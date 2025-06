Autoriteit Persoonsgegevens: aantal datalekmeldingen daalt licht

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt er in de eerste helft van dit jaar iets minder datalekken zijn gemeld in vergelijking met de afgelopen jaren. De meldingen draaiden meestal om een e-mail, brief of postpakket waarbij persoonsgegevens zijn uitgelekt.

In de eerste zes maanden van 2024 waren er ruim 9800 datalekmeldingen, meldt het CBS op basis van voorlopige AP-cijfers. Dit is een lichte daling ten opzichte van de eerste helft van 2023 en 2022, toen er beide jaren ongeveer 10.500 datalekmeldingen waren. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft geen verklaring voor deze daling.

Net als in voorgaande jaren ging het meestal fout bij een brief, postpakket of e-mail. Het gaat dan bijvoorbeeld om een brief of e-mail die naar de verkeerde persoon is gestuurd, of een brief die geopend retour is ontvangen of is kwijtgeraakt. In 8 procent van de gevallen was er sprake van een hack, malware of phishing. In de 'overige' gevallen, goed voor bijna 33 procent, ging het bijvoorbeeld om fouten in klantportalen, USB-sticks of papieren die kwijtraakten, of data die aan een verkeer dossier werd toegevoegd.

In de meeste gevallen werd 'alleen' de naam, contactgegevens en/of het geslacht uitgelekt. Het burgerservicenummer en financiële gegevens kwamen beide in 29 procent van de gevallen op straat. In 4 procent van de gevallen werd ook een paspoort of ander legitimatiebewijs uitgelekt. Bij bijna elk datalek, namelijk 88 procent, gaf de melder aan dat de data niet was gehasht, versleuteld of op enige andere manier ontoegankelijk gemaakt.

Bijna 7 op de 10 datalekmeldingen kwam van een groot bedrijf of grote organisatie met meer dan 250 werknemers. Dit is opvallend aangezien 0,2 procent van alle Nederlandse bedrijven meer dan 250 werknemers heeft. Een relatief klein aandeel bedrijven is dus verantwoordelijk voor het gros van de datalekmeldingen. Bedrijven met 50 tot 250 werknemers en 0 tot 50 werknemers meldden ieder zo'n 1400 datalekken. Bijna 5000 meldingen kwamen van organisaties in het openbaar bestuur, overheidsdiensten en bedrijven of organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg.