooit groot, Instagram was ook groter dan 't nu is, Tiktok is nu groot, maar voor hoe lang?
DaniGeus @fapkonijntje29 augustus 2022 09:49
Tja aan alles komt ooit een eind maar is Facebook ooit vervangen? Is er ooit een vervanger gekomen voor Snapchat, Skype of Instagram. Het zal altijd wel blijven bestaan alleen er komen nieuwe bij en de ene is beter dan de andere in verschillende usecases.
GekkePrutser @DaniGeus29 augustus 2022 14:52
Ik denk dat Facebook gewoon niet vervangen wordt. Het concept was gewoon vanaf het begin fout. Teveel gericht op uitmelken van data, te weinig te bieden voor de gebruiker. Vroeg of laat komt dat boven tafel.

Vooral toen ze de feed (die gewoon chronologisch was) vervingen door de timeline met algoritmisch bepaalde content, was het einde verhaal. Steeds meer onzin shit er doorheen, steeds moeilijker om content van mijn vrienden terug te vinden.

Inmiddels doe ik de communicatie met vrienden puur en alleen nog via instant messaging groepen zoals op whatsapp. Dat was de enige reden dat ik ooit interesse had in social media, niet het 'discoveren' van andere dingen. Daar heb ik weer andere kanalen voor die niet zo ultracommercieel zijn.

Dus voor mij is het hele concept gewoon over. En ik hoor dat van veel mensen die gewoon niets meer met social media doen. Ik heb wel eens naar open alternatieven gekeken zoals de Fediverse maar het is gewoon over.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 30 juli 2024 22:30]

Byron010 @fapkonijntje29 augustus 2022 10:12
Voor MySpace heb je misschien een punt, maar de rest allemaal niet.

Letterlijk alle andere platformen die je opnoemt zijn nog steeds enorm groot. Dat het wellicht in jouw omgeving niet veel voorkomt (n=1) zegt niks over de daadwerkelijk grootheid van een platform.

Maandelijkse/dagelijkse actieve gebruikers
Facebook: 2.93 miljard maandelijkse, 1.96 miljard dagelijkse gebruikers.
Twitter: 237 miljoen dagelijkse gebruikers.
Snapchat: 332 miljoen dagelijkse gebruikers.
Instagram: 2 miljard maandeljikse gebruikers.
Tiktok: 1 miljard maandelijkse gebruikers.

https://www.statista.com/...y-active-instagram-users/
https://thesocialshepherd.com/blog/snapchat-statistics
https://www.statista.com/...facebook-users-worldwide/
Om een paar bronnen te geven..

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 30 juli 2024 22:30]

Koen Hendriks @DaniGeus29 augustus 2022 12:20
Omdat ik niet mijn voice (en andere data) bij Discord in de cloud wil hebben. Daarnaast verzamelen ze ook nog data over je devices, login tijden en de games die je speelt (terug te vinden in de privacy policy van Discord).

Doe mij maar een self-hosted TeamSpeak waar ik ook niet extra hoef te betalen voor een betere kwaliteit (Discord Nitro). Of nog beter; een self-hosted open-source applicatie zoals Mumble.

Er zijn genoeg redenen om iets anders dan Discord te willen.
DaniGeus @Koen Hendriks29 augustus 2022 13:53
Tja, het is ook maar net waar de mens zich druk om maakt. Mij maakt het niets meer uit. en je komt er ook niet meer om heen want voor de privacy regels van tegenwoordig lag het ook al open. Het begint al bij je ID. Het is natuurlijk wel een ander verhaal als er iemand met je identiteit van door gaat

Maar wel +1 voor je opinie van TeamSpeak en Mumble.
GekkePrutser @Koen Hendriks29 augustus 2022 14:55
Mumble werkt idd behoorlijk goed. Teamspeak was vroeger wel goed maar sinds versie 3 is het ook niks meer voor mij. Inmiddels heb ik ook gewoon helemaal geen nut meer voor live voice chat omdat ik niet meer samen game.
watercoolertje @fapkonijntje29 augustus 2022 12:35
Naja zolang er geen alternatief werkt op een ps5 behalve hun eigen chat (denk ik) zal het wel mee vallen.

Discord is straks de enige cross platform (pc/xbox/ps) chat :+
Ferizzle 29 augustus 2022 10:38
Nintendo voegt "in de komende maanden" discord functie toe zou nog veeeel interessanter zijn.
Ik vind het vooralsnog bijzonder dat een moderne gen console die feature gewoonweg niet heeft. Ja in de vorm van een smartphone app...waar je ook discord kan installeren.

Al met al juich ik crossplatform communicatiemethodes toe!
Evernote 29 augustus 2022 10:43
Do it Sony!
HenkEisDS 29 augustus 2022 11:27
Klinkt als een vooruitgang, maar ik snap niet helemaal hoe dit gaat werken. Hoor ik dan automatisch mensen die discord gebruiken? En kan ik mensen straks ongeacht of ze PS of Discord gebruiken muten via PS en/of Discord?
Freakiebeakie 29 augustus 2022 21:01
Dat werd ook wel een keer tijd. Speel diverse crossplatform spellen waarvan de ingame voice niet echt geweldig is dus hier zie ik echt naar uit
buzzin 30 augustus 2022 16:08
Ehm, kun je al zonder extra poespas een blue-tooth headset koppelen op de PS5 dan?
Anders zit je alsnog met een draadje aan je controller vast....daar zit ik persoonlijk niet zo op te wachten.
Snap nog steeds niet waarom Sony de optie niet gewoon geeft.....

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.