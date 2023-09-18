Activision noemt intern volgende generatie Nintendo Switch met 'PS4-prestaties'

Activision-topman Chris Schnakenberg heeft intern een volgende generatie Nintendo Switch getoond die een performance zou hebben die vergelijkbaar is met de PlayStation 4 of Xbox One. Naar eigen zeggen zou het bedrijf iets willen maken voor de nog onaangekondigde console.

Dit concludeert The Verge op basis van interne documenten die tijdens de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft over de overname van Activision Blizzard geopenbaard werden. Er zijn veel details geredigeerd, maar de informatie zou door Nintendo-topmensen aan onder meer Activision-ceo Bobby Kotick gepresenteerd zijn. Daaropvolgend zou deze informatie intern gecommuniceerd zijn door Schnakenberg, betreffende eventuele Activision-games voor deze console. Naar verluidt komt de nog onaangekondigde console ergens in de tweede helft van 2024 op de markt.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 18-09-2023 19:02 163

18-09-2023 • 19:02

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Reacties (163)

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JackAvery
18 september 2023 19:48
@YannickSpinner FYI dit nieuws is eigenlijk bijna drie maanden oud (zie bvb. dit artikel van NintendoWorldReport, WCCF of NoteBookCheck) en plots opnieuw opgepikt door The Verge. Het is me niet duidelijk waarom zij dit nu vermelden tenzij de datum van de e-mail nog onbekend was.
AuteurYannickSpinner Redacteur @JackAvery18 september 2023 21:12
Je hebt helemaal gelijk, wij zijn er kennelijk ook ingestonken. We proberen dit soort dingen natuurlijk altijd te vermijden. Bedankt voor de feedback!
Bliksem B @YannickSpinner19 september 2023 17:25
Je hebt helemaal gelijk, wij zijn er kennelijk ook ingestonken. We proberen dit soort dingen natuurlijk altijd te vermijden. Bedankt voor de feedback!
Nee hoor. Wellicht verkeerd opgeschreven. De uitspraken van Activision over de mogelijke kracht van de Switch 2 was al bekend, door verhoren tussen Activision en de FTC i.v.m. de zaak: FTC v. Microsoft (Microsoft and Activision CEOs battle to keep a giant Xbox deal alive - The Verge) Stukken behorende bij deze rechzaak waren nog niet openbaar. Die zijn pas gisteren openbaar gemaakt. Hierdoor werd ook de exacte datum duidelijk (December 2022) dat Nintendo met Activision heeft gesproken. Nintendo Briefed Activision on Switch 2 Late 2022, Performance Discussed - IGN. Dit wordt ook bevestigd door Bloomberg, PolyGon, IGN, Techspot, Spawnwave en nog veel meer.

Wellicht had de kop moeten zijn: Activision werd vorig jaar december al op de hoogte gebracht van de nieuwe generatie Switch.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 20:08]

2green @JackAvery19 september 2023 10:12
Dit zie je ineens veel meer, ook diverse influencers die ineens oid nieuws herkauwen. Zo zag ik vandaag deze, wat gewoon een sony mailtje betreft uit de Activision rechtzaak. Zeer vaak toen in het nieuws geweest.

[Reactie gewijzigd door 2green op 22 juli 2024 20:08]

Bliksem B @JackAvery19 september 2023 17:32
@YannickSpinner FYI dit nieuws is eigenlijk bijna drie maanden oud (zie bvb. dit artikel van NintendoWorldReport, WCCF of NoteBookCheck) en plots opnieuw opgepikt door The Verge. Het is me niet duidelijk waarom zij dit nu vermelden tenzij de datum van de e-mail nog onbekend was.
Klopt, de stukken waren nog niet openbaar de verhoren al wel: Microsoft and Activision CEOs battle to keep a giant Xbox deal alive - The Verge. Nu is dus ook duidelijk dat Activision al sinds december 2022 afwist van hardware van de Switch 2.
FireBladeX 18 september 2023 19:05
Ik vind het ergens zonde. Nintendo weet goed wat zijn gebruikers willen maar toch snap ik het niet. Ze maken ze goede first party games maar hun systemen zijn te zwak om call of duty te draaien of dergelijke. Als ze nou een systeem uitbrengen die dezelfde performance heeft met de ps5/xsx dan hebben ze een killer apparaat. Maar ook dat games als Zelda en Pokémon veel meer mogelijkheden zou bieden voor de ontwikkelaars. De laatste Pokémon draaide op 8-15 fps op m’n switch. Voelde echt als een PowerPoint op sommige momenten.
gerrit-jan83 @FireBladeX18 september 2023 19:19
Een handheld uitbrengen die de kracht van series x of ps5 heeft, nou dat is voor de grooste doelgroep van Nintendo kinderen van 6 tot 11 jaar te duur misschien.. Kijk als de volgende switch zo 250 a 300 euro is dan op kopen ouders er voor een gezien van 2 kinderen misschien 2. Is de switchs 2 power gelijk aan ps5 of xsx dan zal de prijs snel naar de 800 euro of zelfs duurder gaan. Dan zullen veel ouders niet de switch kopen voor hun kinderen en dan krijg je de die hards die zeggen Nintendo games boeien mij niet en voor dat geld speel ik me games wel op pc of xsx of ps5. Dus een switch die minder krachtig is dan de huidige consoles kunnen ze de prijs lekker onder die van de concurrenten doen en zo kopen de ouders het en de hardcore gamers het ook voor die zelda en Mario games en je ziet het Nintendo verkoopt als warme broodjes. En dit deden ze met de game boys, ds, 3ds, wii en switch.
Wolfos
@gerrit-jan8318 september 2023 19:25
De grootste doelgroep van Nintendo is twintigers.
In een onderzoek gaven veel mensen ook aan momenteel geen Switch te kopen omdat het idee is dat de hardware veroudert is. Deze dingen spelen dus wel degelijk.
roffeltjes @Wolfos18 september 2023 19:40
Maar dan nog kan je met een handheld niet te duur gaan zitten. Ze kunnen voor de Switch 2 echt niet hoger dan 399,- gaan zitten (dat is volgens mij echt upper bound voor Nintendo).
Wolfos
@roffeltjes18 september 2023 19:52
Sowieso is het technisch nog niet mogelijk om met dat wattage zoveel power te bieden. We zullen zien wat het word.
Als het alle Xbox One games kan draaien gaan we al een hoop leuke ports zien denk ik.
roffeltjes @Wolfos18 september 2023 19:54
Op zich laat Apple met zijn processoren toch wel zien dat je heel ver kan komen. Maar even los van het feit dat niemand in de buurt komt van die performance/watt, ook de prijs zou een enorm issue worden.

Verder helemaal eens dat een PS4 power handheld hartstikke tof wordt.
sfc1971 @roffeltjes18 september 2023 20:09
Zeker toont Apple wat kan... als je 1500 euro voor een apparaat kan vragen.

