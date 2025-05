Linux-dualboot kan problemen ondervinden na Windows-update

Een van de patches in de Patch Tuesday van Microsoft veroorzaakt problemen bij Linux-dualbootsystemen die zowel Windows als Linux draaien. Na de update krijgen diverse gebruikers de melding 'er is iets ernstig misgegaan'.

De update in kwestie dicht een twee jaar oude kwetsbaarheid in grub, een opensource bootloader die gebruikt wordt om veel Linux-apparaten op te starten, schrijft Ars Technica. De kwetsbaarheid laat hackers Secure Boot omzeilen, wat gebruikt wordt om te voorkomen dat apparaten malafide firmware of software laden tijdens het opstartproces. Vorige week werd de fout gedicht met de maandelijkse Patch Tuesday-update.

Niet lang daarna verschenen diverse meldingen van gebruikers die tegen problemen aanlopen. Dualbootapparaten die Secure Boot aan hebben staan, kunnen Linux niet langer opstarten, klagen gebruikers. Wie toch probeert om Linux te laden, krijgt de melding 'Verifying shim SBAT data failed: Security Policy Violation. Something has gone seriously wrong: SBAT self-check failed: Security Policy Violation'. Gebruikers melden dat verschillende Linux-distro's, zoals Debian, Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS en Puppy Linux, door het probleem getroffen worden.

Advies Microsoft

Microsoft erkent zelf inmiddels ook dat de update dualbootsystemen raakt, ook al beloofde het bedrijf eerder in zijn securitybulletin dat dit niet het geval zou zijn. Het probleem ontstaat door een Secure Boot Advanced Targeting-instelling, waarmee oude, kwetsbare bootmanagers worden geblokkeerd. "Op sommige apparaten werden sommige aangepaste methodes voor dualbooting niet opgemerkt door de dualbootdetectie", aldus Microsoft. Op die apparaten werd de zogenoemde sbat-instelling wel toegevoegd, terwijl dat niet had moeten gebeuren.

Wie de installatie van de update van deze maand nog niet heeft afgerond door het apparaat te herstarten, wordt geadviseerd om een door Microsoft geleverde registersleutel te gebruiken, zodat de update niet geïnstalleerd wordt. De registersleutel kan weer verwijderd worden als er toekomstige sbat-updates verschijnen die wel geïnstalleerd moeten worden.

Microsoft heeft vooralsnog geen adviezen voor gebruikers die de installatie al wel hebben afgerond. Gebruikers hebben zelf wel een workaround gevonden, namelijk om de uitgerolde sbat te verwijderen. In een oudere post op het Ubuntu-forum wordt uitgelegd hoe dat moet. Een andere optie is om het EFI-paneel te openen en Secure Boot uit te schakelen, al gaat dat wel met mogelijke beveiligingsrisico's gepaard.