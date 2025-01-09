Belgische banken bieden instantoverschrijven voortaan zonder extra kosten aan

Belgische banken rekenen voortaan geen extra kosten meer voor instantoverschrijvingen. Dat kondigt bankenfederatie Febelfin aan. Alle banken moeten deze instantoverschrijvingen vanaf nu ook kunnen ontvangen vanwege de invoering van de Europese Instant Payments Verordening.

Klanten kunnen met instantoverschrijvingen 24 uur per dag, zeven dagen per week geld overmaken naar een andere rekening. Dat geld staat dan binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde, ook als deze rekening bij een andere bank staat.

Veel banken maken het al mogelijk om zo'n overschrijving te doen, maar vanaf nu mogen zij daar dus geen extra kosten meer voor rekenen, zegt Febelfin. Banken hoeven instantoverschrijvingen echter nog niet via alle reguliere betaalkanalen mogelijk te maken. Die verplichting volgt pas vanaf oktober. Wel moeten alle banken vanaf nu instantoverschrijvingen kunnen ontvangen.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 13:49
70 • submitter: jordy-maes

09-01-2025 • 13:49

70

Submitter: jordy-maes

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Reacties (70)

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atthias 9 januari 2025 13:53
mooi kijk ernaar uit

weet iemand ook of dit geld voor vanaf bijvoorbeeld een Franse naar een NLse bankrekening?
rogervdh @atthias9 januari 2025 13:58
Ja, mits beide banken op hetzelfde Instant Payment netwerk aangesloten zijn. Bankier zelf in Duitsland en kan al jaren instant payments ontvangen van Rabobank en ABN-AMRO. ING en SNS Bank bijv. nog niet. Er zijn meerdere Instant Payment netwerken en als niet beide banken hetzelfde netwerk ondersteunen, dan werkt het nog niet. Bijv. TIPS, Worldline, etc.

[Reactie gewijzigd door rogervdh op 9 januari 2025 14:00]

roel-online @rogervdh9 januari 2025 14:52
Dit is nog wel een dingetje. Over het algemeen wordt gedaan alsof het tussen alle banken werkt, maar dat is dus niet zo? Het werkt alleen tussen de banken op hetzelfde Instant Payment netwerk?
Voor Nederland is dit wel een handig overzichtje: https://www.betaalverenig...-banken-instant-payments/ daaruit blijkt dat er in Nederland wel veel overlap is. Hoe dat internationaal zit weet ik niet.
Get!em @roel-online9 januari 2025 15:05
Daar komen nog een aantal extra beperkingen bij.

Belangrijkste die daarbij voorbij komen, zijn limieten op bedrag en aantallen transacties en tijdstip van transactie.
Bij bedrag groter dan X kan zowel versturende als ontvangende bank de transactie niet als instant payment behandelen. Limieten verschillen per bank en per type transactie , incl verschil ontvangend of versturend. Infrastructuur van IP zelf is niet beperkend daarin overigens... https://www.betaalverenig...-vragen-instant-payments/ dus er zijn ook banken zonder limieten.
Ook kan het zijn dat je transactie wel IP is, maar bij de 3e overschrijving van die dag alsnog behandeld wordt of gecheckt gaat worden (met vertraging tot gevolg), of dat bij de 3e transactie je alsnog over een bedrag limiet gaat van die dag.
Bij bijv boekingen na 15:30u zijn bij bepaalde banken en TIPS de boekingen in reservering wel instant, maar qua transactie pas de volgende dag echt geboekt.