Volkswagen toont ook wat kan met Bugatti maar verwacht niet dergelijk performance in je volgende Polo.
jaapzb @sfc197119 september 2023 11:31
Apple vraagt geen 1500 euro omdat er voor 1500 euro aan hardware in dat apparaat zit hoor
Relaxations @roffeltjes19 september 2023 06:52
Steam Deck bedoel je...? :)
KaiTak @roffeltjes19 september 2023 08:39
Apple koopt Nintendo... Zo...... The Legend of Zelda 'iZelda in the land of the Ultra Pro' spelen op die kekke bril van ze.
jpsch @KaiTak19 september 2023 09:34
Apple en gaming, nooit echt lekker gewerkt.
Joeri.Bijlsma @roffeltjes19 september 2023 08:52
nintendo kan vragen wat ze willen, nintendo fanboys kopen het toch wel, al zou het 600 euro zijn.
whiner @roffeltjes19 september 2023 12:22
Steamdeck met nintendo rebranding. Dat is het enige dat je nodig hebt.
ro8in @Wolfos18 september 2023 22:08
De hardware is toch inmiddels ook verouderd de switch is er al behoorlijk lang! Maar toen hij nieuw uitkwam was het ook al niet top of the line, maar voor een handheld meer dan zat. Dat een switch 2 weer niet top of the line is zou echt het gros van de mensen een worst wezen. Hij is weer een stuk beter dan de switch 1 en dus reden om aan te schaffen.
Jij zit te vergelijken met ps5’s en high end pc’s. Maar de meeste mensen zullen hem enkel vergelijken met de switch 1 en vergeleken met die is het weer een pak meer power dus ja wat boeit het?
Ik snap sowieso niet die noodzaak om maar telkens het maximaal haalbare wat de mensheid op dit moment kan maken te willen hebben in een game console. Nintendo heeft bewezen dat je met helemaal niet het nieuwste van het nieuwste echt fantastische games kan maken op een apparaat wat voor een fijne prijs aan te schaffen is. Ik speel nog steeds met veel plezier op mijn switch en mijn plezier is echt niet minder omdat ik geen raytracing 8k beeld heb.
De volgende switch wordt gewoon weer een pak beter dan de vorige punt. Gaan vergelijken met hele andere soort apparaten waar een hele andere doelgroep op gamed is verder zinloos. Ik ben weer super benieuwd naar wat voor fantastische zelda game ze zullen gaan maken op een apparaat met de kracht van een ps4! Ik sta nog steeds versteld van wat ze voor elkaar krijgen op de huidige switch.
Finraziel
@ro8in19 september 2023 08:07
Wat jij zegt klopt... Zolang je voornamelijk first party titels wil spelen. Zelf ben ik niet zo'n fan van de typische Nintendo games en dan is een switch gelijk veel minder interessant, juist omdat hij niet de kracht heeft om multiplatform games goed te draaien in veel gevallen.

Maar tegelijk is het niet mogelijk om de kracht van de huidige consoles in zo'n klein apparaat met een redelijke accuduur te stoppen, en al zeker niet op een redelijke prijs. De steam deck komt in de buurt maar is ook al aan de zwakke kant voor nieuwe releases en bovendien eigenlijk te groot en lomp voor Nintendo's doelgroep. Het is dus gewoon een inherente beperking van het mobiel zijn.
Zoop @Wolfos18 september 2023 22:14
Is niet zo zeer de hardware in mijn mening, maar eerder de software die er te veel mee probeert te doen. Als een simpel ogend spel als Pokémon Scarlet een target framerate heeft van 30fps en dat vaker niet haalt dan wel, dan snap ik wel dat mensen denken dat dit te verouderde hardware is. Maar ook met mindere hardware kan je prima vloeiend lopende game maken, er is absoluut geen reden waarom games zoals pokemon zo bagger draaien, dat is enkel aan de developer te wijten. Vroeger vond ik Nintendo altijd zo sterk hierin, met mindere hardware toch prachtige spellen neerzetten. Maar een haperend spel is hoe dan ook lelijk (imo). Zelda BOTW en TOTK hebben eigenlijk ook een tikkeltje te vaak en veel performance problemen, maar die games kan ik het meer vergeven aangezien ze ook 100x mooier zijn dan pokemon games en veel meer op scherm hebben.

Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er een demo was op deze nieuwe switch van TOTK die 4k 60fps draait. Dat klinkt mij als muziek in de oren, maar eigenlijk toch triest dat je een nieuw apparaat moet kopen om een currentgen game vloeiend te krijgen?

Afijn, ik zit met smart te wachten op dit nieuwe apparaat, ik hoop wel dat gamefreak hun games op dat apparaat wel op zijn minst fatsoenlijk draaiend krijgt.
LANterfantje @Zoop19 september 2023 09:44
Met dank aan Monolith Soft (bekend van de Xenoblade Chronicles series), dat ze met BOTW en TOTK hebben geholpen om het zo speelbaar mogelijk te maken.
Anders had Nintendo nogal veel framerate problemen gehad op beide launches.
(niet dat er geen waren, maar het zou wel erger kunnen zijn geweest)
Serftie @Zoop20 september 2023 14:05
Zelda op 4K 60, mijn stem heb je.

Ik heb mij ontzettend vermaakt met BOTW en TOTK maar ook onwijs ge-ergert aan TOTK en de performance issue. Mijn switch is een nog eentje die niet gepatched is en dus een vroege release, inmiddels wel tijd voor een nieuw stukje hardware.

Als ik grafisch imposante games wil spelen doe ik dat op een PC of op de PS5 (met name de exclusives / filmische games spreken mij aan) wil ik een lekker makkelijk spelletje doen waar ik mij mee kan vermaken zonder al die poes pas en minder zwaar / intens is zal ik altijd naar Nintendo kijken. Het zijn eigenlijk altijd kwalitatief hoogwaardige games maar het is wel erg merkbaar dat de switch niet meer mee kan met mijn verwachtingen als het gaat om performance.
dakrikke @Wolfos18 september 2023 23:10
125 miljoen kopers van de switch lijken het toch niet erg te vinden dat ze er geen call of duty op kunnen spelen?
Alles heeft te maken met prijs/kwaliteit.
Nintendo heeft geen call of duty nodig om te verkopen, dat doet Mario wel 😉
Ik denk dat het net de kracht van Nintendo is om het anders te doen. Zij verkopen onder andere hun consoles niet met verlies, Microsoft en Sony doen dit noodgedwongen wel.
whiner @dakrikke19 september 2023 12:24
En in handheld modus een FPS spelen via WIFI gaat weer ander ongemak met zich meebrengen.
sjekneck @whiner19 september 2023 15:39
Een FPS uberhaupt spelen zonder toetsenbord en muis brengt al ongemakken met zich mee, maar smaken verschillen blijkbaar.
Wkuijsters @Wolfos19 september 2023 07:22
De grootste doelgroep van Nintendo is twintigers.
Best bijzonder hoe afgetekend de leeftijdspiek daar is op precies 1 leeftijdsbucket. Mijn vermoeden is dat gebruikers in een aantal regios hun leeftijd op 18 (of 16) hebben gezet bij de aankoop van hun Switch om games voor die leeftijdsdoelgroep te kunnen kopen.

