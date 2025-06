Xbox-console vereist na update niet langer mobiele app voor Discord-gesprekken

Xbox-gebruikers hebben binnenkort niet meer de mobiele app van Discord nodig om verbinding te kunnen maken met audiogesprekken op de chatdienst. Dat was tot nu toe wel nodig. De optie om rechtstreeks te verbinden met audiogesprekken in Discord komt naar de interface van Xbox.

Voor één-op-ééngesprekken en voor tekstuele chats is de Discord-app wel nog steeds nodig, meldt Microsoft. Gebruikers moeten bovendien hun Discord-account hebben gelinkt aan hun Xbox-account. Als dat niet zo is, kunnen ze dat ook via de Xbox-interface doen door daar op de Discord-knop te drukken. De chatdienst is sinds kort beschikbaar op Xbox.

Behalve de Discord-optie voegt de update ook de app Captures toe voor het verzamelen en bewerken van beeldmateriaal, met de optie om screenshots en screenrecordings naar externe opslag te kopiëren. De functionaliteit komt beschikbaar voor gebruikers in de Alpha-ring van de Update Previews. Dat betekent dat het nu nog een testversie is, waarbij Microsoft feedback verzamelt en bugs probeert op te sporen.