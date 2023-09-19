Rechtbankdocument: Microsoft brengt in 2024 Xbox Series X uit zonder diskdrive

De FTC heeft een nieuw document geopenbaard met bijgevoegde afbeeldingen van de vermeende roadmap van een Xbox Series-refresh, die in de herfst van 2024 uit moet komen. Ook lijkt Xbox te werken aan een nieuwe universele Xbox-controller, die voor mei van 2024 is gepland.

De vernieuwde Series X en S hebben vooralsnog de codenamen Ellewood en Brooklin, blijkt uit sheets uit de Roadmap 2030-presentatie. De bestanden zijn bijlagen van enkele tekstdocumenten en lijken onbedoeld met de teksten meegepubliceerd te zijn. De consoles zijn volgens Xbox opnieuw respectievelijk bedoeld voor 4k- en 1440p-gaming, en krijgen grofweg dezelfde rekenkracht in teraflops als de respectievelijke voorlopers. De consoles krijgen ondersteuning van het Xbox Wireless 2-protocol, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. De Series X-refresh krijgt verder een USB-C-poort en wordt zonder diskdrive geleverd.

Op basis van de afbeeldingen gaat Xbox de 'midgeneratierefresh' aankondigen tijdens een Xbox-evenement in juni van 2024. De 1TB-versie van de Ellewood-Series S komt vervolgens eind augustus 2024 op de markt voor dezelfde prijs als de oorspronkelijke Series S: 300 euro. De 2TB-versie van de Brooklin-Series X moet eind oktober 2024 uitkomen voor dezelfde prijs als voorheen: 500 euro. De laatstgenoemde console lijkt op basis van een afbeelding dezelfde donkere kleur te krijgen als de oorspronkelijke Series X, maar in plaats van een rechthoekige behuizing krijgt deze console een cilindervorm.

Verder blijkt uit de documenten dat het gamebedrijf werkt aan de Xbox Universal Controller onder codenaam Sebile. De controller krijgt ondersteuning voor het nieuwe Xbox Wireless 2-protocol en Bluetooth 5.2. Verder lijkt Xbox gebruik te gaan maken van haptische feedback, al is niet duidelijk of het om drukgevoelige feedback op de knoppen gaat of om een gebruikelijke trilmotor. De vermelde consoles worden standaard geleverd met een nieuwe Xbox Universal Controller. Ook is de accu van de controller verwijderbaar en zijn de thumbsticks modulair.

Toekomstige Xbox-consoles die na de refreshes uitkomen krijgen verder een nieuwe processor, zo blijkt uit de presentatie, al heeft Xbox daar nog geen definitieve beslissing over heeft genomen. Er wordt nog overwogen of er een Arm64- of AMD64-cpu gebruikt gaat worden. Wat de grafische processor betreft kiest het bedrijf weer voor een gpu die in samenwerking met AMD is gemaakt, ogenschijnlijk op basis van Navi 5. Het is niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt.

Console Xbox Series X Xbox Series S Xbox Series X-refresh* Xbox Series S-refresh* Codenaam Project Scarlett Project Lockhart Brooklin Ellewood Processor 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt 8 custom Zen 2-cores met smt Cpu-snelheid 3,8GHz (3,66GHz met smt) 3,6GHz (3,4GHz met smt) 3,8GHz (3,66GHz met smt) 3,6GHz (3,4GHz met smt) Opslag 1TB custom NVMe-PCIe 4.0-ssd 512GB custom NVMe-PCIe 4.0-ssd 1TB / 2TB 512GB / 1TB Gpu 52 compute-units 1825MHz 20 compute-units

1565MHz 52 compute-units 1825MHz 20 compute-units

1565MHz Gpu-architectuur Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Gpu-rekenkracht 12,15Tflops 4Tflops 12Tflops 4Tflops Geheugen 16GB GDDR6 10GB GDDR6 16GB 10GB Verbinding Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Adviesprijs € 500,- € 300,- € 500,- € 300,- Releasedatum 10 november 2020 10 november 2020 Eind oktober 2024 Eind augustus 2024

* De specificaties van de midgeneratierefresh van de Xbox Series-consoles zijn gebaseerd op roadmapdocumenten die wellicht niet volledig zijn en nog kunnen veranderen. Uit het gebrek aan verdere informatie over de cpu en gpu van de refreshserie is aangenomen dat de aankomende consoles dezelfde hardware krijgen.

Update, 12.05 uur: In het oorspronkelijke artikel zijn specificaties van een toekomstige Xbox toegeschreven aan de refreshconsoles. Dit is aangepast in zowel het artikel als de tabel. Met dank aan JackAvery. Verder werd het boekjaar van Microsoft verward met het kalenderjaar. Daardoor klopte de releasedatum van de consoles niet. Dit is aangescherpt.