Daarnaast vraag ik me af hoeveel ouders een account aanmaken voor de Switch van hun kind en hun eigen leeftijd invullen; ik zie een 5-jarige nog niet zo snel registreren voor een Nintendo account.
Zoop @Wkuijsters19 september 2023 09:10
Precies, ik vraag mij sterk af hoe ze aan die leeftijden komen, als dat inderdaad komt van van wat men invoert op het profiel dat op de switch gebruikt wordt, dan lijken mij die cijfers behoorlijk scheef. Iemand onder 18 of 16 zal waarschijnlijk snel liegen over leeftijd en veel jonger dan dat maken de ouders wel het profiel.
Meemzeh @Wolfos19 september 2023 08:13
Doelgroep is wat anders dan uiteindelijke gebruikers en/of grootste groep kopers. Luiers zijn ook doelgroep baby, maar geen baby die de luiers zelf koopt.
latka @Meemzeh19 september 2023 08:32
Volgens mij is de doelgroep van luiers ook gewoon ouders die het zat zijn om de ongelukken van de baby op te ruimen.... de baby zal het worst wezen :+
Dazzyreil @Wolfos19 september 2023 10:44
Dit is wel 4 jaar na release, niet heel raar dat mensen de hardware veroudert gaan vinden.
mac5er @Wolfos19 september 2023 11:56
Hardware was op dag 1 al verouderd.
Erwin1967 @Wolfos19 september 2023 23:55
Het heeft niet zo zeer te maken dat de hardware te langzaam is maar meer dat er wellicht een opvolger komt waardoor de Nintendo met de bijbehorende spellen uit de handel wordt genomen. Overigens hangt het spelplezier niet af van supermooie beelden. Moderne consoles zien er beter uit maar objectief gezien vind ik het verschil best wel tegenvallen. De switch presteert op dat vlak helemaal niet verkeerd en eigenlijk verrassend goed. De switch kan prima call of duty spelen maar de doelgroep zit daar niet op te wachten. Nintendo maakt ander soort spellen die hun eigen charme hebben.
Carel @gerrit-jan8319 september 2023 08:20
Naast te duur simpelweg ook niet haalbaar indien handheld. De 10-12 TFLOPS in een ~ 10 Handheld- 25 docked watt krijgen lukt voorlopig niet.
leonbong @FireBladeX18 september 2023 19:09
Blijkbaar weet Nintendo beter wat hun markt wil dan jij denkt.
Ze zijn het meest winstgevende games bedrijf op de planeet.
Dus iets doen ze blijkbaar wel goed.

Edit: winst in de games wereld.

[Reactie gewijzigd door leonbong op 22 juli 2024 20:08]

separhim @leonbong18 september 2023 19:24
Dat betekent toch niet dat wat FireBladeX incorrect is? Zouden ze niet nog meer winst kunnen maken als Nintendo een console maakt met betere hardware en grotere third party games zou hebben? Ik heb tot nu toe nog niet gezien dat de zwakkere console een oorzaak was voor het succes van Nintendo. Een goede game op betere hardware verdient niet minder.
phray @separhim18 september 2023 20:14
Een sterkere console doet het historisch gezien niet beter.

Ps2 was minder krachtig dan xbox en gamecube. Wii verkocht beter dan ps3 en xbox.

Gameboy, Ds en 3ds waren minder krachtig dan gamegear, psp en psvita.
ro8in @phray18 september 2023 22:15
Omdat de meeste mensen gewoon goede games willen en het verder niet boeit hoeveel bits en hertzen daarvoor nodig waren. Nintendo weet deze games af te leveren en dat verkoopt als warme broodjes. Sorry maar zie ook niet in waarom er überhaupt iemand call of duty nog wil spelen, laat staan op een mobile device. Men neemt het altijd als waarom maken ze geen apparaat wat gewoon call of duty kan spelen? Waarom zouden ze? Zolang hun eigen first party games op het apparaat de beste keuze zijn verdienen ze by far het meest. Waarom zouden ze dit stukje van de taart aan andere publishers geven? Laat die maar lekker aanklooien met engines die amper gemaakt zijn voor de switch, terwijl ze zelf de ene fantastische titel na de andere kunnen afleveren omdat hun eigen engine volledig voor de switch is gemaakt. Iedereen weet waar je een switch voor koopt en dat is geen call of duty. Deze taktiek legt Nintendo zeker geen wind eieren.
jorismathijssen @separhim18 september 2023 19:38
Een goede game op betere, maar duurder om te ontwikkelen en produceren, hardware verdient wel minder.
Game-Over @separhim18 september 2023 19:56
Er kunnen ook flinke nadelen zijn aan betere hardware.
Prijs, slechtere accuduur of zwaarder ivm grotere accu.
Fragadder @separhim18 september 2023 20:57
Ik denk dat je de toegankelijkheid van hun console niet moet onderschatten. Als die ps5 specs krijgt, moet hij ineens 2x zo duur zijn of meer, dan haken veel mensen af als kopers.

Ik gebruik de PC om zelf op de gamen en de switch voor met vrienden / met mijn kinderen :) In dat laatste geval heb ik echt geen apparaat van 600 euro nodig die alles trekt.
Dazzyreil @separhim19 september 2023 10:51
Simpel gezegd betekent betere hardware een hogere prijs, niet iedereen zit hier op te wachten (niet iedereen woont in het rijke westen). Nintendo maakt ook gewoon winst op de verkoop van consoles in tegenstelling tot de Playstation en Xbox.
Als de prijs van de console te hard stijgt zal Nintendo zijn consoles ook tegen een verlies moeten verkopen en dat zullen ze niet zo snel doen.
hiostu @leonbong18 september 2023 19:21
Heb je daar een goede bron van? Voor zover ik kan zien maken er toch een aantal uitgevers meer winst. Maar het is soms lastig te vergelijken, omdat bedrijven als Sony en Microsoft meer doen dan alleen games en winst alleen op totale organisatie rapporteren.
Aaargh! @leonbong18 september 2023 19:31
Ze zijn het meest winstgevende games bedrijf op de planeet.
Dus iets doen ze blijkbaar wel goed.
Dat is alleen als je winst maximalisatie als hoogste doel hebt. Het betekent niet dat ze de beste console hebben of de leukste games, alleen dat ze het meeste winst maken.
Snarewin @leonbong18 september 2023 19:43
https://newzoo.com/resour...5-companies-game-revenues

Zover ik zie is dat apple maar goed vind die beetje shady om mee te tellen dus sony it is.... Niet nintendo
raro007 @Snarewin18 september 2023 21:33
Bij mij staat 1 tencent 2 Sony 3 apple
Maar dit is software verkoop en niet hardware.
Nintendo brengt niet zoveel spelen uit als Sony en daarbij zijn er veel 3th party games op de PlayStation, die veel minder vertigenwordigen op de nintendo.
mac5er @leonbong19 september 2023 12:00
Complete onzin, ze staan op plek 324.
Fox Hound @FireBladeX18 september 2023 19:10
Een Switch-achtig apparaat uitbrengen met PS5 level performance zou, als het al koel te krijgen is en fatsoenlijke accuduur zou kunnen hebben, een behoorlijke prijs moeten krijgen. Waarschijnlijk ligt die prijs boven dat wat een groot deel van de doelgeroep er voor over heeft. Nintendo kent zijn niche en weet daarin prima winst te maken.
matthewk @Fox Hound18 september 2023 19:26
Tegen de tijd dat de switch uitkomt moet dit zeker te doen zijn. Of tenminste ps4 pro prestaties. Het zal echter eerder de prijs zijn om dit alles passief en dermate klein te maken.

