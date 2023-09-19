Rechtbankdocument: Microsoft brengt in 2024 Xbox Series X uit zonder diskdrive

De FTC heeft een nieuw document geopenbaard met bijgevoegde afbeeldingen van de vermeende roadmap van een Xbox Series-refresh, die in de herfst van 2024 uit moet komen. Ook lijkt Xbox te werken aan een nieuwe universele Xbox-controller, die voor mei van 2024 is gepland.

De vernieuwde Series X en S hebben vooralsnog de codenamen Ellewood en Brooklin, blijkt uit sheets uit de Roadmap 2030-presentatie. De bestanden zijn bijlagen van enkele tekstdocumenten en lijken onbedoeld met de teksten meegepubliceerd te zijn. De consoles zijn volgens Xbox opnieuw respectievelijk bedoeld voor 4k- en 1440p-gaming, en krijgen grofweg dezelfde rekenkracht in teraflops als de respectievelijke voorlopers. De consoles krijgen ondersteuning van het Xbox Wireless 2-protocol, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. De Series X-refresh krijgt verder een USB-C-poort en wordt zonder diskdrive geleverd.

Op basis van de afbeeldingen gaat Xbox de 'midgeneratierefresh' aankondigen tijdens een Xbox-evenement in juni van 2024. De 1TB-versie van de Ellewood-Series S komt vervolgens eind augustus 2024 op de markt voor dezelfde prijs als de oorspronkelijke Series S: 300 euro. De 2TB-versie van de Brooklin-Series X moet eind oktober 2024 uitkomen voor dezelfde prijs als voorheen: 500 euro. De laatstgenoemde console lijkt op basis van een afbeelding dezelfde donkere kleur te krijgen als de oorspronkelijke Series X, maar in plaats van een rechthoekige behuizing krijgt deze console een cilindervorm.

Verder blijkt uit de documenten dat het gamebedrijf werkt aan de Xbox Universal Controller onder codenaam Sebile. De controller krijgt ondersteuning voor het nieuwe Xbox Wireless 2-protocol en Bluetooth 5.2. Verder lijkt Xbox gebruik te gaan maken van haptische feedback, al is niet duidelijk of het om drukgevoelige feedback op de knoppen gaat of om een gebruikelijke trilmotor. De vermelde consoles worden standaard geleverd met een nieuwe Xbox Universal Controller. Ook is de accu van de controller verwijderbaar en zijn de thumbsticks modulair.

Toekomstige Xbox-consoles die na de refreshes uitkomen krijgen verder een nieuwe processor, zo blijkt uit de presentatie, al heeft Xbox daar nog geen definitieve beslissing over heeft genomen. Er wordt nog overwogen of er een Arm64- of AMD64-cpu gebruikt gaat worden. Wat de grafische processor betreft kiest het bedrijf weer voor een gpu die in samenwerking met AMD is gemaakt, ogenschijnlijk op basis van Navi 5. Het is niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt.

Xbox Series refresh
Xbox Series refreshXbox Series refresh
Console Xbox Series X Xbox Series S Xbox Series X-refresh* Xbox Series S-refresh*
Codenaam Project Scarlett Project Lockhart Brooklin Ellewood
Processor 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt
Cpu-snelheid 3,8GHz (3,66GHz met smt) 3,6GHz (3,4GHz met smt) 3,8GHz (3,66GHz met smt) 3,6GHz (3,4GHz met smt)
Opslag 1TB custom NVMe-PCIe 4.0-ssd 512GB custom NVMe-PCIe 4.0-ssd 1TB / 2TB 512GB / 1TB
Gpu 52 compute-units 1825MHz 20 compute-units
1565MHz		 52 compute-units 1825MHz 20 compute-units
1565MHz
Gpu-architectuur Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom RDNA 2
Gpu-rekenkracht 12,15Tflops 4Tflops 12Tflops 4Tflops
Geheugen 16GB GDDR6 10GB GDDR6 16GB 10GB
Verbinding Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Adviesprijs € 500,- € 300,- € 500,- € 300,-
Releasedatum 10 november 2020 10 november 2020 Eind oktober 2024 Eind augustus 2024