[Reactie gewijzigd door Get!em op 9 januari 2025 15:10]

atthias @rogervdh9 januari 2025 14:00
helder dankjewel word dus even afwachten

gaat me in ieder geval geld schelen instant overboeking kost mij hier 90 cent stelletje mafketels
bogy @atthias9 januari 2025 17:52
Voor zover ik weet is dit het SEPA-Direct systeem, en daar zijn ALLE europese banken op aangesloten, want dat netwerk verwerkt nu al jaren alle IBAN-transacties die grensoverschrijdend gaan.
Maw: als jij een SEPA-Direct transactie uitvoert naar EENDER WELKE europese IBAN rekening, komt dit onmiddellijk aan en gaat het onmiddellijk van je rekening af.
Maakt niet uit welke bank je zit en welk betaalnetwerk ze gebruiken, het is onmiddellijk voor beide partijen. Dit werkt trouwens al enkele jaren zo, maar wordt pas recent geimplementeerd bij de meeste banken. We kunnen zeggen dat voor een keertje belgie eens voor staat op nederland??
davides @bogy10 januari 2025 09:59
Er zijn momenteel drie grote systemen:
systeem van Worldline
systeem van EBA Clearing
systeem van ECB ("TIPS")

op deze pagina geeft de Betaalvereniging Nederland een overzicht, welke bank bij welk systeem zit:
https://www.betaalverenig...-banken-instant-payments/
jochemd @bogy9 januari 2025 18:30
Voor zover ik weet is dit het SEPA-Direct systeem, en daar zijn ALLE europese banken op aangesloten, want dat netwerk verwerkt nu al jaren alle IBAN-transacties die grensoverschrijdend gaan.
SEPA (Single Euro Payments Area) geldt alleen voor euro-betalingen, niet voor lev, krona, złoty etc. en alleen in de EU en geassocieerde landen (Noorwegen, Zwitserland, Andorra etc.).
atthias @bogy9 januari 2025 18:01
helder dat is zeer mooi want ik was wel klaar met soms 2-3 dagen wachten
vrow @rogervdh9 januari 2025 14:51
Ja, daar krijg je een punthoofd van.

ING en Revolut zijn aangesloten bij dezelfde partij (A).
Maar Revolut is ook aangesloten bij partij B.
N26 is alleen aangesloten bij partij B.

Dus, als ik geld van ING naar N26 wil hebben, dan kan ik dat via Revolut doen en is het instant.
Doe ik het van ING naar N26, dan duurt het een dag.

Maar SNS en N26 zijn dan wel weer beide aangesloten bij partij B en dan gaat het wel weer instant.

Dit hele systeem klopt nog van geen kanten. Het idee was goed, maar instant betalingen werken dus soms wel en soms niet en dat was volgens mij ook niet de bedoeling van de wetgeving.
guysp @vrow9 januari 2025 15:19
Weet je waar je nog een grotere puntkop van krijgt? Ik zit bij ING BE, betalingen van een Nederlandse Rabobank rekening heb ik direct binnen, maar van een Nederlandse ING rekening komt de volgende dag pas binnen...
guysp @Marve799 januari 2025 16:17
Ik, zoals je kunt lezen in de reactie waar je op reageert. :9
guysp @Marve799 januari 2025 16:48
Ik ervaar persoonlijk geen gedoe met de app, werkt allemaal prima. Ik heb gewoon een prima ervaring met de ING BE. Maar tegenwoordig maakt het toch niet gek veel uit bij welke bank je zit.
Riddle007 @Marve7910 januari 2025 10:14
Hangt er ook vanaf of je een woonkrediet hebt lopen bij die bepaalde bank. Toen wij ons huis kochten hebben we ook een hele hoop banken tegen elkaar uitgespeeld. Zijn uiteindelijk ook bij Belfius beland, maar die contracten zijn dan zo opgesteld dat je een bepaalde rente krijgt en kortingen als je andere diensten afneemt: brandverzekering: 0,5% eraf, loon gestort op de zichtrekening 0,25% eraf, etc, etc... Van het moment dat je spullen weg haalt gaat je aflossing van je huis ineens de hoogte in.

Enige optie om weg te gaan tijdens de looptijd van de lening is voor veel mensen als ze een herziening kunnen doen, maar dan heb je weer een hoop notariskosten en moet je wel een veel interessanter voorstel hebben van de concurrerende bank.
Marve79 @Riddle00710 januari 2025 10:41
Ja dat klopt, ik doe al m'n bankzaken via KBC maar mijn hypotheek zit bij AXA Bank (Nu Crelan) en dat is echt verschrikkelijk. Alles gaat nog met papier, tekenen, inscannen. En die app is echt een gedrocht. Maar ik zit er aan vast helaas.
Knutselmaaster @atthias9 januari 2025 14:22
Ja voor Frankrijk.
Het is hier in Frankrijk nu ook gratis sinds een paar dagen.
Let wel op dat er geen controles worden uitgevoerd door de bank bij instant overboeking, in tegenstelling tot normale overboekingen.
Dus als je naar een malafide partij stuurt of je vergist, dan ben je in principe niet beschermd en kan je fluiten naar je centen.