Het is iig iets wat mij tegenhoudt om de switch te kopen.
Fox Hound @matthewk18 september 2023 20:24
Het is zeker te doen om iets krachtigers te releasen dan wat de Switch 2 lijkt te worden. Maar nogmaals, dan komt de prijs te hoog te liggen voor wat de gemiddelde klant ervoor wil geven. Wij Tweakers zijn maar één (relatief kleine) klantgroep voor Nintendo. Dat sommigen hierom afhaken nemen ze voor lief zolang er meer klanten zijn die door de lagere prijs wel kopen.
Dazzyreil @matthewk19 september 2023 10:57
Koop je een console voor de specs of voor de games?
Ik heb zelf een Switch (vanaf release) en ja ik zou ook graag zien dat de hardware wat beter is maarja uiteindelijk koop ik zo'n ding om Nintendo games te spelen en ik ben er heel blij mee.

Als je de beste graphics wilt moet je sowieso niet naar een handheld console kijken.
matthewk @Dazzyreil19 september 2023 12:47
Ik zou graag met vrienden fifa pro clubs en battlefield / cod willen kunnen spelen als zij last-gen hebben. Het issue is dus vooral crossplay games.

Dat zijn de enige games die ik met vrienden speel, voor de rest is het prima als ik gewoon de nintendo library heb
ariekanari @Fox Hound18 september 2023 19:34
Mee, eens kennelijk ligt het prijspeil (voor Covid-19) voor een console rond de prijs van een Series X/PS5 en voor een handheld rond die van de Nintendo Switch.
Het ligt dus voor de hand dat consolebouwers hiervan niet te veel willen afwijken.

Hetgeen ik lees over de nieuwe Nintendo handheld is dus niet zo heel gek.

Toevoeging: Nintendo zou wel gek zijn als ze een krachtige console zouden uitbrengen die on par zou zijn met de PS5/Series X. Dan gaan ze de directe strijd aan met Sony en dat lijkt mij geen gegarandeerd succes. Daarnaast zal Sony (van Microsoft ben ik minder zeker) meteen in het gat van een goedkopere handheld à la Nintendo Switch duiken. Een handheld met de kracht van de PS4. Oh, dat is exact wat Nintendo zo'n beetje van plan is.

[Reactie gewijzigd door ariekanari op 22 juli 2024 20:08]

Lekker Ventje @ariekanari18 september 2023 20:38
Sony heeft met de Vita laten zien dat Nintendo niets te vrezen heeft gezien de slechte support en veel te dure geheugenstocks.
JorickPlays @Fox Hound18 september 2023 19:23
Heb je de iphone 15 pro max gezien?
Die draait dus re village.

Niemand weet nog hoe goed maar hij draait wel.
roffeltjes @JorickPlays18 september 2023 19:26
Prijstechnisch niet haalbaar.
Donstil @JorickPlays18 september 2023 19:30
Zo maar een Switch2 met een A17 chip erin zou echt killer zijn.
Killer duur ook maar goed.
Royale de Luxe @JorickPlays18 september 2023 19:31
1400+ euro tegenover 399 euro. Ik heb hiermee genoeg gezegd.
eliasje @Royale de Luxe18 september 2023 19:53
Achtja een top telefoon kost dat ook bijna tegenwoordig. Ben alleen bang dat je meer luie programmeurs krijgt.
nu moeten ze goed hun best doen om het draaiend te krijgen.
Heroic_Nonsense @Royale de Luxe18 september 2023 20:58
De kleinere Pro kost gelukkig maar € 1.229 ;)
jpsch @Bulls19 september 2023 09:38
Veel mensen vinden hun telefoon belangrijker dan een laptop.
Lekker Ventje @Bulls18 september 2023 20:39
Heel veel mensen blijkbaar gezien de levertijd 😊
Bulls @Lekker Ventje18 september 2023 21:38
Levertijd betekent niet altijd hele hoge vraag, enkel meer vraag dan aanbod.
roffeltjes @Fox Hound18 september 2023 19:26
Thermisch gaat het volgens mij wel lukken (zie de hoogste gen Smartphones), maar qua prijs wordt het dan inderdaad een lastig verhaal.
jellybrah @Fox Hound18 september 2023 19:40
Maar toch zijn de games dan weer te ambitieus. Stuttering, super lage fps, lage resolutie, controls dat net geen controller simuleert of gameplay dat technisch gezien ook echt wel wat verouderd is. Een next gen game willen maken -want dat is dan blijkbaar de markt toch? en toch op zwaar inferieure hardware.
Lumni @Fox Hound18 september 2023 19:44
Dit is gewoon niet waar als je kijkt naar wat de steam deck en vergelijkbare apparaten kunnen.
Fox Hound @Lumni18 september 2023 20:32
Een Steam Deck is qua performance ook nog geen PS5.
Odysseus87 @Fox Hound18 september 2023 22:16
beter zelfs met moonlight streamen vanaf een game pc :P
Lumni @Fox Hound19 september 2023 11:42
De steam deck, die al weer even uit is, laat wel zien dat deze performance binnen handbereik ligt.

De Switch 2 gaat ook veel en veel meer verkopen dan de steam deck wat de deur open zet voor schaalvoordelen of meer custom chips.

Mijn conclusie: PS5 performance is wel haalbaar en betaalbaar te krijgen voor de Switch 2. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Nintendo er voor zal gaan.
Carn82 @Fox Hound18 september 2023 20:31
Dat, en PS4-achtige performance (aangevuld met de sterke punten van Nvidia, bijvoorbeeld extreem geoptimaliseerde DLSS (het is immers een gesloten platform); support voor hardware raytracing (ongetwijfeld niets extreems), en niet te vergeten andere industrie-brede verbeteringen (snelle solid storage, sneller geheugen) zullen ongetwijfeld in staat zijn om 'bovengemiddeld' te presteren en eerder een soort "PS4.5" als resultaat kunnen hebben. Als je ziet wat men nu nog met de (erg) beperkte Switch-hardware voor elkaar krijgt dan zie ik het erg positief in.
MetalSonic
@FireBladeX18 september 2023 19:31
Nintendo kiest voor een bewuste strategie die ze al jaren geen windeieren doet leggen. Ze hebben al jaren een mooi winst. Het begon met de Wii waar ze al niet meer ervoor kozen om het gevecht om de snelste hardware aan te gaan. Ze kiezen voor onderscheiding via creatieve toevoegingen. Nintendo laat Sony en Microsoft onderling met elkaar ruzie maken en als derde speler pakken ze stiekem nog veel winst. Zowel per verkochte console als wel op de first party games.

Vind het uiteraard jammer af en toe dat de hardware wat minder is. Zelda BOTW op 30 fps in sommige gebieden en Overwatch 2 voelt vreselijk aan als ik dat speel op de Switch. Tegelijkertijd is het genieten met Fire Emblem 3 houses of Mario Odissey.