* De specificaties van de midgeneratierefresh van de Xbox Series-consoles zijn gebaseerd op roadmapdocumenten die wellicht niet volledig zijn en nog kunnen veranderen. Uit het gebrek aan verdere informatie over de cpu en gpu van de refreshserie is aangenomen dat de aankomende consoles dezelfde hardware krijgen.

Update, 12.05 uur: In het oorspronkelijke artikel zijn specificaties van een toekomstige Xbox toegeschreven aan de refreshconsoles. Dit is aangepast in zowel het artikel als de tabel. Met dank aan JackAvery. Verder werd het boekjaar van Microsoft verward met het kalenderjaar. Daardoor klopte de releasedatum van de consoles niet. Dit is aangescherpt.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-09-2023 11:10
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19-09-2023 • 11:10

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Reacties (109)

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JackAvery
19 september 2023 11:18
Opgepast: er worden in de nieuwspost twee verschillende producten uit dezelfde leak verward.

Aan de ene kant is er de refresh gepland voor herfst 2024. (Het fiscale jaar van Microsoft loopt van juli jaar X-1 tot juni jaar X). Deze krijgt geen nieuwe processor etc. Het is de console die je in de slide ziet genaamd Brooklin. De essentie is dat het een Series X console is met 2TB opslag, geen disk drive, de verbeterde netwerk chip, enkele verbeteringen qua elektriciteitsverbruik en de nieuwe controller.

Het andere product is de geplande opvolger van de Series consoles. Dit product hoopt men in 2028 op de markt te brengen. De informatie in het nieuwsartikel over een nieuwe processor (ARM of Zen 6), nieuwe GPU etc… gaat allemaal daarover.

[Reactie gewijzigd door JackAvery op 22 juli 2024 14:34]

AuteurYannickSpinner Redacteur @JackAvery19 september 2023 11:28
Thanks voor de feedback! Ik heb het artikel aangescherpt. De gequote slides hoorden inderdaad niet bij elkaar
Loller1
@YannickSpinner19 september 2023 11:45
Het is nog altijd niet heel erg duidelijk eerlijk gezegd. Ook zijn de datums in de tabel nog altijd verkeerd, de refreshes staan gepland voor eind 2024, niet 2025.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 14:34]

AuteurYannickSpinner Redacteur @Loller119 september 2023 12:06
Check! Dit is ook aangepast
The Zep Man
19 september 2023 11:17
wordt nog overwogen of er een Arm64- of AMD64-cpu gebruikt gaat worden.
Het lijkt mij vrijwel zeker dat dit 'gewoon' een AMD64-CPU zal zijn. Zeker voor een 'refresh'.
Loller1
@The Zep Man19 september 2023 11:41
Dit gaat over de next-gen console voor 2028, niet over de refresh. Tweakers is hier wat dingen door elkaar aan het halen over de Xbox Series X/S refresh voor 2024 en de 10th gen Xbox'es voor 2028.

Dat gezegd hebbende, volgens dezelfde documenten zou de keuze over al dan niet ARM64 te gebruiken al eind fiscaal jaar 2023 gemaakt moeten zijn (aka. voor juni 2023), wat de beslissing is weten we natuurlijk niet.

Ook iets wat overigens nergens wordt aangegeven in het artikel, dit zijn slides van begin 2022. Ze kunnen dus met gemak al zwaar verouderd zijn.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 14:34]

Just1n12 @Loller120 september 2023 12:50
Heel veel tech sites hebben dit door elkaar gehaald. Tweakers is voor zover de enige die het heeft aangepast.

