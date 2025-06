Autoriteit Persoonsgegevens-nieuwsbrieven hadden 'onbedoeld' een trackingpixel

Twee nieuwsbrieven van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bevatten een trackingpixel. Het was volgens de privacywaakhond niet de bedoeling dat deze werd meegestuurd met de nieuwsbrieven. De gegevens die de toezichthouder heeft verzameld, zijn vernietigd.

In de nieuwsbrief van 10 december stelt de AP lezers op de hoogte. "In de laatste twee nieuwsbrieven hebben we onbedoeld een trackingpixel meegestuurd. Deze pixel registreerde of een nieuwsbrief werd geopend. Dit past niet in ons beleid. We hebben deze gegevens vernietigd. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de trackingpixel in eerder verstuurde nieuwsbrieven geen nieuwe gegevens meer kan verzamelen", schrijft de privacytoezichthouder. De AP licht verder niet toe hoe de trackingpixel in de nieuwsbrieven is beland.