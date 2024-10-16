Nieuwe Xbox Series X-revisie heeft 6nm-chip en gebruikt iets minder stroom

Microsofts nieuwe Xbox Series X-consoles beschikken over een vernieuwde soc, die wordt geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé. Dat meldt youtuber Austin Evans. De chip is wat specificaties betreft identiek aan het origineel, maar gebruikt door de die-shrink minder stroom.

Uit de teardown van Austin Evans blijkt dat de Xbox Series X-console dit jaar een intern redesign heeft ondergaan. Dit redesign lijkt in ieder geval al te vinden in de nieuwe Xbox Series X Digital Edition, die geen schijflezer bevat, en de Special Edition met 2TB ssd-opslag. Beide zijn deze week uitgekomen in de Verenigde Staten en verschijnen eind deze maand in andere landen.

De nieuwe soc lijkt de grootste wijziging. De package van de chip vermeldt concreet dat deze op 6nm wordt geproduceerd. De soc beschikt nog steeds over acht AMD Zen 2-cores en een RDNA2-gpu met 52 compute-units, maar is door de overstap van 7nm naar 6nm fysiek iets kleiner dan voorheen. Daarnaast gebruikt de chip iets minder stroom, hoewel de prestaties, temperaturen en geluidsproductie hetzelfde moeten zijn.

Teardown Xbox Series X-refresh door Austin EvansTeardown Xbox Series X-refresh door Austin EvansTeardown Xbox Series X-refresh door Austin Evans

Afbeeldingen: Austin Evans

De nieuwe Xbox Series X met 2TB opslag gebruikte tijdens een snelle test van Evans bijvoorbeeld 51W tijdens het idlen en 156W wanneer een game wordt gespeeld, waar dat bij het origineel uit 2020 respectievelijk 60 en 167W betrof. De Digital Edition zonder schijflade is nog wat zuiniger, met 39W op idle en 151W onder load. Naast de nieuwe soc beschikt de console bijvoorbeeld over een ander pcb-ontwerp. Ook de koeler is veranderd. Deze lijkt minder koper te gebruiken en is ongeveer 100 gram lichter.

TSMC kondigde zijn 6nm-procedé, ook wel N6, in 2019 al aan. Bij de introductie van N6 communiceerde de Taiwanese chipmaker dat deze node tot 18 procent beter presteert dan het 7nm-procedé N7 bij hetzelfde stroomverbruik. De fabrikant gaf echter geen cijfers over lager stroomverbruik bij dezelfde prestaties. TSMC gaf toen ook aan dat chipontwerpen die op N7 worden geproduceerd eenvoudig overgezet kunnen worden op N6. Sony maakte de overstap twee jaar geleden al voor zijn PlayStation 5-console en behaalde daarbij soortgelijke resultaten.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-10-2024 08:41
170 • submitter: Vuranix

16-10-2024 • 08:41

170

Submitter: Vuranix

Lees meer

Microsoft Xbox Series X

vanaf € 749,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Forza Horizon 6 speelt zich af in Japan en verschijnt volgend jaar
Forza Horizon 6 speelt zich af in Japan en verschijnt volgend jaar Nieuws van 25 september 2025
Xbox-game Forza Horizon 5 komt deze lente naar de PlayStation 5
Xbox-game Forza Horizon 5 komt deze lente naar de PlayStation 5 Nieuws van 30 januari 2025
Xbox Series-consoles krijgen ondersteuning voor externe hdd's van meer dan 16TB
Xbox Series-consoles krijgen ondersteuning voor externe hdd's van meer dan 16TB Nieuws van 22 januari 2025
Witte Xbox Series X zonder optische drive en 2TB-variant verschijnen in oktober
Witte Xbox Series X zonder optische drive en 2TB-variant verschijnen in oktober Nieuws van 21 augustus 2024
Phil Spencer: Xbox zou handheld in assortiment moeten hebben
Phil Spencer: Xbox zou handheld in assortiment moeten hebben Nieuws van 10 juni 2024
Microsoft introduceert witte Xbox Series X zonder optische drive
Microsoft introduceert witte Xbox Series X zonder optische drive Nieuws van 10 juni 2024
Foto's tonen nieuwe versie Xbox Series X zonder diskdrive
Foto's tonen nieuwe versie Xbox Series X zonder diskdrive Nieuws van 28 maart 2024
Phil Spencer wil Xbox-consoles openstellen voor externe gamewinkels
Phil Spencer wil Xbox-consoles openstellen voor externe gamewinkels Nieuws van 27 maart 2024
'Dunnere variant PlayStation 5 gebruikt evenveel energie als vorige editie'
'Dunnere variant PlayStation 5 gebruikt evenveel energie als vorige editie' Nieuws van 5 november 2023
Rechtbankdocument: Microsoft brengt in 2024 Xbox Series X uit zonder diskdrive
Rechtbankdocument: Microsoft brengt in 2024 Xbox Series X uit zonder diskdrive Nieuws van 19 september 2023
Microsoft-ceo wil graag stoppen met Xbox-exclusives, maar legt schuld bij Sony
Microsoft-ceo wil graag stoppen met Xbox-exclusives, maar legt schuld bij Sony Nieuws van 29 juni 2023
Phil Spencer: Xbox annuleerde streamapparaat vanwege te hoge prijs
Phil Spencer: Xbox annuleerde streamapparaat vanwege te hoge prijs Nieuws van 16 november 2022
'Nieuwe PlayStation 5-revisie heeft zuinigere 6nm-chip'
'Nieuwe PlayStation 5-revisie heeft zuinigere 6nm-chip' Nieuws van 26 september 2022
'Microsoft wil Xbox Cloud Gaming-streamingstick voor tv's uitbrengen'
'Microsoft wil Xbox Cloud Gaming-streamingstick voor tv's uitbrengen' Nieuws van 7 mei 2022
Meer producten en artikelen
Consoles Microsoft Xbox