Ik vond het zelf ook al een vreemd verhaal. Voor een refresh (potentieel) overstappen op een andere architectuur in cpu/gpu. Dat zou een goede middelvinger naar de developers zijn. Ooh ja voor de current gen willen we 4 versies. Ik begon al te zweten…
- peter - @The Zep Man19 september 2023 11:18
Idd, een ARM processor zou vreemd zijn. Dan moet alles opnieuw gecompileerd worden qua spellen. Is een enorme change.
ari3 @- peter -19 september 2023 15:51
Idd, een ARM processor zou vreemd zijn. Dan moet alles opnieuw gecompileerd worden qua spellen. Is een enorme change.
De Apple M-processoren bewijzen dat dynamisch vertalen naar een ARM instructieset prima kan werken.
MSalters @ari319 september 2023 16:40
Sort of. Games vallen in de meest veeleisende categorie; dynamisch vertalen komt daar met een forse impact. Je 8-core ARM64 gaat geen 8-core Zen-2 @3.8 Ghz bijhouden.

Tegelijkertijd is het aantal games in de store relatief beperkt, en zijn de uitgevers redelijk technisch onderlegd. De API's blijven identiek, dus een paar recompiles zijn alles wat je nodig hebt. Geen "enorme change" als Microsoft hun werk goed doet.
SunnieNL
@- peter -19 september 2023 17:05
Als er een is die heeft laten ziennjoe je backwards compatible kan leveren is het Microsoft.
Gezien de xbox dmv vms werkt hoeft mogelijk niets opnieuw gecompileerd te worden, hooguit de apis die worden aangeroepen. Zo is ook de x360 backward compat geschreven. Een vm die alle apis omzet en daardoor het originele os en games kan draaien.

De vraag is of de arm64 ook de x360 vms kunnen draaien of dat ze daar dan echt afscheid van gaan nemen. En als ze er voor kiezen zal dat waarschijnlijk zijn voor de next gen xbox.
Wolfos
@The Zep Man19 september 2023 11:50
Dat gaat over de volgende generatie, en lijkt me een logische vraag.

Als je gaat denken over wat je wilt in de volgende generatie consoles komen twee punten aan bod; machine learning en path tracing. De logische keuze daarvoor is Nvidia.
Als zij per 2028 een CPU kunnen leveren die in staat is huidige games te emuleren (in principe niet onrealistisch - Apple's M1 is met Rosetta fors sneller dan een 8 jaar oudere CPU) dan word dat heel verleidelijk.

Daarnaast zijn ze voor toekomstige consoles dan ook af van de beperkte keuze aan leveranciers door die x86 licentie. Er zijn veel meer fabrikanten die goede GPU's kunnen leveren. Ze zouden zelfs een eigen SoC kunnen ontwikkelen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

HADES2001 19 september 2023 11:19
Het feit dat er geen disc drive meer in zit vind ik erg jammer. Ben nog steeds groot fan van de oude discs omdat je tweede hands de games een stuk goedkoper kan krijgen. Hopelijk kom daar nog een oplossing voor want volledig digitaal kom je snel op de 69,99 prijzen van tegenwoordig.
jusch @HADES200119 september 2023 11:37
Gamecodes kopen van een geautoriseerde verkoper is niet moeilijk, niet illegaal, en ook niet duur.

