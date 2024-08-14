Microsoft repareert tien zerodays tijdens Patch Tuesday, waarvan zes misbruikte

Microsoft heeft tijdens Patch Tuesday 89 kwetsbaarheden gerepareerd. Daarvan werden er zes al actief uitgebuit en van nog eens drie waren details bekend. Acht van de kwetsbaarheden krijgen een Kritiek-rating.

Microsoft heeft tijdens de maandelijks patchronde KB5041585 voor Windows 11 en KB5041580 voor Windows 10 uitgebracht. Daarin heeft het bedrijf een totaal van 89 kwetsbaarheden gerepareerd. Er zit een opvallend hoog aantal zerodays in de patchronde. In totaal zijn dat er tien. Het gaat onder andere om een bug in de scripting-engine van Edge, een privilege escalation in de Windows Kernel en een privilege escalation in de power dependency van Windows. Microsoft zegt dat zes van de kwetsbaarheden actief worden misbruikt, maar niet op welke manier dat gebeurt.

Daarnaast zijn er nog vier zerodays waarvan informatie bekend is, maar waarvan geen bewijs is dat er iets mee wordt gedaan. Twee daarvan hebben betrekking op Windows Downdate, een kwetsbaarheid die vorige week tijdens de BlackHat-securityconferentie werd gepresenteerd en waarmee het mogelijk is bepaalde Windows-onderdelen terug te zetten naar een oudere versie. Een van de twee bugs om dat uit te buiten is CVE-2024-38202. Daarvan zegt Microsoft dat het nog werkt aan een mitigatie, maar dat het die nog niet klaar heeft.

Van de kwetsbaarheden hebben er acht een Kritiek-rating. De Patch Tuesday-update repareert verder 28 remote code execution-bugs en 36 privilege escalations.