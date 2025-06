Diablo IV komt op 28 maart naar Xbox Game Pass

Diablo IV is vanaf 28 maart beschikbaar via Xbox Game Pass voor pc en Xbox Series X/S. Het is de eerste game van Activision Blizzard die beschikbaar komt voor het abonnement. Volgens Microsoft komen later dit jaar nog meer Activision Blizzard-spellen naar Game Pass.

De releasedatum is donderdag aangekondigd tijdens de Official Xbox Podcast. Microsoft zegt dat het beschikbaar maken van Diablo IV op Game Pass 'nog maar het begin is'. Het is nog niet bekend welke Acitvision Blizzard-spellen dit jaar ook verschijnen op het platform.

Diablo IV kwam op 6 juni 2023 uit voor consoles en pc. Aanvankelijk was de pc-versie van de game alleen beschikbaar via de Battle.net-launcher. Op 17 oktober werd de rpg ook uitgebracht op Steam. Blizzard had in juli al laten weten dat het voortaan de pc-versies van zijn spellen op Valves platform zou uitbrengen. Tweakers heeft vorig jaar een review van Diablo IV gepubliceerd.