[Reactie gewijzigd door Knutselmaaster op 9 januari 2025 14:23]

atthias @Knutselmaaster9 januari 2025 14:29
Dankjewel voor de informatie
vrow @Knutselmaaster9 januari 2025 14:43
Maar dat is toch altijd al zo geweest?
Daarom raken mensen ook hun geld kwijt, omdat het altijd aan de ontvanger ligt of die wel of niet bereid is om het geld terug te geven.

(Behalve als het geld afkomstig is van de Belastingdienst of iets dergelijks en die zich vergist hebben, want daar gelden natuurlijk andere regels voor :-) )
rboerdijk @vrow9 januari 2025 15:13
Als je bij de bank verteld dat het het "per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer hebt overgeboekt" zullen ze je vertellen dat zij niets kunnen doen (mogen geen adresgegevens van de ontvanger geven).

Nu moet je ze vragen om "voor jou te bemiddelen" , dan nemen zij contact op met het verzoek het terug te boeken. Ontvanger reageert natuurlijk niet en dat verteld de bank aan jou (na 2-3 weken). Jij vraagt dan "nogmaals te bemiddelen". Dat blijf je doen en uiteindelijk heeft je bank er genoeg van en geeft de adresgegevens door.

Bij oplichting kun je dat dan bij je aangifte erbij doen (en natuurlijk zoeken naar meer slachtoffers en die dossiers laten koppelen).
Als alternatief zou ik me ook goed kunnen voorstellen dat je een deurwaarder op bezoek stuurt om je geld terug te claimen (geen ervaring mee, maar als bedrijven dan kunnen, waarom een prive persoon niet).

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 9 januari 2025 15:14]

Knutselmaaster @vrow9 januari 2025 22:51
Als het een verkeerd rekeningnummer is of oplichting en je komt er gelijk achter dan is het geld nog niet vertrokken dus kan de bank het nog tegenhouden (in het geval van een "normale" overboeking, als je gelijk de bank informeert.
Ik weet niet zeker maar ik denk dat er ook wel een "zwarte lijst" is bij de bank van malafide ontvangers waarbij de bank bevestiging aan je gaat vragen.
Of bij hele grote bedragen krijg ik altijd een telefoontje van de bank voor bevestiging voordat ze de overboeking bewerkstelligen.
Dat kan dus niet bij een instant overboeking.
vrow @Knutselmaaster9 januari 2025 23:56
Er is een limiet aan instant overboekingen qua bedrag.
Een zwarte lijst zal er niet zijn, in geval van fraude wordt gewoon de betreffende rekening geblokkeerd en kun je er sowieso niet naar overboeken.
Een lijst met twijfelachtige rekeningnummers waarbij ze klanten gaan bellen voordat ze de overboeking doen, lijkt me erg onpraktisch en niet uitvoerbaar. Een rekening is geblokkeerd of hij is dat niet.
En een verkeerd nummer kan niet met het controlegetal tegen typefouten en dan ook nog de naam-nummer-controle.
Nee, ik zie dit allemaal niet zoals jij. Ik geloof er niet in dat instant overboekingen fraude makkelijker maken.
djoelzz 9 januari 2025 13:52
Gaat het nu om overboekingen binnen België, of naar het buitenland? Artikel mag daar wel duidelijkheid over geven.
RobertMe
@djoelzz9 januari 2025 14:03
Instant payments is een standaard "binnen" SEPA, wat weer een Europees iets is. En zoals al in het artikel staat mogen vanaf oktober banken in heel Europa geen (extra) kosten meer rekenen voor instant payments*. Je kunt er dus vanuit gaan dat dit Belgische dingetje dan ook wel voor heel Europa zal gelden en niet alleen transacties binnen België. Alhoewel er best banken zullen zijn die er over gedacht hebben als de ruimte in de regelgeving er is.