Door de scherpe prijs kan het net binnen het budget liggen van veel ouders als console voor de kinderen. En veel die lekker gamen denken dat je Chinees praat als je het hebt over frames per seconden. Lang verhaal kort, Nintendo richt zich tot een ander publiek dan Sony en Microsoft en ze doen dit commercieel erg goed allemaal :)
FunFair @MetalSonic18 september 2023 19:42
Het jammere is alleen dat uitgevers ook spellen uitbrengen op de switch die dus helemaal niet goed lopen. Je moet verrekte goed onderzoek doen om te weten of een game lekker draait of matig. In de eShop zie je allemaal gelikte preview filmpjes zonder gameplay en achteraf blijkt het beroerd te spelen... en digitale spellen kun je bij nintendo niet retourneren, dus daar zit je dan.

Dus je hebt goede spellen die hartstikke duur zijn en redelijk tot goed draaien.
Iets wat goedkopere spellen die vaak matig draaien, omdat het switch ports zijn.
En dan nog een hele categorie mobile games waar ik niet op zit te wachten.

Oftewel ze raken mij juist kwijt als publiek, terwijl ik echt geen 60fps hoef. Ze releasen echter zoveel rotzooi op het platform zodat de pareltjes ondersneeuwen.
MetalSonic
@FunFair18 september 2023 19:46
Tja ik koop de Nintendo consoles dan sinds de Wii dus ook altijd voor de first party games. Online gaming is vergeleken met de concurrenten echt nog uit de oer tijd. En 3th party games spelen vaak beter en zien er beter uit op de concurrerende consoles. Of op de pc natuurlijk.

Nintendo is ook mijn console voor "er bij". Voor het mooiste grafische geweld een PC. Voor de dikke shooters vanaf de bank een Xbox en voor de echte plaftform games en een enkele rpg de Nintendo Switch.
Verwijderd @FireBladeX18 september 2023 19:18
... maar toch snap ik het niet.
Dat snap ik dan weer niet. Als je kijkt naar hoeveel energie gebruik nvidia met de nieuwste generatie nodig heeft om iets onder de ps5 prestaties te halen (>120W met rtx4060) dan zie je toch meteen dat dat in het switch formaat (<16W) gewoon niet past.

En dan hebben we het er nog niet eens over dat het ook nog eens binnen het budget van €300 moet kunnen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:08]

rjberg @Verwijderd18 september 2023 20:09
Desktop rtx4060 of laptop versie? Hoewel ik het eens ben dat zonder trucen als dlss dit onmogelijk is voor een handheld.
faim @FireBladeX18 september 2023 19:24
Mensen die Call of Duty spelen zijn niet de doelgroep voor de Switch.
nms2003 @FireBladeX18 september 2023 19:39
Blijkbaar is hun strategie om met “subpar” hardware geweldige game ervaringen te maken. Daarmee veroorlooft Nintendo zich als het goed is een deftige marge. Niet iedereen is primair uit op de best haalbare graphics van het moment.
machiel @nms200318 september 2023 22:14
Bovendien met je je afvragen of je hardware steeds vergeleken wilt zien met Sony en Microsoft. Door niet mee te doen aan de hardware-race ontwijkt Nintendo ook veel kritiek
nms2003 @machiel18 september 2023 22:20
Inderdaad.
Peenutzz @machiel20 september 2023 08:59
Ik zag laatst een video op Youtube, o.a. over graphics en daarin werd gesteld, inclusief voorbeelden, dat het tegenwoordig niet veel beter is geworden dan het 10 jaar geleden was, wat betreft de mainstream games. Dat zou betekenen dat Nintendo met PS4 specs in een nieuwe console uitstekend mee zou kunnen komen met Sony en Microsoft.
matthiasba @FireBladeX18 september 2023 19:51
Ze zouden de investering in iets krachtige hardware er sowieso uit halen. Ze moeten inderdaad niet de strijd aan gaan met Microsoft en PlayStation, maar het zou fijn zijn als ze er toch iets dichter bij zaten. De PS4 is toch echt een dinosaurus ondertussen.
rneeft @FireBladeX18 september 2023 19:56
De laatste Pokémon draaide op 8-15 fps op m’n switch. Voelde echt als een PowerPoint op sommige momenten.
Dat ligt meer aan Gamefreak dan aan de Nintendo Switch. Nintendo heeft met Tears of the Kingdom laten zien dat het "gewoon" mogelijk is een extreme game op de Switch fatsoenlijk te laten draaien.
Grobbelboy @FireBladeX18 september 2023 20:02
Wanneer je op PS5/Xbox nou daadwerkelijk de grote innovaties zou zien, maar het is juist de Switch waar een spel als Tears of the Kingdom op uitkomt. Grafisch/technisch robuuster dan 99% van alle overige hedendaagse titels bovendien, op techniek die je in tablets van 2015 terug zag. Die vergelijking met de specs van de PS4 zegt me daarom ook erg weinig.

Nintendo maakt slim de afweging welke functies en techniek ze in hun apparaten willen stoppen zonder dat de prijs daarvoor over de kop moet. Met meer processor- en grafische kracht gaat daarnaast ook meer benodigd mankracht gepaard.
SimD @FireBladeX18 september 2023 20:10
Het gaat voornamelijk om de doelgroep. Die is anders dan Sony en Microsoft. De switch heb je “erbij” en is vaak niet de mail console.

Daarnaast is nogsteeds de jeugd (vanaf 6 jaar) een actieve groep. Mijn dochter van 4 kan perfect Mario kart spelen en ze heeft er super lol in. Daar is een dikke 5gen switch niet voor nodig.
Amarius @FireBladeX18 september 2023 20:20
Ze hebben al een killer apparaat (122 miljoen verkochte exemplaren) dus niet nodig om meer geld/investering voor paar mooie beelden.
FrankoNL @FireBladeX18 september 2023 21:27
Ze gaan niet afstappen van het hybride idee, en terecht. De switch heeft zo gigantisch veel gekocht. Een hybride apparaat met dezelfde mogelijkheden als een PS5 of Series X is gewoon niet beschikbaar.
ro4sho @FireBladeX18 september 2023 21:35
Als de volgende Switch even krachtig is als de Ps4 heb je voldoende power om hele mooie games te maken. Vergeet niet dat dat ding relatief klein en portable is. Het is gewoonweg een andere markt.
Jittikmieger @FireBladeX18 september 2023 21:43
Succes met een PS5 of XSX in HANDHELD formaat. Graag ook met een 8" 4k scherm en accu van 4kg, anders istie leeg wanneer je hem aanzet. :+

De techniek is nog niet ver genoeg voor PS5/ XSX in handheld formaat en zeker niet met fatsoenlijke accuduur. Daarnaast moet de Switch 2 of Super Switch ook betaalbaar blijven.

Voor zover het nog niet duidelijk is: handheld in ons gezin prio 1 bij de Switch. Wij hebben twee Switches en ze worden 90% handheld gebruikt. Dus wanneer ze een Switch 2 kunnen maken gelijk de eerste met wat snellere hardware, met DLSS en VRR en dezelfde accuduur, ben ik meer dan tevreden.

