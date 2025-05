Het heeft 21 maanden geduurd, maar Microsoft heeft Activision Blizzard nu officieel overgenomen. De megadeal werd in januari 2022 aangekondigd en bleek al snel omstreden; toezichthouders van over de hele wereld uitten zich kritisch over de overname en dat mondde uit in vertragingen, rechtszaken en zelfs blokkades.

Nu heeft Microsoft de deal toch over de eindstreep weten te trekken en is Xbox Game Studios in één klap een flink aantal games en studio's rijker. Onder de Xbox-paraplu vallen nu tal van populaire gamefranchises, van Call of Duty en Crash Bandicoot tot Diablo, World of Warcraft en Candy Crush. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd en wat gaat de overname betekenen voor gamers? Hoe zit het bijvoorbeeld met Game Pass? Wat gaat Microsofts cloudgamingovereenkomst met Ubisoft betekenen en hoe zit het straks met Call of Duty?

Opmaat naar de grootste gamingovername ooit

Microsoft kondigde zijn beoogde overname in januari 2022 aan. Het zei toen 68,7 miljard dollar uit te trekken voor Activision Blizzard, het bedrijf achter onder meer Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch en Candy Crush. De techtgigant is al langer op overnamepad om zo zijn Xbox-divisie te laten groeien op de gamingmarkt; Microsoft nam eerder al verschillende grote gamestudio's over, waaronder Bethesda-moederbedrijf Zenimax.

De deal is de afgelopen 21 maanden uitgebreid in het nieuws geweest. Verschillende toezichthouders van over de hele wereld uitten zorgen over de overname en zeiden deze te onderzoeken. De EU gaf na cloudconcessies toch groen licht aan Microsoft, maar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hielden hun bezwaren.

In juni volgde een rechtszaak van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Die markttoezichthouder wilde de overname tijdelijk tegenhouden, terwijl er werd gewerkt aan een eigen onderzoek. Dat eigen onderzoek loopt via de interne bestuursrechter van de FTC en wordt naar verwachting pas later afgerond. Microsoft had de overname in de tussentijd alvast kunnen voltooien en de FTC wilde dat voorkomen. De Amerikaanse rechtbank gaf Microsoft gelijk. Daarmee werd een tijdelijke blokkade van tafel geveegd en mag Microsoft de deal alvast afronden, ook terwijl de zaak bij de FTC zelf nog loopt.

Die zaak van de FTC gaat nog wel door, maar zal voorlopig niets uitmaken. Als de FTC in haar eigen zaak concludeert dat de overname niet door kan gaan, kan Microsoft daartegen in beroep gaan bij de federale rechtbanken. Eerst gebeurt dat bij een Court of Appeals en vervolgens bij de Amerikaanse Supreme Court. Alleen die laatste rechtbank kan een unanieme en definitieve uitspraak doen die niet meer aangevochten kan worden. Dat zou nog jaren kunnen duren en het is voor de FTC niet gegarandeerd dat ze die zaken bij de federale rechter zal winnen.

Vernieuwde ovenameplannen: cloudgamingrechten naar Ubisoft, behalve in Europa

Dan bleef de blokkade van de Britse CMA staan als laatste grote obstakel. Kort nadat Microsoft de rechtszaak van de FTC won, kondigde het bedrijf aan dat het bereid is zijn overnameplannen aan te passen om de CMA tegemoet te komen. De twee partijen pauzeerden daarop hun beroepszaak tegen de eerdere beslissing van de CMA en gingen met elkaar om de tafel.

Het was de verwachting dat Microsoft een deel van zijn Activision Blizzard-cloudrechten zou verkopen aan een ander bedrijf om zo de cloudzorgen van het VK weg te nemen. Verschillende bedrijven konden daarvoor een pitch indienen bij de CMA. De markttoezichthouder zou vervolgens degenen uitzoeken waarmee het best tegemoet zou worden gekomen aan zijn aanvankelijke bezwaren. Microsoft mocht uiteindelijk kiezen met welke van die bedrijven het in zee zou gaan. In september maakte Microsoft bekend welk bedrijf het is geworden: Ubisoft. Daarmee kan Microsoft zelf dus niet bepalen op welke clouddiensten de games van Activision Blizzard terechtkomen en dus concurrenten uitsluiten; alleen Ubisoft kan ervoor kiezen om wél of geen licentie voor Activision Blizzard-titels te verstrekken aan individuele cloudgamingplatforms.

Xbox Cloud Gaming op tablets en pc's

Volgens Ubisoft is het uitgekozen vanwege zijn eerdere ervaring met cloudgaming. "We zijn al heel lang actief op het gebied van streaming en dat is een van de redenen waarom Microsoft naar ons toe kwam. We waren de eerste studio waarmee Google samenwerkte voor Stadia, we waren het eerste bedrijf waarmee Amazon samenwerkte voor Luna en we zijn al jaren partners van Nvidia GeForce Now. Voor Microsoft was het logisch dat als iemand bekend zou zijn met deze ruimte en zou weten wat de waarde voor streaming zou zijn, wij dat zouden zijn. En wij zagen die waarde ook."

