AP is kritisch op wetsvoorstel over delen van hypotheekgegevens met DNB

Een wetsvoorstel waarmee De Nederlandsche Bank de bevoegdheid krijgt om gegevens te verzamelen van hypotheekbezitters in Nederland moet scherper worden afgebakend. Dat vindt de Nederlandse privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

DNB heeft gegevens van hypotheekbezitters in Nederland nodig om zijn taken uit te kunnen voeren. Maar daarvoor heeft het wel de bevoegdheid nodig. Dat moet geregeld worden met de Wet rapportage hypotheekmarkt DNB. Ook worden hypotheekverstrekkers, zoals banken, beleggers en verzekeraars, met deze wet verplicht om periodiek gegevens over klanten te delen met DNB.

Wat de AP betreft moet het wetsvoorstel op sommige punten nog aangepast worden. Zo maakt de conceptwettekst niet duidelijk dat er een verplichting is tot het pseudonimiseren van de verstrekte gegevens. Door data te pseudonimiseren is die moeilijker te herleiden naar individuele personen, zodat de privacy van burgers beschermd blijft. Volgens de AP is dat een essentiële waarborg en moet de eis van pseudonimisering in de wettekst komen te staan.

De toezichthouder merkt verder op dat DNB de hypotheekgegevens volgens het wetsvoorstel ook kan doorgeven aan DNB-afdelingen met andere taken, zoals toezichtsafdelingen. Daardoor kunnen gegevens voor een ander doel gebruikt worden dan in het wetsvoorstel staat, wat volgens de privacywetgeving niet mag. Ook daarop moet het wetsvoorstel dus worden aangepast, stelt de AP.

Daarnaast moet de bewaartermijn worden aangepast. Deze is nu vijftien jaar, maar de AP vindt dat niet goed onderbouwd wordt waarom deze zo lang is. "Het uitgangspunt moet altijd zijn dat persoonsgegevens zo kort mogelijk worden bewaard."

De AP richt het advies aan de minister Eelco Heinen van Financiën, die verantwoordelijk is voor De Nederlandsche Bank en de nieuwe wet. Het gaat om een advies. Adviezen van de AP zijn niet bindend, maar wel belangrijk. Als het kabinet zich niet aan het advies houdt, kan de AP besluiten tot een onderzoek over te gaan. Daaruit kan een boete voortkomen, of andere sancties, naast de verplichting om AVG-overtredingen te stoppen en aan te pakken.