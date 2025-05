Xbox-gamers kunnen niet meer direct screenshots en gameplay delen via Twitter

Microsoft heeft de mogelijkheid om screenshots en gameplayfragmenten vanaf een Xbox-console naar Twitter te uploaden verwijderd. Ook via de Xbox Game Bar op Windows is deze functie niet meer beschikbaar. Mogelijk heeft dit iets met de paywall van de Twitter-api te maken.

Tot voor kort konden gamers fragmenten en screenshots direct vanuit het Xbox-menu of via de Game Bar delen op Twitter, maar nu bevestigt het officiële Xbox-account op Twitter dat deze functie verwijderd is. Het moet nog wel mogelijk zijn om via de Xbox-app op Android en iOS gameplay naar Twitter te uploaden, aangezien de mobiele app via een Microsoft-account toegang heeft tot de bibliotheek van screenshots en clips. De consolegigant maakt niet bekend waarom de functie plotseling verwijderd is.

Volgens onder meer Polygon en Forbes-journalist Paul Tassi heeft dit naar alle waarschijnlijkheid met de paywall voor de Twitter-application programing interface te maken. Externe ecosystemen hebben deze api nodig om te kunnen communiceren met het Twitter-systeem en dus om eigen content direct te kunnen publiceren op het platform. Sinds eind maart moeten bedrijven daarentegen betalen voor toegang tot de api. Microsoft heeft niet gereageerd op de suggestie dat een gebrek aan een dergelijk api-abonnement de reden is dat de functie voortaan niet meer beschikbaar is. Deze week werd overigens ook bekend dat de Xbox-eigenaar Twitter uit zijn advertentietool zou halen, wat ook gelinkt werd aan het nieuwe api-model van Twitter.

Een instapabonnement voor de Twitter-api kost 100 dollar per maand, maar hier is slechts een beperkt aantal mogelijke tweets mee mogelijk. Het is niet publiekelijk bekend hoeveel een Enterprise-abonnement kost, al werd er voor de introductie door uiteenlopende bronnen gesproken over een bedrag van ruim 40.000 dollar per maand. Dit zou de goedkoopst mogelijke optie betreffen, wat naar verluidt niet toereikend zou zijn voor een bedrijf als Microsoft.