* Instant payments mogen dus geen extra kosten hebben ten opzichte van de traditionele, trage, SEPA overboekingen. Maar als je bij bv een zakelijk pakket transactiekosten betaalt dan kan dat nog steeds het geval zijn met instant payments. Alleen moeten de kosten dus gelijk zijn aan de "oude" manier.
Cursed Guardian 9 januari 2025 14:02
Ik ben benieuwd wanneer het in Italië eindelijk een keer doorgevoerd gaat worden.
Betalen voor transacties en een verwerktijd van max. 2 werkdagen zijn hier nog de normaalste zaak.
RobertMe
@Cursed Guardian9 januari 2025 14:05
Uiterlijk oktober. Want dan gaat de Europese wetgeving in. Langer uitstellen kunnen ze dus niet.

En vanaf vandaag (/morgen?) moeten ze dus al instant payments kunnen ontvangen. En voor verzenden is er dan een langere overgangsperiode.
orionis1000 9 januari 2025 13:52
zou ook tof zijn als ze white listing toevoegen. Zodat enkel bekende rekeningnummers instant zijn en de rest nog steeds vertraagd (en liefst met een melding / email vanaf bedrag x )
xFeverr @orionis10009 januari 2025 14:03
Waarom zou je dat willen dan? Je geeft toch zelf de betaalopdracht, waarom moet die dan vertraagd zijn?
Het.Draakje @xFeverr9 januari 2025 14:10
Ik kan me voorstellen dat een betaling naar mijn dochter instant kan (en mag) maar dat die naar Jan de Oplichter c.s. vertraagd moet worden zodat je wellicht nog kan ingrijpen vóór de geldezel het geld van zijn rekening haalt.
Torched @Het.Draakje9 januari 2025 14:39
Stel dat ik tweedehands een auto verkoop moet je iemand dus een tijd vasthouden omdat anders het geld nog teruggestort kan worden. Dat werkt ook niet.
Nijl @Torched9 januari 2025 18:19
Wat voor auto verkoop je ?
Torched @Nijl9 januari 2025 22:04
Nou, 20k aan een auto is tegenwoordig niet heel gek meer hoor. Een model 3 kost zoveel. En veel andere auto's van 5 jaar en wat zo rond de 50K km's kosten ook rond dat bedrag. Zelfs 10k is best wel een risico'tje op die manier.

Met een normale overschrijving weet je dat het niet teruggeboekt gaat worden. Als we dit wel gaan inbouwen is dat het eerste wat ik weiger. Net als creditcards trouwens. Het vervelende is dat je steeds minder contant geld mag aannemen.
orionis1000 @xFeverr9 januari 2025 14:12
Normaal doe je idd zelf de betaaldopdracht.

Maar laatste tijd toch veel berichten dat mensen op verkeerde link drukken en ineens is het geld weg.
Zoals met mn schoonvader, domme google link ingedrukt en 2500€ overgeschreven naar onbekende rekening. Dit was zelfs niet instant, maar wel geen meldingen en dus weg...

Als alles instant is, dan maakt het dit nog makkelijker.

Rekening nummers waar ik regelmatig naar betaald, mogen gerust instant zijn.
Nieuwe rekeningennummers en zeker met hoge, eventueel gecummuleerde, bedragen, mogen wat tragen zijn voor mijn part.

Nu, dat hoeft voor mij niet voor iedereen, maar zou graag die optie hebben.
cadsite @orionis10009 januari 2025 14:53
domme google link ingedrukt en 2500€ overgeschreven naar onbekende rekening.
Ik heb het persoonlijk nogal moeilijk om dit voor waar te nemen.

