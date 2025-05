Microsoft brengt vernieuwde interface voor Xbox One en Xbox Series X/S uit

Microsoft is begonnen met het uitrollen van de vernieuwde interface voor de Xbox One en Xbox Series X en S. De update is vanaf nu beschikbaar voor de eerste gebruikers en wordt in de komende weken uitgerold naar iedereen met een Xbox-console.

De vernieuwde Xbox-interface biedt onder meer extra ruimte voor achtergrondafbeeldingen. De 'tegels' met UI-elementen worden verder naar beneden gedrukt, waardoor de afbeelding beter zichtbaar is. De omvang van individuele tegels is ook verkleind. De console krijgt daarnaast een quick access-menu aan de bovenkant van het thuisscherm. Dat menu biedt snelle toegang tot de gamebibliotheek, de Microsoft Store, Xbox Game Pass, de zoekfunctie en het instellingenmenu.

Verder naar onderen zijn ook nieuwe gepersonaliseerde en gecureerde lijsten met games, naast een vernieuwde interface voor updates van vrienden en community's. Het wordt ook mogelijk om de achtergrond van de interface aan te passen naar de game die is geselecteerd in de lijst met recent gespeelde games, schrijft Microsoft.

Microsoft begon een jaar geleden met het testen van een nieuwe interface voor het Xbox-thuisscherm. Het bedrijf heeft verschillende feedbackpunten van gebruikers verwerkt. Het bedrijf draaide eerdere experimentele wijzigingen in de interface terug na kritiek van gebruikers, onder meer omdat de achtergrondafbeelding niet goed zichtbaar was.

De vernieuwde UI is sinds woensdag 26 juli officieel beschikbaar. De update is nu beschikbaar voor 'een subset van alle Xbox-consoles'. De uitrol wordt de komende tijd uitgebreid en in de komende weken moet de nieuwe UI beschikbaar zijn voor alle Xbox-gebruikers.

Afbeeldingen: Microsoft