Reacties (170)

-Moderatie-faq
170
169
51
2
0
97
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
rscheper 16 oktober 2024 10:16
Jullie schrijven dit:

Beide zijn deze week uitgekomen in de Verenigde Staten en verschijnen eind deze maand in andere landen.

Maar het is iets genuanceerder, in Nederland zijn ze tenslotte gisteren (dus ook deze week) ook al geleverd. Althans, bij mij wel. En als ik het Xbox topic hier mag geloven zijn er meer mensen met de nieuwe Xbox Series S/X.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 16 oktober 2024 10:17]

Wesley-groet @rscheper16 oktober 2024 12:37
Heb inderdaad al een nieuwe verpakking en een witte gezien
VonDudenstein @rscheper16 oktober 2024 14:23
Maar het is iets genuanceerder, in Nederland zijn ze tenslotte gisteren (dus ook deze week) ook al geleverd. Althans, bij mij wel.
Wat ik me vooral afvraag is wat dat ding moeten kosten.
Want deze concurreert dus met Sony's 399,- instapmodel van de huidige PS5. Met het verschil dat je daar later nog een discdrive in kunt proppen.

Want als ik Evans zo hoor zouden de productiekosten van de Series hiermee dus drastisch lager moeten zijn. Naast digital only is ook die enorm dure koeling oplossing veranderd. Als je dat ding echt competitief in de markt wil zetten dan zou deze dus onder die 399,- moeten duiken. Of mis ik iets?

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 16 oktober 2024 14:30]

eggsforpedro @VonDudenstein16 oktober 2024 15:19
Die 2TB is wel een verschil natuurlijk
SunnieNL
@VonDudenstein16 oktober 2024 17:23
We hebben ook de Series S nog, daar moet de Series X zonder diskdrive natuurlijk wel boven blijven zitten.
De 2TB versie heeft disc en grotere opslag en gaat voor 650 euro.

Zoals ik bij de PS5 Pro prijzing nieuws al opmerkte:
Wen er maar aan. De volgende generatie van de consoles gaat rond hetzelfde prijspunt als de PS5 Pro uitkomen.
VonDudenstein @SunnieNL16 oktober 2024 18:07
Ja die 650,- voor disc + 2TB vind ik best krankzinnig geprijsd eigenlijk. Het is gewoon wat on board extra opslag. Je kunt 1TB nvme al makkelijk krijgen onder de 100,-.

Maar wat dat betreft heb je gelijk. Wen er maar aan. Vorige generatie waren consoles na 4 jaar een goede 100,- goedkoper. Nu gewoon duurder :P inflatie is een bitch.
DrMacabr3 16 oktober 2024 08:49
mja.. en wie gaat ze nog kopen?
Ik zie al jaren geen nut meer in een Xbox console, als je al een PC hebt...
De One X staat hier al jaren stof te happen :/
-tom-562 @DrMacabr316 oktober 2024 09:40
Ik ben juist overgestapt van PC gamen naar console gamen op de Xbox. Aanschafprijs is een stuk lager en het gemak is veel groter. Zeker als jonge vader heb ik weinig tijd om te gamen, dus dan is ff de Xbox aanslingeren 's avonds om relaxed km de bank te gamen een uitkomst.
Plus mijn zoontje van 5 kan zich inmiddels ook al prima redden op de Xbox :P
twowheeler @-tom-56216 oktober 2024 21:44
Geen SteamDeck overwogen?
CycloneCleaver @-tom-56216 oktober 2024 16:37
Klopt precies, hier sluit ik me bij aan. Al vind ik wel het dashboard van de Xbox zo dramatisch slecht geworden dat ik het nog niet eens meer gebruik en maar zo snel mogelijk naar dat spel ga. Ik vind het zelfs zo slecht nu dat ik zelfs overweeg om dit mijn laatste Xbox te laten zijn en op te koop toe te nemen dat ik sommige spelen opnieuw zal moeten kopen bij de concurrent, of sommige spelen niet meer zal kunnen spelen omdat ze daar niet te koop zijn.