De licentieregeling met Ubisoft geldt wereldwijd, behalve in de Europese Economische Ruimte. Microsoft deed immers eerder al andere beloftes aan de Europese Commissie. Binnen de EER delen Microsoft en Ubisoft de streamingrechten. Daarnaast krijgen gebruikers binnen de EER gratis een licentie om Activision Blizzard-games die ze al bezitten te streamen op clouddiensten via het 'bring your own game'-principe. Ook de bestaande clouddeals die Microsoft afsloot met onder meer Nvidia GeForce NOW, Ubitus en Boosteroid, blijven gewoon gelden.

Buiten de EER is het dus wél aan Ubisoft om te bepalen of Activision Blizzard-games op een bepaald cloudplatform beschikbaar komen. Dat geldt overigens óók voor Xbox Cloud Gaming, de gamestreamingdienst van Microsoft. Het is dus geen garantie dat Activision Blizzard-titels buiten Europa beschikbaar komen op Xbox Cloud Gaming, hoewel het natuurlijk onwaarschijnlijk is dat Ubisoft geen licentie verstrekt aan Microsoft. Microsoft moet voor die eventuele licentie wel een vergoeding betalen aan Ubisoft. De deal betekent ook dat Activision Blizzard-games waarschijnlijk naar de Ubisoft Plus-dienst komen.

De overname is klaar

De aangepaste overnameplannen met Ubisoft bleken voldoende. De CMA gaf in september al een voorlopig akkoord en gaf op vrijdag 13 oktober definitief groen licht voor de megadeal. Slechts enkele uren later kwam Microsoft met het verlossende woord: de overname is afgerond. Daarmee is Activision Blizzard per direct onderdeel van Xbox Game Studios, dat onder leiding staat van Phil Spencer. Spencer bevestigt dat Xbox inmiddels de teams van Activision Blizzard heeft verwelkomd. "Als één team zullen we leren, innoveren en onze belofte waarmaken om het plezier en de gemeenschap van gaming naar meer mensen te brengen", schrijft de topman in een blogpost.

Nu de deal rond is, is Xbox Game Studios in één klap een flink aantal franchises rijker. Naast Call of Duty en Blizzard-series als Diablo, Starcraft en Overwatch, krijgt de studio bijvoorbeeld ook Spyro, Skylanders, Tony Hawk Pro Skater en voormalige PlayStation-franchise Crash Bandicoot in handen. Het bedrijf krijgt ook een heel stel nieuwe studio's in handen, die zijn ondergebracht bij Activision, Blizzard en King. Denk daarbij aan Call of Duty-makers Treyarch, Infinity Ward en Sledgehammer Games, maar ook aan High Moon, Toys for Bob en Raven.

De organisaties in het pas uitgebreide Xbox Game Studios. Bron: @klobrille, via X/Twitter

Wat gaat er nu gebeuren?

Microsoft is direct na het afronden van de overname begonnen met het nakomen van zijn beloftes, schrijft het in een aankondigingsbericht. Zo kunnen cloudgamingdiensten in de Europese Economische Ruimte nu een gratis licentie krijgen voor het streamen van Activision Blizzard-games, waarmee Microsoft zijn beloftes aan de EU is nagekomen. Ook Ubisoft is nu officieel eigenaar van de exclusieve Activision Blizzard-cloudstreamingrechten buiten de EER en mag die nu onder licentie beschikbaar stellen aan andere cloudpartijen. Dat zullen we in de komende maanden gaan merken.

Daarnaast ligt het voor de hand dat (veel) Activision Blizzard-games straks naar Xbox Game Pass komen. Die abonnementsdienst, waarmee gebruikers voor een maandelijks bedrag toegang krijg tot Xbox-games en bepaalde titels van externe bedrijven, maakte de afgelopen jaren een flinke groei door en Microsoft zet daar flink op in. Activision Blizzard-titels zouden een grote toevoeging voor de dienst zijn en Microsoft zegt daar 'in de komende maanden' meer over te delen.

Toen Microsoft zijn overname van Bethesda-moederbedrijf Zenimax afrondde, veschenen kort daarna de eerste Bethesda-titels op Game Pass; de overname was op 9 maart 2021 rond en op 12 maart verschenen twintig van die games op de abonnementsdienst. Dat ging onder meer om Skyrim, Fallout New Vegas en 4, verschillende Doom-games en Wolfenstein. Het zal bij Activision-titels waarschijnlijk wat langer duren. Activision Blizzard maakte onlangs bekend dat het verwacht 'vanaf volgend jaar' zijn games toe te voegen aan Game Pass. We zullen waarschijnlijk dus op zijn vroegst over twee maanden de eerste Activision-games kunnen spelen via die abonnementsdienst.

