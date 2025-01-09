Belgische banken bieden instantoverschrijven voortaan zonder extra kosten aan

Belgische banken rekenen voortaan geen extra kosten meer voor instantoverschrijvingen. Dat kondigt bankenfederatie Febelfin aan. Alle banken moeten deze instantoverschrijvingen vanaf nu ook kunnen ontvangen vanwege de invoering van de Europese Instant Payments Verordening.

Klanten kunnen met instantoverschrijvingen 24 uur per dag, zeven dagen per week geld overmaken naar een andere rekening. Dat geld staat dan binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ook als deze rekening bij een andere bank staat.

Veel banken maken het al mogelijk om zo'n overschrijving te doen, maar vanaf nu mogen zij daar dus geen extra kosten meer voor rekenen, zegt Febelfin. Banken hoeven instantoverschrijvingen echter nog niet via alle reguliere betaalkanalen mogelijk te maken. Die verplichting volgt pas vanaf oktober. Wel moeten alle banken vanaf nu instantoverschrijvingen kunnen ontvangen.