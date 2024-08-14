Microsoft werkt aan Compact Mode voor Game Bar, bedoeld voor kleine schermen

Microsoft werkt een een nieuwe, kleinere versie van de Game Bar. Deze Compact Mode is geschikter voor gebruik op kleine schermen en handhelds. Het bedrijf test deze versie voor Xbox Insiders.

Microsoft meldt in een blogpost dat het de Compact Mode beschikbaar heeft gemaakt voor Xbox Insiders. Dit is een compactere versie van de Game Bar, het menu waarmee gamers screenshots en clips kunnen maken.

De Game Bar met Compact Mode is bedoeld voor kleine schermen en Windows-handhelds, evenals voor spelers die met een controller op hun pc spelen. De compacte Game Bar is kleiner, maar ook bedoeld om navigatie makkelijker te maken. Zo kunnen gebruikers met de triggers van controllers wisselen tussen widgets. Ook kunnen ze games afsluiten door via de Home-widget op afsluiten te drukken, in plaats van dat dit via het gamemenu moet.

Het wordt ook makkelijker om widgetopties op te halen met een controller. De functie is als bèta beschikbaar voor Insiders, maar het is niet bekend wanneer de definitieve versie uitkomt.