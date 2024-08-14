Microsoft werkt aan Compact Mode voor Game Bar, bedoeld voor kleine schermen

Microsoft werkt een een nieuwe, kleinere versie van de Game Bar. Deze Compact Mode is geschikter voor gebruik op kleine schermen en handhelds. Het bedrijf test deze versie voor Xbox Insiders.

Microsoft meldt in een blogpost dat het de Compact Mode beschikbaar heeft gemaakt voor Xbox Insiders. Dit is een compactere versie van de Game Bar, het menu waarmee gamers screenshots en clips kunnen maken.

De Game Bar met Compact Mode is bedoeld voor kleine schermen en Windows-handhelds, evenals voor spelers die met een controller op hun pc spelen. De compacte Game Bar is kleiner, maar ook bedoeld om navigatie makkelijker te maken. Zo kunnen gebruikers met de triggers van controllers wisselen tussen widgets. Ook kunnen ze games afsluiten door via de Home-widget op afsluiten te drukken, in plaats van dat dit via het gamemenu moet.

Het wordt ook makkelijker om widgetopties op te halen met een controller. De functie is als bèta beschikbaar voor Insiders, maar het is niet bekend wanneer de definitieve versie uitkomt.

Xbox Compact Mode

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 14-08-2024 08:17 25

14-08-2024 • 08:17

25

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Reacties (25)

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Alxndr 14 augustus 2024 08:25
Hoeveel mensen gebruiken de gamebar eigenlijk? Het enige wat ik er ooit mee gedaan heb is de fps counter gebruiken als ik met instellingen speel.
South_Styler @Alxndr14 augustus 2024 09:15
Ik gebruik het puur en alleen om filmpjes te maken van applicaties voor handleidingen die ik dan later verder kan aanpassen. Voor gaming gebruik ik het niet.
Alxndr @South_Styler14 augustus 2024 09:32
Ah, ik wist niet eens dat dat kon, da's iets wat misschien nog wel een keer handig is om te hebben.
rneeft @Alxndr14 augustus 2024 15:16
Daar gebruik ik dan weer de nieuwste versie van de Windows 'snipped tool' voor. Vaak staat die gamebar uitgeschakeld door systeembeheer (op een business laptop).
NeverSettle @Alxndr14 augustus 2024 11:55
Mensen die een een X3D CPU hebben met multi dies zoals AMD 7900X3D hebben Xbox Game Bar nodig. Die herkent wanneer een game wordt geopend en de niet 3D V-cache "uitzet".

Bij verkeerde BIOS instelling en het missen van een bepaalde onderdeel in AMD chipset driver verlies je performance in games. Zie JayzTwoCents recente video.

AMD raadt zelfs aan om volledige Windows te herinstalleren, maar dat is niet nodig.

Mensen die geen X3D CPU hebben, of een 7800X3D, kunnen Xbox Game Bar verwijderen zonder problemen :)

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 14 augustus 2024 11:56]

Alxndr @NeverSettle14 augustus 2024 12:02
Wow, interessant, hier had ik nog nooit van gehoord. Eindelijk een goede reden om Jayz kanaal weer eens te bekijken.
Bunzo @Alxndr14 augustus 2024 08:32
Af en toe gebruikt om het geluid van mn speakers naar mijn headset te gooien.
En als je games hebt via de Xbox laucher dan moet je meestal invites sturen/accepteren in de game bar.

Kan me ook niet bedenken dat ik het voor enig ander nutigs heb gebruikt, en heel vaak als ik dan een functie zie die mij aanspreekt dan werkt het meestal niet (in mijn ervaring)
Vinny_93 @Alxndr14 augustus 2024 08:33
Ben genoodzaakt even Win+G te doen als ik met mijn vrouw Sea of Thieves doe. Op zich zijn die performance metrics wel tof en het modulair in te vullen scherm is ook handig. Maar als ik ga gamen, ga ik gamen en niet naar allerlei overlayvensters kijken.

Laatst was Sea of Thieves flink aan het stotteren, bleek dat de Intel DSA flink wat cpu gebruikte. Daarvoor gebruik ik niet die game bar, dan open ik wel taakbeheer.

Kortom: ik zou zeggen dat het een vrij zinloos stukje software is.
kr1z @Alxndr14 augustus 2024 08:43
Alleen voor Crosshair X moet ik het aan zetten.
Vagax @Alxndr14 augustus 2024 09:26
De metrics zijn handig en in non-Steam games kan ik daar in de browser overlay gebruiken, voor de rest werkt het prima maar gebruik ik het niet veel
Umbrah @Alxndr14 augustus 2024 12:32
Ik vindt hem wel fijn, ook gedeeltelijk door de extensies er van. Audio beheer, resource monitoring, maar ook bepaalde chat dingen. Ik zal graag willen dat andere stores/apps er ook in zullen integreren, zodat we feitelijk de game bar naar één overlay kunnen verwerken, en gewoon een overlay knop op de consoles/PC-controllers kunnen verwerken, en dus niet hoeven te armpje-worstelen of de steam, windows, of nvidia overlay nu gekoppeld is aan de xbox-knop op de xbox-controller, of gekke bindings moeten maken met lshift+a = overlay1; lshift+b = overlay2, etc..

Net zoals hoe windows dynamic lighting nu min of meer RGB standaardiseerd door als laag tussen al die honderden leveranciers op te treden, zou ik overlay/gamebar met widgets graag ook standaard zien, want het loopt de klauwen uit nu. Zelfs voice/chat programma's á la mumble of discord willen overlays tonen.
Voet01 14 augustus 2024 08:29
Heel handig om filmpjes te maken (ook van applicaties)
Loller1
@Voet0114 augustus 2024 10:17
Dit is iets waar de Snipping Tool tegenwoordig beter voor is.
ShadLink 14 augustus 2024 08:44
Zal idd fijn zijn als Windows betere handheld ondersteuning ingebouwd gaat krijgen. Voor mij iig een reden om voorlopig geen Windows handheld te kopen.
Floris4970 14 augustus 2024 09:50
Microsoft en iets compact maken.. ik hoop dat het ze een keer lukt.