Meestal wordt het zo verteld om niet te moeten toegeven dat ze uit domheid/naïviteit/onwetendheid (schrappen wat niet past) zelf alle handelingen van een betaling hebben gedaan.
cadsite @xFeverr9 januari 2025 14:15
Voor als je zelf de betaalopdracht niet geeft maar er fraude in 't spel is. ;)
vrow @cadsite9 januari 2025 14:47
Tja.
Je moet de betaalopdrachten altijd nog zelf goedkeuren.
SEPA-overboekingen gaan al langere tijd meerdere malen per dag, in batches.
Dus als je een betaling goedkeurt dan moet je ook nu je al binnen een korte tijd bedenken want anders is het geld ook al gewoon (onder)weg.

Ik snap het idee wel, maar dan moet je eigenlijk bij je bank een instelling hebben waarmee je aangeeft dat alle betalingen standaard 3 dagen later worden uitgevoerd of iets dergelijks en ze dus 3 dagen in je 'Postvak UIT' blijven staan.
Als het per overboeking een keuze is instant of niet, dan kiezen de boeven ook voor 'instant'.
orionis1000 @vrow9 januari 2025 14:58
Nee, gewoon je huidige begunstige lijst instant uitvoeren (white list)
Enkel nieuwe, niet bekende, pas na aantal dagen.

Ook een nieuwe begunstigde toevoegen, gaat niet instant, ook hetzelfde, pas na aantal dagen en ook melding ronsturen zodat je via meerdere kanalen op de hoogte bent.

lijkt me toch niet zo moeilijk?
Zelfs als een betalen 3 dagen later ontvangen wordt, mag toch ook geen probleem zijn voor de ontvangende partij? Maar geeft naar mijn gevoel wel meer mogelijkheden om fraude te limiteren
vrow @orionis10009 januari 2025 19:01
Zolang ze er maar een instelling van maken dan, want ik hoef deze functie dan niet :-)
Maurits van Baerle 9 januari 2025 13:54
Prachtig dit. Zoveel voorbeelden van banken het presenteren alsof ze hun klanten betere dienstverlening wilden bieden terwijl het gewoon op EU niveau is afgesproken dat dat vanaf nu verplicht it.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 9 januari 2025 14:01]

CrazyBernie @Maurits van Baerle9 januari 2025 14:11
Eigenlijk moet dat ook door de eu worden opgenomen in dit soort regels dat bedrijven verplicht zijn om te melden dat ze dit niet uit zichzelf gedaan hebben maar in opdracht van de eu. Zou draagvlak voor Europa enorm verbeteren.

Bijv bij het opstarten van iedere gsm door eu
Regels zijn wij verplicht om een algemene connector te
Gebruiken voor opladen.


In dit geval Europese regels zorgen ervoor dat wij u geen geld
Meer in rekening mogen brengen voor het overboeken van geld .
dog4life @CrazyBernie9 januari 2025 14:33
Geef de anarchisten en anti-overheid/-eu nou niet nog meer om mee te slaan..
Ik vind het wel best zo. Bvb ABN doet het al jaren, niet omdat het moet maar omdat het kan.
In België dus omdat het moet. Gelukkig lopen wij best wel voor. Normaliter ben ik redelijk geïnformeerd, maar wist niet dat bvb een ABN en ING op verschillende Instant Payment netwerken zitten, ik dacht dat het integraal onderdeel van SEPA (en bvb PSD) was. Maar werd wakker geschut toen mijn overboeking van ING naar ABN vorige week een paar uur duurde (had net een nieuwe ING rekening geopend).
CrazyBernie @dog4life9 januari 2025 14:59
Ik denk precies omgekeerd die anarchisten en anti overheids , anti eu mensen weten veelal niet eens wat de eu precies voor ze regelt. Ook bij subsidies moet dat goed doorgegeven worden en niet alleen met een plakkaat bij het bouwen maar ook op bijv iedere loonstrook. Deze baan is er mede dankzij eu steun.
dog4life @CrazyBernie9 januari 2025 15:06
Zo heb ik er nog niet naar gekeken, maar dat is wel een goede ja! :)
R4gnax @CrazyBernie9 januari 2025 23:46
Eigenlijk moet dat ook door de eu worden opgenomen in dit soort regels dat bedrijven verplicht zijn om te melden dat ze dit niet uit zichzelf gedaan hebben
Onder de EU richtlijn oneerlijke handelspraktijken is het al een verboden aggresieve handelspraktijk om wettelijke rechten van een consument voor te doen als eigenschappen van een product die dat product meerwaarde zouden geven.

