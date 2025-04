LinkedIn krijgt AVG-boete van 310 miljoen euro vanwege verwerking persoonsdata

De Ierse Data Protection Commission heeft Microsoft-dochterbedrijf LinkedIn een AVG-boete van 310 miljoen euro opgelegd voor diverse privacyovertredingen. Het zakelijke sociale netwerk zou zonder geldige reden gebruikersgegevens verzameld hebben voor persoonlijke advertenties.

Volgens de DPC had LinkedIn geen 'gerechtvaardigd belang' om de persoonsgegevens van zijn gebruikers te verzamelen voor gedragsanalyse en gepersonaliseerde advertenties. Dat was wel de grondslag waarop het netwerk zich beriep. Daarnaast maakte LinkedIn niet voldoende duidelijk waarom het platform de gegevens van gebruikers verzamelt. Ook stelt de DPC dat gebruikers geen 'vrije toestemming' konden geven, aangezien ze niet goed werden geïnformeerd. Volgens de autoriteit is 'het verwerken van persoonlijke gegevens zonder goede grondslag een duidelijke en ernstige schending van het fundamentele recht op gegevensbescherming'.

De DPC heeft LinkedIn de op vijf na hoogste AVG-boete tot dusver opgelegd. Naast de boete van 310 miljoen euro beveelt de waakhond LinkedIn ook om zijn persoonsgegevensverwerking in lijn te brengen met de Europese privacyregels. In een verklaring aan TechCrunch laat een woordvoerder van LinkedIn weten dat het bedrijf van mening is dat het de AVG niet heeft geschonden. "Desondanks zijn we bezig om ervoor te zorgen dat ons advertentiebeleid tijdig voldoet aan het besluit van de DPC."

De privacyautoriteit begon in 2018 met zijn onderzoek naar LinkedIn, dat sinds 2016 onderdeel is van Microsoft. In juni vorig jaar zette het bedrijf al 396 miljoen euro opzij in afwachting van een mogelijke boete. Microsoft zei destijds bezwaar aan te gaan tekenen tegen de boete, maar het is niet duidelijk of het bedrijf dat nog steeds van plan is.