Je bent niet verplicht alles bij Microsoft aan te schaffen.
HADES2001 @jusch19 september 2023 11:51
Maar kan ik die gamecodes kopen voor 40 euro 2 weken na game release de game spelen en weer doorverkopen voor 30-40 euro zodat ik bijna geen kosten had? Discs hebben gewoon wat betreft prijs een groot voordeel ten opzichte van digital only
XO101 @HADES200119 september 2023 16:37
Discs hebben gewoon wat betreft prijs een groot voordeel ten opzichte van digital only
Daarom schaffen de diskdrive ook af, om hogere prijzen door je strot te duwen. Andere optie is de game niet eens fysiek uit te brengen zoals Baldur's gate 3. Hoe dan ook de boodschap is minder vrijheid, meer kosten.
30carbonclocks @jusch19 september 2023 11:49
Kan een game-ontwikkelaar zelf codes maken voor games in de Microsoft Store en deze publiceren via bijvoorbeeld een game-bundel of een winkel van de derde partij. In mijn opzicht is dit waar console-stores nog wel verschillen van bijvoorbeeld Steam.
Wolfos
@jusch19 september 2023 14:11
Dat is sowieso de toekomst denk ik. Het begint inmiddels de norm te worden dat de games niet meer op een schijfje passen, wat daarmee gedegradeerd word tot een verouderde DRM-vorm.

Ik zie de gameindustrie geen geld stoppen in het ontwikkelen van 200GB blu-rays voor die paar mensen die het nog gebruiken. We zijn het gewoon ontgroeid.

Voor fysieke verkoop kan altijd nog een downloadcode in een doosje gedaan worden. Eigenlijk zonde van het plastic, maar goed.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

atthias @HADES200119 september 2023 11:31
die oplossing zal niet vanuit MS komen vrees ik zonder disc drive moet je wel hun prijsverhogingen wel slikken
thetakman @HADES200119 september 2023 15:08
Ik ben er alles behalve fan van..
Regelmatig een Disc gebruikt en denkt HEEY lekker even spelen.

*Stopt Disk in Xbox*
Downloading Software 89GB remaining..

Waar de fuck heb ik die disc dan voor? Gewoon als een soort verkapte token om te laten zien dat ik hem heb.

Ook regelmatig met games die wel op een bluray kunnen, alsnog moet alles gedownload worden. Dan neem ik hem wel digitaal, dan hoef ik tenminste niet meer op te staan als ik een ander spel wil spelen.
ggj87 @HADES200119 september 2023 16:10
Dat niet alleen, je kunt er ook DVD's en Blurays mee afspelen
Verwijderd @HADES200119 september 2023 16:21
herkenbaar! Dit was destijds ook zo met een hifiset waar op den duur geen CD speler meer in zat maar enkel muziek streaming dienst en DAB+. Of de laptops die op den duur geen DVD speler meer hadden. Kwestie van tijd dat dit normaal gaat worden. We wennen er allemaal aan. Ik zelf zie geen enkele reden meer voor een physieke drive.
snellehenkie 19 september 2023 11:18
dezelfde prijs, maar wel een 4K Blu-Ray speler lichter. ;-(
Vagax @snellehenkie19 september 2023 11:24
Nu zit ik wel goed met mijn Series X, maar ik gebruik de bluray speler van de Series X voor 4K blu-ray films, als die verwijderd wordt is dat voor mij ongeveer 150 euro (goedkoopste 4k blu-ray speler met DV) aan waarde die ook verdwijnt, daarnaast koop en verkoop ik af en toe nog games dus die blu-ray speler is wel redelijk belangrijk voor mij.

Dit zullen ze vast ook wel doortrekken naar de nieuwste generatie Xbox dus ben benieuwd wat Sony zal gaan doen met hun Playstation 6 want Sony heeft wel een aandeel met blu-ray, maar ja dat is nog flink wat jaren van ons verwijderd

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 14:34]