En zijn lidstaten verplicht om dit soort zaken te ontmoedigen middels een stevig boete beleid. Kan overtreders dan ook op een fikse boete komen te staan als ze het toch doen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 januari 2025 23:47]

IlIlIllII @Maurits van Baerle9 januari 2025 14:18
Bingo. Bij het lezen van de kop dacht ik in eerste instantie oprecht dat de banken dit uit vrije wil doen.
Belgische banken zijn vanaf nu verplicht instantoverschrijven aan te bieden zonder extra kosten
Alternatieve titel? /s
CrazyBernie @IlIlIllII9 januari 2025 15:02
Ja maar dat geld echt voor veel dingen die bedrijven en overheden doen. We hebben gewoon geen idee. En omdat iedere minister en politicus naar de eu wijst als boeman onstaat er dan een beeld dat de eu niks voor burgers doet.

Ook met boodschappen in Duitsland doen is zo’n mooi voorbeeld . Let op dankzij de euro heeft u om geen wissel kosten betaald voor deze uitgave. Dat scheelt 4% aan risico en wissel kosten opslag.

Mensen moeten goed zien wat oplossingen waard zijn.
Christoxz @Maurits van Baerle9 januari 2025 14:53
Ik zie daar geen voorbeelden, maar 1(2) claim(s) met geen 'bewijs'.
Wil niet zeggen dat het niet zo is, maar ben wel oprecht benieuwd naar wat de bank exact heeft gecommuniceerd naar hun klanten, maar zelfs de bank wordt niet benoemd.

Is er meer info beschikbaar?
Mr.Monk 9 januari 2025 13:57
Nu nog de datalimieten er af en dan zijn ze bijna waar de rest van Europa in 2010 was :)
cadsite @Mr.Monk9 januari 2025 14:16
Als jij nu nog tot het jaar 2025 toe treedt dan zal je zien dat we daar ook al zitten. ;)
Mr.Monk @cadsite9 januari 2025 16:36
Datalimieten zijn er niet meer? Dan gunde ik jullie ook echt. :*)
De Vliegmieren 9 januari 2025 14:04
Bij de grote rood-zwarte bank in FR is het nog steeds 80 eurocent voor directe overboeking.
atthias @De Vliegmieren9 januari 2025 14:15
ik zit bij de rood met (is 1 rood stipje telt dat ook) groene bank en kost mij 90 cent

[Reactie gewijzigd door atthias op 9 januari 2025 14:16]

De Vliegmieren @atthias9 januari 2025 14:25
Het verbaast me niet dat het bij de boerenbank niet beter is. Misschien alleen bij de e-bank filialen?
atthias @De Vliegmieren9 januari 2025 14:28
Mij evenmin

Misschien
VonDutch 9 januari 2025 14:12
Om maar een keer positief uit te lichten, bij Bunq was dit al gratis sinds de eerste dag!
vrow @VonDutch9 januari 2025 14:48
En bij alle andere Nederlandse banken ook, voor zover ik weet.
KKose 9 januari 2025 14:53
Daardoor betaalde ik hogere maandelijkse bijdrage, zal dit nu ook zakken nu het gratis wordt?
SadisticPanda @KKose9 januari 2025 16:44
Waarschijnlijk niet, de gewone rekeningen zullen ook wel duurder worden (met wegvallen instant).
Wss tot de laatste dag betalen ervoor (oktober dit jaar)
Nimac91 9 januari 2025 14:57
Waren IBAN overschrijvingen in Euro's niet altijd al zonder bijkomende kosten???
atthias @Nimac919 januari 2025 15:00
hier in Frankrijk in ieder geval niet
fryelectro @Nimac919 januari 2025 17:05
imho gaat het hier over instant payments, daar werd hier en daar een meerkost voor gevraagd.

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