De geruchten gaan dat de nieuwe Switch de The Matrix PS5/ XSX demo kon draaien en DLSS zou ondersteunen. Dat zijn toch wel bemoedigende geruchten.

Daarnaast heeft GameFreak gewoonweg slecht werk geleverd. Optimalisatie van "lik-mijn-vessie". Neem Breath of the Wild of Tears of the Kingdom, dat zijn veel complexere games en draaien beter dan die Pokemon troep die GameFreak tegenwoordig uitbrengt op de Switch. ...Jammer genoeg.

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 22 juli 2024 20:08]

MadDogMcCree @FireBladeX19 september 2023 00:14
Maar je snapt toch ook wel dat de prestaties van een handheld even krachtig als een PS5 of Series X nagenoeg onmogelijk is? Nintendo zal willen inzetten op een vergelijkbare batterijduur, dus een chip die niet veel meer zal verbruiken dan 15W. De PS5 heeft eigenlijk een (ietsjes uitgeklede) 6700XT aan boord, qua prestaties komt dat overeen met een GPU die tussen de 4060 en de 4060Ti zou zitten. De 4060 verbruikt zo'n 115W tijdens het gamen, de 4060Ti c.a. 145W. Een Nvidia GPU op basis van Lovelace die zich zou kunnen meten met de PS5 verbruikt dus al ~130W.

Nu verwacht ik wel dat Nintendo gaat kiezen voor een grotere batterij, maar 130W (exclusief CPU, moederbord, beeldscherm) is gewoon niet realistisch voor een dergelijk systeem.

En daarnaast is er genoeg uit de prestaties van de PS4 te halen, kijk alleen maar naar GT Sport, MGS V: TPP, Star Wars Battlefront 2 en Battlefield 1. Die games zien er nu nog steeds fantastisch uit en draaien gewoon 60fps 1080p.

[Reactie gewijzigd door MadDogMcCree op 22 juli 2024 20:08]

boulderdash1978 @FireBladeX19 september 2023 01:33
Inderdaad. Best of both worlds. De laatste generatie Nintendo consoles zijn al best prijzig.
DigitalExorcist @FireBladeX19 september 2023 09:19
Ik heb 400 uur in Call of Duty (Black Ops II dacht ik?) op de WiiU zitten. Heerlijke game, vooral omdat je die off-screen kon spelen. Als er een recentere CoD op de Switch zou zijn zou ik die lachend en blindelings kopen.

Alles wat op de PS3 kan draaien, kan béter op de Switch werken (zie bijv. Dark Souls, Skyrim etc). Een Switch met de kracht van een PS4 zou fan-tas-tisch zijn. Denk aan hoe Last of Us eruit zag op de PS4, dat was toch geweldig.
HakanX @FireBladeX19 september 2023 12:27
Als een Pokemon game op 8fps draait, dan is dat toch echt bagger programmeer werk en niet het probleem van Nintendo. Als je alleen maar meer power tegenaan gaat gooien vanwege bagger programmeren, dan gaat je batterij ook in no time leeg met zulke games en krijgt Nintendo weer een slechte naam.
Fyrus @FireBladeX19 september 2023 12:28
Zucht. Deze zelfde soort reacties kwamen ook continue in het Wii-tijdperk. Wat moeten we met 3 gameconsoles die allen bijna gelijkwaardig zijn in prijs en kracht?

Dat heeft niet echt goed uitgepakt tijdens het GameCube tijdperk.

De GameBoy was een enorm succes en gebruikte ook oude hardware… die strategie heeft Nintendo keer op keer succesvol toegepast, waarom zouden ze hier van af moeten wijken?

Zou ik graag een pro versie van hun console/handheld zien? Zeker. Maar de Switch heeft opnieuw geld geprint voor Nintendo, dus wat voor nut heeft het voor hun om ook maar iets te doen met jouw punten?

Pokemon als voorbeeld gebruiken voor hoe “slecht” of “underpowered” de Nintendo Switch is, is sowieso onzinnig. Het laat alleen zien dat GameFreak incapabel is en veel developers enorme winsten zouden kunnen behalen door hun games te optimaliseren.
ThanosReXXX
@FireBladeX19 september 2023 12:39
Wat jij denkt dat zij denken te weten over hun gebruikers, is toch blijkbaar niet de waarheid, want de aantallen verkochte consoles staan haaks op die bewering dat "de gebruikers" een Nintendo console willen met XSX/PS5 kracht. Dat is eerder een select groepje van klagende mensen, die als het even kan ook Mario en Zelda op die andere consoles zou willen kunnen spelen... ;)

Nintendo heeft die strijd allang opgegeven, omdat er simpelweg geen plek is voor een derde console met eenzelfde soort kracht in de markt, en ze doen het sowieso altijd beter als ze gewoon hun eigen gang gaan, wat ook met de Switch wel weer gebleken is.

Als deze opvolger echt kan doen wat er inmiddels door meerdere partijen wordt beweerd, dan hoeft dat ook helemaal geen probleem te zijn, want het gat wordt dan, in ieder geval voor het oog, een heel stuk kleiner dan nu, al liggen ze dan feitelijk nog steeds een generatie achter.
Wekko306 18 september 2023 19:06
Het zal mij benieuwen. Nintendo staat natuurlijk niet bekend om het gooien van hoge ogen met hoge specs, maar eind 2024 een console presenteren met PS4 prestaties lijkt me toch wel behoorlijk zwak. Die console zal vast ook wel weer een aantal jaar mee moeten gaan, dus iets stevigere performance lijkt me toch niet te veel gevraagd.
RobertPeterson @Wekko30618 september 2023 19:09
Het is een handheld? Je kan toch geen PS5 prestaties verwachten op een accu?
coptician @RobertPeterson18 september 2023 19:15
Een iPad is sneller dan een Base PS4. Dus zo onrealistisch is het niet om hogere performance te verwachten.

Grootste probleem is dat Nintendo niet zulk goede processoren zal gebruiken, want die zijn duur. Dus het zal krap worden naar mijn mening.
Royale de Luxe @coptician18 september 2023 19:36
Tja maar die iPad is na een uur van grafische krachtpatser te spelen dan ook batterij technisch leeg, en dan vergelijk je de prijs nog niet.

Nope aan het goedkoopste prijspunt een draagbare ps4 (pro) zou leuk zijn.
RobertPeterson @coptician18 september 2023 21:19
Heeft natuurlijk ook met de architectuur te maken? Nintendo gebruikt arm processors waar de PS5 en Xbox x86 gebruiken. X86 is gewoon wat minder efficiënt.

Ik geloof niet dat de switch hun complete architectuur weggooid.
SpoekGTi @Wekko30618 september 2023 19:09
Waarom? De huidige switch zit op het niveau ps3 en x360 dus valt volgens mij wel mee
SterkeYerke @SpoekGTi18 september 2023 21:19
Nee, de Wii U zat rond het niveau van de ps3 en 360. De Switch is aanzienlijk krachtiger. Kijk bijvoorbeeld naar Red Dead Redemption, dat draait op Switch keurig op 1080p met strak 30 fps. Dat was voor de 360 en ps3 niet mogelijk.