Verwijderd @Vagax19 september 2023 11:26
De Playstation 5 refresh wordt digitaal en de speler wordt een externe optie. Vermoed dat Microsoft wel iets soortgelijks van plan is. Lijkt me gemakkelijk te produceren. Nog maar 1 console versie.
Vagax @Verwijderd19 september 2023 11:32
Ah dat wist ik niet, ook wel logisch want dat scheelt een aparte SKU voor Sony. Als ze een externe speler aanbieden kan ik daar ook nog wel vrede mee hebben mits die even goed of beter presteert als de huidige speler.
theduke1989 @Vagax19 september 2023 11:38
twee SKUs hebben is te veel gevraagd? waarom willen we digitaal.
alles beheren door de grote jongens, ik ben blij als we PS2 tijdperk hadden, lekker alles lokaal, op schijfjes etc.
Loller1
@theduke198919 september 2023 11:43
Nee, maar een SKU produceren met een feature die heel wat geld kost terwijl het overgrote merendeel van je gebruikers het niet gebruikt is wél een probleem. De kosten die Microsoft heeft aan de Blu-Ray speler kunnen ze beter spenderen aan meer interne opslag, etc. om dan eventueel de speler als een extra te verkopen.
theduke1989 @Loller119 september 2023 11:56
een blu-ray player is peanuts voor hun. notabene heeft sony ook eigen bluray players.

Dit is gewoon mensen pushen naar de cloud, omd 80/90 euro games aan te schaffen.
maar de hardware dezelfde geld ervoor vragen, winst voor hun.

want waarom zou je een console met wat alleen toegang tot het internet nodig hebt dezelfde prijs voor moeten vragen? De hardware wat er nu in zit, kopen ze onder de kostprijs met deze afname.
Loller1
@theduke198919 september 2023 14:04
Een Blu-Ray speler is absoluut geen "peanuts". Het is niet alleen de hardware die daarbij komt kijken, licentiekosten voor Blu-Ray en alle nodige standaarden daarvoor zijn gewoon hardstikke duur, en opnieuw; het overgrote merendeel van de Xbox gebruikers maakt daar heel waarschijnlijk niet eens gebruik van. Weggegooid geld dat ze hadden kunnen steken in betere opslag.

En overigens weten we ook al dat Microsoft tot enkele maanden terug nog steeds geen winst maakte per verkochte Xbox, dus dat argument gaat ook al niet op.
raro007 @theduke198919 september 2023 11:44
Ze hebben het over de versie waar je ook een disk in de ps5 kan plaatsen.
Dus wil je een disk versie? koop een disk en plaats die in de ps5!
Ultimus XI @Verwijderd19 september 2023 11:47
Gezien de omvang van de leak en alle details die over verschillende soorten hardware en accessoires worden uitgelicht, zou het gek zijn als er dan niets wordt gezegd over een aparte Blu-ray disc player voor de refresh models. Dus ik betwijfel of Microsoft dat zal doen.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 22 juli 2024 14:34]

Verwijderd @Vagax19 september 2023 11:32
Dit zullen ze vast ook wel doortrekken naar de nieuwste generatie Xbox dus ben benieuwd wat Sony zal gaan doen met hun Playstation 6 want Sony heeft wel een aandeel met blu-ray, maar ja dat is nog flink wat jaren van ons verwijderd
Ik verwacht dat Sony nog wel even door blijft gaan met discs. Dat zie je ook aan de ps5, die ondersteunt 100GB discs i.p.v. de maximale capaciteit van 50GB bij xbox.(bij games) Dus er is wel wat beter nagedacht over het gebruik van discs. 50gb in deze generatie is gewoon niet houdbaar. Ff7 rebirth komt al op 2x 100GB discs.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:34]

30carbonclocks @Verwijderd19 september 2023 11:46
Xbox ondersteunt ook 100 GB "Ultra HD Blu-Ray" discs sinds de Xbox One S/X; enkel kon het niet voor games worden gebruikt wegens compatibiliteit met de originele Xbox One.

Xbox Series X only games kunnen wel gebruik maken van 100 GB discs; Smart Delivery discs kunnen enkel 50 GB gebruiken. Echter worden veel first-party games van Xbox gedeeltelijk of niet op de disc geprint, waardoor online downloads vaak vereist zijn.
Verwijderd @30carbonclocks19 september 2023 12:07
Dat lijkt niet het geval te zijn, aangezien remnant 2 op 2 discs is uitgekomen en op de ps5 op 1 disc. Terwijl dit geen smart delivery game is:

https://exputer.com/news/...-two-discs-xbox-series-x/

Conclusie blijft hetzelfde, voor games max 50gb discs.
30carbonclocks @Verwijderd19 september 2023 12:28
Er zijn ook voorbeelden van het tegenovergestelde.

