Microsoft toont twee nieuwe advertenties via notificaties in Windows 11

Microsoft toont twee nieuwe advertenties in Windows 11, die het bedrijf zelf 'notificaties' noemt. Het gaat om een advertentie voor Black Ops 6: Vault Edition en een voor Microsofts eigen Defender. Beide advertenties verschijnen in de notificatiebalk van het besturingssysteem.

De advertenties werden gespot door Windows Latest. In de 24H2 production build van Windows 11 liepen zij tegen twee notificaties aan, die in feite gewoon reclame waren. Via de notificatie is het ook mogelijk om bijvoorbeeld Black Ops 6: Vault Edition te kopen. De knop die daarvoor is toegevoegd, leidt gebruikers naar de Microsoft Store, waar het spel aangeboden wordt. Ook is er een optie om alerts te negeren, maar dan kunnen ze later alsnog opnieuw omhoogkomen.

Microsoft zegt in een reactie aan Windows Latest dat de advertenties 'notificaties' zijn die gebruikers de kans geven om nieuwe producten of diensten te ontdekken. "We vinden het belangrijk dat onze klanten keuzevrijheid hebben, dus er is een optie om de meldingen te negeren en de optie om je voorkeuren in de instellingen te beheren", aldus de woordvoerder. De notificaties kunnen uitgeschakeld worden via het systeemmenu, onder de instellingen voor notificaties.