Aan de andere kant van het spectrum heb je bijvoorbeeld LA Noire: dat draait op bepaalde vlakken beter op ps3, maar dat spel was van meet af aan dan ook voor de ps3 geoptimaliseerd en is op het laatste moment ook nog even snel naar andere platforms gebracht. Gezien de bijzondere architectuur van de Cell-cpu in de ps3 is het geen wonder dat de bescheiden cpu in de Switch dit niet altijd even goed bijhoudt. Draw distances werden daardoor ingekort. Daar staat tegenover dat de resolutie en bijvoorbeeld textures en schaduwen mooier zijn op Switch, want de gpu is flink krachtiger dan de RSX van de ps3.
mac5er @SpoekGTi19 september 2023 12:04
Nee
Wolfos
@Wekko30618 september 2023 19:19
Ik denk dat dit puur over de GPU gaat. De CPU van de Switch kon al aardig sparren met de Xbox One en de PS4, wat single-thread performance betreft. De nieuwe zal dus fors krachtiger zijn.

De GPU schaalt wel, zeker met DLSS, dat helpt enorm.
Jittikmieger @Wolfos18 september 2023 21:49
Het probleem met de Switch is niet zozeer de CPU, wat meer de GPU, maar vooral een chronisch gebrek aan geheugenbrandbreedte!

Kijk maar eens naar de videos van Modern Vintage Gamer. Je kunt Zelda BotW met een solide 60FPS spelen op een overklokte Switch en dan met name het geheugen moet overklokt worden. Je moet ook niet vergeten dat Nintendo de Switch onderklokt ivm een beter accuduur.

BotW: https://www.youtube.com/watch?v=dWcMsGa9Kjs
TotK: https://www.youtube.com/watch?v=cpGjO6Kc9qQ
roffeltjes @Wekko30618 september 2023 19:41
Het is al een forse performance sprong, meer zal het volgens mij niet worden.
Nostalgmus @Wekko30618 september 2023 19:55
Wat verwacht jij dan nog ? , fotorealisme is al toepasbaar met een PC, uiteindelijk zal er geen progressie meer plaatsvinden in het grafisch aspect, je bent alleen nog geïnteresseerd in wat je op dit moment aanspreekt en behoefte aan hebt, of dit nu een grind game is of een shooter of een tycoon spel.
De switch met zijn spellen zal het nog wel goed doen , nintendo zal het wel even afwachten om te kijken wat het voor de volgende generatie verzint om iets in productie te brengen.

De laaste keer dat ik een spel heb aangeschaft zal ook wel een jaar of 10 geleden zijn, pas geleden nog een custom rom van zelda 64 uitgespeeld geheel door een individu ontwikkeld, leuke puzzels en muziek , een compleet nieuwe wereld waarin je zelf alles mag uitvogelen.
ThanosReXXX
@Wekko30619 september 2023 12:40
"Nintendo staat natuurlijk niet bekend.... "

Dat valt allemaal reuze mee. Vroeger deden ze wel altijd vrolijk mee met de massa, maar sinds de Wii zijn ze een andere weg ingeslagen, en over het algemeen toch wel vrij succesvol.
continue12345 18 september 2023 19:04
Hoop toch wel een beetje op de pro versie kwaliteit dan.
Ruw ER @continue1234518 september 2023 19:07
Natuurlijk niet. Hier gaat gewoon weer een mobile chip in. Accuduur moet ook enigszins te behappen zijn. Ik denk gewoon een switch met een moderne chip. Hopelijk zonder joycon drift.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 22 juli 2024 20:08]

Michaelr1 @Ruw ER18 september 2023 19:29
Het is al bekend welke chip erin komt. Deze komt al in de buurt van current gen, maar Nintendo zal hem (getuige ook dit bericht) net als de huidige Tegra SOC flink omlaag geschroeft hebben.

Al met al absoluut een apparaat met zat vermogen om wat moois neer te zetten. Ruim boven Steam Deck niveau.
HanG-BuiK-ZwijN @Michaelr118 september 2023 22:57
De steam deck is een prachtig apperaat en kan veel games zoals Zero Dawn al prima op 'ps4 30fps' draaien , de nieuwere 'gaming handhelds' komen met dezelfde instellingen nog niet uit op 60 fps. Bron : digital foundry '15watts' video. Dus zelfs de duurste handhelds zijn gezien de meerprijs nog niet een duidelijke upgrade over de SD want ~40fps is nog altijd geen 60

Een mogelijke switch 2 schijnt de matrix demo te kunnen draaien (geruchten over op gamescon keulen).

De 'Switch 2' zal niet ineens de SD kunnen overtreffen en 60fps kunnen halen in bijv Zelda Tears of the Kingdom. Dit kan op dit moment geen enkele handheld. Misschien met 20 minuten accu tijd spreekwoordelijk.

Toch indien framegeneration mandatory zou zijn (nintendo kan dit een of andere naam aan gaan geven als 'smooth operator~' or whatever) zou het zomaar kunnen dat dmv marketing gezwets de 'Switch 2' Als de next thing neergezet zpu worden.

Ik denk dat de 'Switch 2' meer een evolutie gaat zijn dan een revolutie. Denk je echt dat de consument gaat accepteren dat de 'Switch 2' niet Backwards Comaptible gaat zijn met de huidige switch library? Hoogstens komen er , nintendo kennende, betaalde upgrades. Als ze al komen.
Bliksem B @HanG-BuiK-ZwijN19 september 2023 18:32
De reden dat de Steam Deck Zelda Tears of the Kingdom niet op 60 FPS kan draaien, komt door de emulatielaag. BotW Wii U, gaat prima. Puur kijkend naar de Flips, zou de Steam Deck het immers wel moeten kunnen. De Switch zit op 500 Flops (FP32), Steam Deck 1.6 Tflips. Dat is ruim 3x zoveel rekenkracht. Volgens mij draait TotK op 900p@30hz. 1080p@60hz, zou dus ook moeten kunnen. 4k@60 wordt lastiger. Of de Switch 2 moet tegen de 2,5 Tflops zitten. Andere geruchten gaan namelijk uit van veel krachtigere hardware op basis van Nvidia Lovelace (2/3 van de transisors van een 4060). Zie ook Bliksem B in 'Nintendo houdt donderdag Direct-presentatie met games die deze winter uitkomen'
ASNNetworks 18 september 2023 19:19
Even krachtig als de Xbox One is niet zo bijzonder. De huidige Switch heeft een rekenkracht van 1Tflops. De Xbox One (dus niet One S of One X) heeft 1.3Tflops. Dus dat is 30% krachtiger dan de huidige Switch, puur kijkend naar grafisch rekenkracht. De PS4 (niet Pro) heeft dacht ik 1.8Tflops, dus dat is al wat beter, maar nog steeds niet echt zo spectaculair na zoveel jaar.