Bijvoorbeeld: Resident Evil 4 Remake heeft een disc versie voor Xbox Series X, welke offline te installeren en te spelen is (https://www.doesitplay.or...ion=PEGI&version=Standard).
De game is 67,2 GB op Xbox Series X.
Robbaman @30carbonclocks19 september 2023 14:24
Maar een 67,2GB game kan toch nog steeds op een 50GB disk passen als er voldoende compressie gebruikt is? Of zie ik daar iets verkeerd?
Verwijderd @30carbonclocks19 september 2023 15:40
Zoals @Robbaman al aangeeft, is die 67GB decompressed. Met compressie past dit prima op een 50GB bluray.
Vagax @Verwijderd19 september 2023 11:47
Ik ging even op onderzoek uit want ik heb gisteren nog The Dark Knight (BD-100 formaat) gekeken op mijn Series X maar blijkbaar leest die nu wel BD-100 (BDXL) discs, denk dat game discs op BD-50 blijven maar de capaciteit om 100+ GB discs te lezen zit er blijkbaar wel in. Best apart :?

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 14:34]

Verwijderd @Vagax19 september 2023 11:55
Voor films inderdaad wel, al zijn er best wel wat compatibiliteitsproblemen met 100gb discs:

https://www.gearrice.com/...-layer-uhd-blu-ray-discs/

Dus optimaal werkt het niet.
Hoxha @Vagax19 september 2023 11:31
Ik snap je punt, maar het is wel het vermelden waard dat de Xbox bluray speler geen Dolby Vision ondersteunt. Wat wel erg raar is aangezien het voor games wél Dolby Vision ondersteunt. DV blurays worden door Xbox als HDR10 afgespeeld.
Vagax @Hoxha19 september 2023 11:37
Dat klopt inderdaad, in de playback reviews die ik heb gelezen over de blu-ray playback van de Xbox is het so wie so een redelijk matige speler vergeleken met een losse blu-ray speler dus daar valt ook wat te winnen, maar tot zo ver scheelt hij mij ietsjes.
SunnieNL
@Hoxha19 september 2023 17:15
Dat is niet raar. Games en streaming diensten maken gebruik van een andere versie van Dolby Vision (low latency versie). Op UHD disks wordt gebruik gemaakt van een full version van Dolby Vision.

Andere versie van DV is andere decodering en niet geheel onbelangrijk, andere licentie. Voor het ondersteunen van DV op UHD moet de bluray speler App dus een extra licentie krijgen en andere code.

Op Googletv zie je dit ook terug. De default is DV, maar dan speelt de Prime app ineens geen dolby vision meer, maar alleen HDR10. Zet je hem op DV low latency is het probleem weg.
roccothehelper @Vagax19 september 2023 11:40
De markt voor bluray is inmiddels zo minimaal dat ze er wss geen waarde meer in zien. Gewoon één SKU is simpeler. Zorgt wss ook voor minder afval. Niet dat ik denk dat deze bedrijven het met afval in gedachte doen natuurlijk ;).
CPM @roccothehelper19 september 2023 22:14
Ik denk dat je onderschat dat er best veel mensen (Amerika) een redelijke thuis bioscoop hebben en dat deze groep zweert bij 4k blu-ray's. Het beeld en geluid is vele malen beter dan de streamingdiensten aanbieden. Er bestaan alternatieven (Kaleidscape) maar die zijn behoorlijk prijzig.
Zeggen dat deze markt minimaal is is onjuist. Dat 4k blu-ray niet doorbreekt heeft o.a. te maken met de hogere prijzen van een disk t.o.v. een normale blu-ray.

