Omzet Microsoft stijgt door groei in cloudcomputing en AI

De omzet en winst van Microsoft zijn het afgelopen kwartaal toegenomen, als gevolg van groei in Microsoft Cloud en AI-tools. De omzet van het bedrijf steeg met 16 procent naar 65,5 miljard dollar. De winst steeg met 11 procent naar 24,7 miljard dollar.

De Intelligent Cloud-afdeling van Microsoft zag zijn omzet met 20 procent stijgen naar 24,1 miljard dollar, aldus Microsoft in zijn kwartaalcijfers. Zeker het deel waaronder Azure en de andere clouddiensten vallen, had te maken met een snel stijgende omzet. De omzet steeg met maar liefst 33 procent, waarvan 12 procentpunt is toe te schrijven aan de toenemende vraag naar AI-diensten binnen Azure.

Satya Nadella, ceo van Microsoft, benadrukt dan ook het belang van AI. "AI-gedreven transformatie verandert werk, werkartefacten en workflow in elke rol, functie en bedrijfsproces", zegt hij. "We breiden onze kansen uit en winnen nieuwe klanten, terwijl we hen helpen om onze AI-platforms en -tools toe te passen om nieuwe groei en operationele hefboomwerking te stimuleren."

De overname van Activision in 2023 heeft flinke impact gehad op de omzet van Microsofts gaming-afdeling. De omzet uit Xbox-content en -diensten steeg met 61 procent, waarvan 53 procentpunt de netto-impact van die overname is, zegt Microsoft. Tweakers maakte eerder deze maand nog een overzicht van de gevolgen van deze overname, die nu een jaar geleden plaatsvond.