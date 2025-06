Beelden van Arctic Liquid Freezer III-cpu-koeler met groter koelblok duiken op

Er zijn beelden verschenen van de Liquid Freezer III van Arctic. De opvolger van de Liquid Freezer II heeft een vernieuwd, groter koelblok, een fan voor de vrm en opties voor kabelmanagement. Er komen verschillende versies van de cpu-koeler beschikbaar, met verschillende radiatorgroottes.

In een video van OuKi op YouTube is de nieuwe Liquid Freezer van Arctic te zien. Deze derde generatie van het model heeft een nieuw ontwerp met een pwm-pomp en een extra fan gericht op de voltageregulatormodule. Uit de video blijkt dat het apparaat 'geïntegreerd kabelmanagement' heeft.

Het model onderscheidt zich vooral van Arctics eerdere Liquid Freezer door een grotere radiator. De Liquid Freezer III komt uit met dezelfde 280mm-radiator met twee 140mm-fans als het eerdere model, een kleinere maat met 240mm-radiator met twee 120mm-fans, een maat met een 360mm-radiator met drie 120mm-fans en een met 420mm-radiator met drie 140mm-fans.

Het is nog niet duidelijk wanneer Arctic de modellen wil uitbrengen of aankondigen, of wat de koelers gaan kosten. Wel blijkt uit de video dat er naast een zwart en een wit model ook een argb-model beschikbaar komt, waarbij de verlichtingsleds individueel adresseerbaar zijn.