Hoge kwaliteit beeld/geluid is de volgende melkkoe van streamingdiensten. Het geluid van een 4k blu-ray is vele malen beter dan streaming. Daarnaast zijn blu-ray voorzien van meerdere audio formaten, dan kan je dus kiezen welke je zelf goed vindt klinken of past bij jouw setup.

[Reactie gewijzigd door CPM op 22 juli 2024 14:34]

Raem @snellehenkie19 september 2023 11:35
Maar wel met 1TB opslag extra. (2TB totaal)
Tweddy @snellehenkie19 september 2023 13:16
Kan ik dus mijn bestaande games dus niet meer gebruiken en moet je naar hun abbonementssyteem
Hulleman @snellehenkie19 september 2023 14:34
Maar wel 1TB extra opslag. Of zal die € 500 met 1TB zijn?
slijkie 19 september 2023 11:27
Niet de moeite waard om te upgraden als je al een Series X hebt. (Mocht dit kloppen uiteraard)
PdeBie @slijkie19 september 2023 11:50
Correct, je verliest er zelfs een disc drive mee.
PurifieR1980 @slijkie19 september 2023 12:47
Als je een Series X hebt is het zelfs een downgrade.
Verwijderd 19 september 2023 11:52
Een ronde Xbox 🤔
xoniq @Verwijderd19 september 2023 12:28
Xcylinder
geert1 19 september 2023 11:17
Als ik het zo lees blijven de kernprestaties gelijk, wat normaal is voor een refresh. Dat er haptische feedback wordt toegevoegd aan de controller is interessant. Die feature werkt leuk op de Playstation, indien goed ingezet door ontwikkelaars. Met meer consoles die precieze haptics krijgen kan dit steeds meer gemeengoed worden. Meer opslag, energiezuinigheid en andere handigheidjes zijn ook welkom. Dit leest allemaal als vrij gebruikelijk voor een opfrisronde.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 14:34]

Luuk1983 @geert119 september 2023 12:28
Het is wel grappig om te zien dat iedereen uiteindelijk de goede ideeën van elkaar kopieert (en terecht ook). Sony is altijd goed in exclusives geweest, daar is MS nu meer werk van aan het maken. Microsoft was naar mijn mening al langer veel beter bezig met backwards compatibility (ik heb een hele berg XBox 360 games die ik nog speel op de Series X) en je ziet dat Sony daar nu ook al veel beter in geworden is.

Hardwarematig waren de haptische triggers het voornaamste verschil tussen de Xbox en PS5, de rest is geneuzel in de marge naar mijn idee. Ben benieuwd hoe goed de Microsoft implementatie gaat worden :) Ik ben sowieso groot fan van de XBox controllers tov de PS controllers.

[Reactie gewijzigd door Luuk1983 op 22 juli 2024 14:34]

nicket84 19 september 2023 11:19
Twijfel tussen ARM64 of amd64 architectuur lijkt mee heel sterk...
luke22 19 september 2023 11:19
Hopelijk is de SSD dan wel te vervangen.... met de huidige xboxen is het een kwestie van tijd voor de SSD faalt en je een nutteloos doosje hebt

https://youtu.be/Bbmzp-rqwfU
loki504 @luke2219 september 2023 11:25
Tot je er een ssd door MSFT in laat zetten. :)
SunnieNL
@luke2219 september 2023 17:18
Datzelfde geldt voor de primaire ssd van de ps5 en die in veel laptops. Voordeel van consoles: er wordt meer gelezen dan geschreven. De ssd van de xbox kan makkelijk 10-20 jaar meegaan.
Mizgala28 19 september 2023 11:21
Als ik de linker kant van de tekst lees van de X refresh, zou ik bijna zeggen dat de medewerker die dat schreef bij Apple heeft gewerkt.

Meer opslag is sowieso mooi, zonde alleen dat ze dan full digital gaan, al was dat wel te verwachten helaas.

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