Mogen ze bij de rest van hun software ook wel doorvoeren, vooral in teams. Wat een ruimte verspilling is die applicatie

(Ik zal dit wel niet mogen zeggen)

[Reactie gewijzigd door Floris4970 op 14 augustus 2024 09:50]

Gody @Floris497014 augustus 2024 14:59
Je mag vrijwel alles zeggen. Zeggen dat je iets niet mag zeggen voegt niets toe en werkt alleen maar manipulatief. Je post hier om iets toe tevoegen aan een discussie / om kennis te delen. Het maakt daar wat mij betreft niet uit of het feiten, meningen of geruchten zijn. Als je besluit om deel te nemen, en dus iets te posten, héb je het al gezegd, "Ik zal dit wel niet mogen zeggen" voegt, zeker dan, niets toe.

Concreet is je opmerking natuurlijk volledig offtopic. Buiten het feit dat het om andere software gaat werken er zéér hoogstwaarschijnlijk ook compleet andere teams aan. Om over de compleet andere doelgroepen, vereisten en de gebruikte technische oplossingen nog niet eens te spreken.

Ontopic: Ik begrijp dat ze Windows graag op kleinere schermen zien maar ik ben wel benieuwd naar de daadwerkelijke gebruikscijfers van de huidige game-bar. Verder hebben handheld specifieke OS'en dit soort functionaliteit vaak al. Windows als handheld OS is suboptimaal en nog erger, zeker Windows 11 heeft momenteel lagere performance in bijna alle games (tov Windows 10). Hopelijk hebben ze ook een team dat daar momenteel serieus naar kijkt. (YouTube: Windows 10 vs. Windows 11: Gaming Benchmarks, 7700X, 7800X3D, 12700K...)
Floris4970 @Gody14 augustus 2024 17:03
Ja je hebt gelijk, soms zet ik het er maar bij als ik mn mening ergens over geef en niet perse bruikbare informatie toe voeg. Moet eigenlijk zeggen "beetje offtopic"

Ik zie eigenlijk ik alle software op Windows dat er enorm veel plek verloren gaat aan slecht design. Bijvoorbeeld een enkele knop die een hele balk in beslag neemt. Het komt op veel plekken terug.

Maar als het ze hier goed lukt dat hoop
Ik dat ze daar wat inzicht uit halen en het op andere plekken ook doorvoeren.
TNG128MB 14 augustus 2024 10:39
gamebar letterlijk het eerste wat ik verwijder van elke pc naast edge
Beat The Best @TNG128MB14 augustus 2024 10:57
+ alle andere bloatware van windows/microsoft. ondertussen een scriptje wat dat na een fresh install automatisch doet.

Xbox accessoires, Teams, onedrive, "health"of zoiets, en nog meer dingen die er standaard op staan en ik nooit gebruik.
computerjunky @Beat The Best14 augustus 2024 11:52
Ergste is nog wel windows zelf. Je vraagt je af waarom het van 3.5gb naar 35 gb gegaan is zonder dat er noemenswaardige functionaliteit toegevoegd in de afgelopen 10 jaar.
Wolfos @Beat The Best14 augustus 2024 15:08
Tja, wat voor de één bloatware is is voor de ander handig. Ik vind zowel de FPS meter als de screen recorder best goede dingen om standaard in het OS te hebben.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 14 augustus 2024 15:11]

Master Chieftec 14 augustus 2024 11:08
Xbox divisie zou werken aan een handheld a la Steam Deck. Dit is min of meer een bevestiging. Ook Xbox baas Phil Spencer heeft het weleens over.
Koen88 14 augustus 2024 11:58
Zou fijn zijn als Microsoft eerst de basisfunctionaliteit goed laat werken: cross platform parties zijn nog altijd hit-or-miss of je audio hebt aan beide zijden, want mijn avondjes Sea of Thieves nu doorgaans eerst een minuut of 10 klooien met de Game Bar om vervolgens maar een audio gesprek in Whatsapp te starten (en dat vervolgens met wat moeite achter SoT te laten verdwijnen, ipv zo'n irritant mini venster in beeld). De originele versie schaalt al prima en is met een controller te bedienen, dus dit is IMO echt nutteloos.
Nieker @Koen8814 augustus 2024 18:07
Is discord geen oplossing? Ik gebruik dit in warzone etc waar we spelen op Playstation, xbox en pc. Werkt perfect multiplatform en is heel eenvoudig.

Overigens akkoord wel dat het ingebouwde systeem in xbox niet meer goed werkt, jammer want dit was ten tijde van x360 wel het geval.

[Reactie gewijzigd door Nieker op 14 augustus 2024 18:08]

Indy81 14 augustus 2024 13:54
Ik zou het fijn vinden dat Microsoft hun OS en "gaming" gescheiden zou kunnen houden.
Prima dat je op Windows kunt gamen, daar staat het om bekend.
Maar Windows staat ook bekend als 'kantoor'. En als ik op kantoor ben, op een kantoor machine werk, waar dus niet meer dan een onboard GPU op zit, dat ik niet volgespamd wil worden met vanalles wat met gaming te maken heeft.

Het leidt af, het oogt niet professioneel, en het is kinderachtig.
Gisteren zag ik in m'n lock-screen in het midden en links boven zo'n vergrootglas met titels die over gaming gingen.

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