It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass.



While we… — Activision Blizzard (@ATVI_AB) 9 oktober 2023

Welke games volgend jaar als eerste op Game Pass verschijnen, is nog niet bekend. Dat zal echter zeker nog niet Call of Duty zijn. Volgens documenten van de CMA en een getuigenis van Xbox-medewerker Sarah Bond zijn er bestaande overeenkomsten die verbieden dat dat voor 2025 gebeurt. Of Call of Duty later alsnog naar Game Pass komt, is niet officieel bevestigd, maar wel aannemelijk.

Call of Duty komt sowieso naar meer platforms. Dat komt door beloftes die Microsoft heeft gedaan om markttoezichthouders gerust te stellen. Het bedrijf zei onder meer dat Call of Duty naar het platform van Nintendo komt, waar huidige titels niet op Nintendo's huidige console verschijnen. Of dat straks gaat om de Switch of zijn verwachte opvolger, is niet geheel duidelijk.

Call of Duty blijft zeker de komende tien jaar beschikbaar voor de PlayStation, de grootste concurrent van Xbox. Microsoft heeft daarvoor een overeenkomst met Sony gesloten. Het had Sony vorig jaar al een soortgelijke toezegging gedaan, maar de PlayStation-maker wilde die niet accepteren. Volgens getuigenissen in de FTC-rechtszaak zou toenmalige PlayStation-ceo Jim Ryan hebben gezegd dat zijn bedrijf geen Call of Duty-deal wil, maar alleen de overname wil tegenhouden. Toen Microsoft de juridische strijd leek te gaan winnen, kwam die deal er toch.

Bobby Kotick

Tot slot komt er ook verandering in het leiderschap van Activision Blizzard. Omstreden topman Bobby Kotick verlaat het bedrijf namelijk na dit jaar. Dat lag al voor de hand, maar was nog niet volledig bevestigd. Kotick was sinds 1991 ceo van Activision Blizzard en was in 2008 onder meer verantwoordelijk voor de fusie met het Franse Vivendi, waarmee het bedrijf werd omgedoopt tot Activision Blizzard.

In de laatste jaren kwam Activision Blizzard, en Bobby Kotick, meermaals negatief in het nieuws over wat een 'cultuur van seksuele intimidatie' zou zijn, iets waar Kotick naar verluidt vanaf wist. Medewerkers en sommige aandeelhouders vroegen Kotick in 2021 al op te stappen, maar dat gebeurde destijds niet. Microsoft erkende bij de aankondiging van zijn overnameplannen wel dat er gewerkt moet worden aan de werkcultuur die heerst bij Activision Blizzard. Ook bij de afronding legt de techgigant daar opnieuw nadruk op; Microsoft zegt een cultuur te willen waarin 'alle mensen welkom zijn'.

Tot slot

De overname van Activision Blizzard is geen gemakkelijke deal geweest voor Microsoft. Op bepaalde momenten was het onzeker of die door zou gaan, maar met de goedkeuring van de CMA is er een einde gekomen aan een maandenlange strijd tussen Microsoft, concurrenten en toezichthouders. Hoewel Microsoft die strijd heeft gewonnen, heeft de techgigant daarvoor aanzienlijke concessies moeten doen. Het bedrijf heeft overeenkomsten afgesloten met concurrenten om Call of Duty uit te blijven brengen op andere consoles, los van alleen het Xbox-platform. Het heeft deals moeten sluiten met Europese cloudproviders en de streamingrechten van Activision Blizzard moeten verkopen aan Ubisoft.

Met deze aanschaf en de eerdere koop van Bethesda, heeft Microsoft laten zien flink te willen groeien om zo een grotere concurrent voor Sony te worden. Het bedrijf staat momenteel op plek drie in de consolemarkt, na marktleider Sony en Japanse gamegigant Nintendo, maar krijgt met Activision Blizzard een van de grootste game-uitgevers ter wereld in handen. De tijd zal leren in hoeverre dat de status quo op de consolemarkt gaat beïnvloeden. De tijd zal ook leren of de overnamehonger van Microsoft is gestild nu het Activision Blizzard bezit. Het bedrijf heeft zich eerder al uitgesproken over verdere overnames naast die van Bethesda. De afgelopen maanden is tijdens rechtszaken gebleken dat Microsoft bijvoorbeeld Bungie, Square Enix, SEGA, en zelfs Nintendo wilde overnemen als de kans zich zou voordoen, hoewel dat nooit werkelijkheid is geworden.

Op de korte termijn zullen we dingen gaan merken als de toevoeging van Activision Blizzard-games aan Game Pass en de komst van die titels naar cloudgamingdiensten, gevolgd door Call of Duty-releases op bijvoorbeeld Nintendo-platforms. Naar de langetermijneffecten van deze megadeal voor de gamingindustrie, kunnen we enkel gissen.