Als je ziet dat de PS4 en Xbox One titels eigenlijk in veel gevallen gewoon 720p (of iets hoger) waren en 30fps met framedrops, dan word ik nou niet echt enthousiast van om vergelijkbare kwaliteit nu in handheld te spelen. Ja, het is beter dan de huidige Switch, maar voelt niet echt als een next gen Switch, puur kijkende naar rekenkracht.
JackAvery
@ASNNetworks18 september 2023 20:02
Teraflops vergelijken tussen verschillende architecturen is zoals appels met peren vergelijken :) Overigens haalt een Switch theoretisch 393.2 TF (FP32) docked, voor zover dat getal iets betekent.

"Given the closer alignment to Gen8 platforms" kan op verder op allerlei manieren geïnterpreteerd worden. Niet zo nuttig om er veel in te lezen dus. Dat gezegd zijnde, als een Switch 2 handheld ergens tussen een Xbox One S en een PS4 zit, maar een nieuwere architectuur gebruikt, zit je qua handheld eigenlijk al op een heel toffe machine qua mogelijkheden. Vergeet niet dat het toestel ook ~10x zo weinig energie verbruikt als die consoles.
Bliksem B @ASNNetworks18 september 2023 21:50
Even krachtig als de Xbox One is niet zo bijzonder. De huidige Switch heeft een rekenkracht van 1Tflops. De Xbox One (dus niet One S of One X) heeft 1.3Tflops. Dus dat is 30% krachtiger dan de huidige Switch, puur kijkend naar grafisch rekenkracht. De PS4 (niet Pro) heeft dacht ik 1.8Tflops, dus dat is al wat beter, maar nog steeds niet echt zo spectaculair na zoveel jaar.

Als je ziet dat de PS4 en Xbox One titels eigenlijk in veel gevallen gewoon 720p (of iets hoger) waren en 30fps met framedrops, dan word ik nou niet echt enthousiast van om vergelijkbare kwaliteit nu in handheld te spelen. Ja, het is beter dan de huidige Switch, maar voelt niet echt als een next gen Switch, puur kijkende naar rekenkracht.
Switch zit op 500 Gflop (FP32). De 1Tflop gaat om FP16 power. Zelf ook deze fout gemaakt in het begin. De rest van flops kloppen, maar zijn dus FP32.

De Switch 2 zou volgens een eigen berekening op basis van gelekte cuda cores, op 5 Tflop moeten komen (zie Bliksem B in 'Nintendo houdt donderdag Direct-presentatie met games die deze winter uitkomen'). Dus dit verhaal van Activation, spreekt dit jammer genoeg tegen. 1.8 Tflop klinkt wel aannemelijker. De Steam Deck zit met verouderde hardware op 1,6 Tflops en de Rog Ally op 2,5 Tflops.
Verwijderd 18 september 2023 19:07
Kan niet wachten, vind totk nu al prima in performance maar als we volgend jaar een handheld ps4/Xbox One kunnen krijgen yes please.

Geeft me ook wel hoop dat een GTA 6 mogelijk is, ook omdat Rockstar nu ook RDR1 heeft gereleased op de switch zit er toch bepaalde partnership in.

Fingers crossed.
Tweakwondo @Verwijderd18 september 2023 20:12
gta6? Of bedoel je deel 5? Rockstar heeft zelf gezegd dat de game alleen op de xbox series x/s, ps5 en pc zou komen. Hoewel ze nu nog kunnen spreken over een console dat nog niet is aangekondigd lijkt het mij zeer sterk dat gta6 een release krijgt op een vernieuwde switch
Verwijderd @Tweakwondo18 september 2023 21:43
Ik bedoel GTA6 ze kunnen de game iets downscalen maar moet volgens mij compleet speelbaar zijn op de Switch 2, en aangezien de Switch een ~130 miljoen keer is verkocht zouden ze gek zijn het om het op een veel kleiner platform Xbox of iets kleiner platform PS5 alleen maar uit te brengen.

Rockstar is niet meer de GTA 1 Rockstar wat iets minder met geld bezig was dan ons huidige Sharkstar ehh Rockstar dus ik heb goede hoop dat het echt op de Switch 2 komt.
Karimpje 18 september 2023 19:11
"Nintendo weet goed wat zijn gebruikers willen maar toch snap ik het niet"

Exact dit dus. De gebruikers van Nintendo willen waarschijnlijk iets anders dan wat jij wilt, daarom ook dat jij het niet snapt. Jij ziet jezelf als "de gebruikers", echter jij bent maar 1.

Over het algemeen zijn de meeste gebruikers bij Nintendo tevreden als er goede gameplay is, de graphics zijn ondergeschikt daaraan. En dit blijkt ook uit de verkopen en dit blijkt ook uit de strategie die Nintendo voert.
Comp_Lex 18 september 2023 19:12
Naar eigen zeggen zou het bedrijf iets willen maken voor de nog onaangekondigde console.
Ze moeten wel, want Nintendo heeft namelijk een deal met MS gesloten om CoD de komende 10 jaar naar de console te brengen. Maar dat de nieuwe console prestaties van de PS4 heeft is natuurlijk wel erg goed, als je er tenminste ervan uitgaat dat het weer een hybride console wordt. De huidige Switch heeft al PS4 games gehad, zoals Doom 2016.
Luchtbakker 18 september 2023 19:52
Ik snap sommige mensen echt niet die verwachten dat men het nodig vind dat een Nintendo product altijd perfecte prestaties moet hebben, vergelijkbaar met een PS5 of XBOX.

Nintendo heeft altijd (afgelopen 15 jaar) consoles gemaakt die bedoeld waren voor gezellig potje gamen met de familie. De games dat Nintendo ontwikkelde waren grafisch zeker geen hoogtepunt, maar zeker vermakelijk en verslavend. En volgens mij draait het daar allemaal om.

Waarom zou Nintendo iets ontwikkelen wat enorm duur zal worden voor de gebruiker, en amper tot geen toegevoegde waarde heeft voor de type gebruikers? (uitzonderingen daar gelaten)

Voor die groep mensen heb je playstation en xbox. Nintendo onderscheid zich in zijn titels die geen maximum vereisten.
Seditiar @Luchtbakker18 september 2023 22:28
Een 30-60 fps en 60-120 fps systeem uitbrengen zou niet al teveel moeite moeten zijn als je dezelfde architectuur gebruikt maar gewoon betere hardware. Overigens was Nintendo vroeger een prima competitor op hardware gebied, helaas sinds de Wii (Gamecube?) niet meer.

Sommigen onder ons, waaronder ikzelf, zijn nou eenmaal een bepaald niveau gewend van PC. De PS/Xbox vind ik al een grap qua performance, laat staan die van de Switch.

Overigens zal ik m'n Switch ook gewoon weer upgraden, dus uiteindelijk werk ik mee aan het probleem daar niet van.
maddog4004 18 september 2023 19:54
En weer mediocre specs, en weer een pro-Nintendo crowd die gaat roepen dat graphics niet uitmaken als de gameplay goed is. Deels mee eens, maar totk is toch echt niet om aan te zien op de switch. En dan zie ik emulators die veel betere output hebben ook nog.. Vraag me dan af, kan die nieuwe console dat wel evenaren of is het sinds de Wii altijd steeds 2 stappen achter?

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