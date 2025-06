FD: Bunq spoort klant achter anoniem Wikipedia-account op na kritiek - update

De online bank Bunq heeft met zijn eigen systemen een klant gekoppeld aan het anonieme Wikipedia-account dat ze gebruikt. De bank deed onderzoek naar haar identiteit, nadat ze op Wikipedia kritische passages over de bank plaatste.

De klant in kwestie is Alyx Buckmann, die tegenover het FD haar verhaal doet. Zij paste de Wikipedia-pagina van Bunq aan nadat ze ontdekte dat kritische passages over de bank verdwenen waren. Die passages gingen onder meer over helpdeskfraude en dat Bunq in eerste instantie weigerde om gedupeerde klanten tegemoet te komen. Buckmann zette die negatieve passages terug, waarna Bunq contact met haar opnam met vragen over haar actie. Dat terwijl Buckmann een anoniem account gebruikte op de online encyclopedie. De Bunq-medewerker die met Buckmann in gesprek was, zegt dat ze haar hebben kunnen vinden doordat Buckmann op Bunq en Wikipedia dezelfde gebruikersnaam heeft.

Pieter Wolters, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, zegt tegenover het FD dat dit niet zomaar mag. De bank mag onder voorwaarden wel gegevens van klanten gebruiken, maar de belangen van de bank moeten wel afgewogen worden tegen de belangen van de klant. In dit geval had de bank eerst toestemming moeten vragen voor het gebruik van de gegevens, vindt de hoofddocent. "Klanten hoeven niet te verwachten dat een bank hun gegevens gebruikt om hun online uitingen te controleren. De belangen van de bank wegen daarom niet op tegen de inbreuk op de rechten van de klanten."

Online klagen meer Bunq-klanten dat medewerkers van de bank hen aanspreken als ze op het internet kritiek uiten op de bank. Een Reddit-gebruiker klaagde bijvoorbeeld dat de bank slecht bereikbaar is, waarop hij een chatbericht ontving. Daarin zou een Bunq-medewerker gevraagd hebben om hem en zijn collega's respectvoller te behandelen. "Als je dat niet doet, wordt onze relatie met jou beëindigd. We hopen dat het niet zover komt."

Een woordvoerder zegt in reactie op vragen van Tweakers dat ze 'omwille van privacy' niet in kunnen gaan op individuele gevallen. Toch voegt de bank wel toe dat een deel van wat het FD schrijft feitelijk onjuist is. Het gaat om de beschuldiging dat het Wikipedia-account van Buckmann gekoppeld werd aan de bankrekening en de suggestie dat Bunq zijn eigen Wikipedia-pagina aangepast zou hebben om negatieve passages te verwijderen. Ook zegt de woordvoerder dat het bericht van de Reddit-gebruiker feitelijk onjuist is. Tegenover het FD weigert de bank om inhoudelijk in te gaan op vragen. Daar zegt een woordvoerder, net als tegenover Tweakers, dat Bunq dagelijks met gebruikers in contact staat om naar hun feedback en ervaringen te luisteren, en dat er uitsluitend via de beveiligde chat in de Bunq-app gecommuniceerd wordt.

Buckmann heeft zelf contact gezocht met de juridische afdeling van Bunq. Daarnaast heeft ze via een vriend een klacht ingediend bij Wikipedia, omdat ze vermoedt dat de bank een valse online identiteit heeft gebruikt om de Wikipedia-pagina aan te passen. Volgens de richtlijnen van Wikipedia mogen bedrijven niet zelf bijdragen leveren aan hun pagina, vanwege belangenverstrengeling. Accounts van bedrijven die dat wel doen, worden geblokkeerd. Wikipedia zegt in dit geval bewijs te zien voor spoofing, maar kan geen dader aanwijzen.

Update 12.33 uur - Bunq heeft gereageerd op vragen van Tweakers. Hun reactie is in het artikel verwerkt.