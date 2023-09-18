Activision noemt intern volgende generatie Nintendo Switch met 'PS4-prestaties'

Activision-topman Chris Schnakenberg heeft intern een volgende generatie Nintendo Switch getoond die een performance zou hebben die vergelijkbaar is met de PlayStation 4 of Xbox One. Naar eigen zeggen zou het bedrijf iets willen maken voor de nog onaangekondigde console.

Dit concludeert The Verge op basis van interne documenten die tijdens de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft over de overname van Activision Blizzard geopenbaard werden. Er zijn veel details geredigeerd, maar de informatie zou door Nintendo-topmensen aan onder meer Activision-ceo Bobby Kotick gepresenteerd zijn. Daaropvolgend zou deze informatie intern gecommuniceerd zijn door Schnakenberg, betreffende eventuele Activision-games voor deze console. Naar verluidt komt de nog onaangekondigde console ergens in de tweede helft van 2024 op de markt.