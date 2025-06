Microsoft repareert 16 kritieke 'remote code executions' tijdens Patch Tuesday

Microsoft heeft tijdens de Patch Tuesday-updateronde 71 kwetsbaarheden gerepareerd in Windows, Edge en andere software. Zestien bugs worden als Kritiek bestempeld. Dat zijn allemaal remotecode-executionbugs. Van een actief misbruikte bug waren al details openbaar.

Microsoft heeft KB5048685 voor Windows 11 24H2 en KB50485652 voor Windows 10 uitgebracht. In de maandelijkse patchronde worden in december 71 kwetsbaarheden gerepareerd. Zestien daarvan hebben de CVSS-classificatie Kritiek. Daarvan zitten er meerdere in LDAP, de Message Queueing en in het remote desktop protocol. Opvallend is dat alle zestien Kritieke bugs remotecode-executions zijn, waarmee het mogelijk is op afstand code op een systeem uit te voeren.

Een van de bugs tijdens de patchronde is een local privilege escalation die actief wordt misbruikt. Over die zeroday, CVE-2024-49138, was eerder al informatie openbaar. Nu zegt Microsoft ook dat de bug actief wordt misbruikt, al geeft het bedrijf daarover zoals gebruikelijk geen details. De kwetsbaarheid zit in de Common Log File System-driver. Het gaat om een heap-based buffer overflow waarmee het mogelijk was System-rechten op een geïnfecteerd systeem te krijgen.

De patchupdate is de enige update die in december uitkomt voor Windows 11. Microsoft zei eerder al dat het geen reguliere, non-securityupdate uitbrengt voor het nieuwe OS vanwege de feestdagen.