Het klinkt dramatisch, maar zo ontevreden ben ik tegenwoordig wel over dat zootje dat ze een OS en dashboard durven te noemen.
Carlos0_0 @DrMacabr316 oktober 2024 08:52
Ik zie juist geen nut in een pc meer, een console onder de tv en gaan meerdere jaren.
Werkt allemaal veel vlotter dan een pc, goed die is ook voor meerdere dingen bedoeld.

Maar die groep is juist steeds kleiner aan het worden, iemand die echt een pc nodig heeft(Naast andere dingen nog dan gamen).
Dus ja dan voldoet een xbox of playstation voor vele ook al tegenwoordig, aangezien ze toch geen pc meer hebben.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 16 oktober 2024 08:52]

Andros @Carlos0_016 oktober 2024 09:01
Nadeel is wel dat games op consoles een stuk duurder zijn, het blijft uiteindelijk een "walled garden" toch? Tevens zweren sommigen met RTS en FPS games toch bij tobo/muis ipv controllers.
HADES2001 @Andros16 oktober 2024 09:05
duurder? star wars outlaws goedkoopst key die ik kan vinden 42, tweede hands voor de console op marktplaats staan ze al voor 25. en raad is als ik klaar ben met die game kan ik hem weer verkopen voor 25. hoe ga jij dat doen met je PC key die op je account staat?

[Reactie gewijzigd door HADES2001 op 16 oktober 2024 09:05]

Bulls @HADES200116 oktober 2024 09:14
Discs zijn inderdaad een leuke manier om te besparen, nieuwe releases zijn veelal 10 euro goedkoper en tweedehands zijn ze ook snel redelijk goed te krijgen.

Ik verzamel ze in plaats van weer verkopen.
raro007 @HADES200116 oktober 2024 09:18
Alleen gaat het wel moeilijk met digitaal only console.
Maar console heeft ook andere functies die pc niet heeft zoals als een spel een update heeft gaat die aan update en dan weer uit.
FrankoNL @HADES200116 oktober 2024 10:25
Nog wel, maar ook op console is de trend duidelijk onderweg naar all Digital.
SterkeYerke @Andros16 oktober 2024 09:25
Zijn muis en toetsenbord eigenlijk nog ondersteund bij moderne consoles? Bij de ps3 kan ik me herinneren dat een handjevol games het gebruik daarvan ondersteunde.
locoroadie @SterkeYerke16 oktober 2024 09:55
Op de xbox werkt dat prima, op ps weet ik niet. https://www.purexbox.com/...ouse-and-keyboard-support
Oddlobster @SterkeYerke16 oktober 2024 13:18
Shooters altijd op PC gespeeld..na aanschaf van PS4 lang moeten wennen aan shooters spelen met controller eindelijk aan gewend.
Na de aanschaf van de PS5 muis en toetsenbord er op aangesloten...verschillende games die het zonder problemen ondersteunen.
O.a. CoD en Planet Coaster.
Vooral voor het chatten etc is het heel fijn omdat je veel sneller woorden op het scherm kan toveren
SterkeYerke @Oddlobster16 oktober 2024 16:33
Goed om te lezen! Ik had dit wel aangezien voor een functie die stilletjes door Sony geschrapt was vanwege “te weinig gebruik” of iets in die richting. Een beetje net als de analoge face buttons van de Dualshock 2 en 3 (en natuurlijk de Sixaxis). Maar ik ben blij dat deze functie juist is uitgebreid!
eggsforpedro @Andros16 oktober 2024 09:53
Op Xbox kan je games en Game Pass goedkoper krijgen via VPN, waardoor de prijzen ontzettend meevallen. PS is een ander verhaal.
ChAoS Overlord @eggsforpedro16 oktober 2024 10:44
Dit truukje ken ik niet. Vertel? 😇
Schweino @ChAoS Overlord16 oktober 2024 11:23
https://nl.pepper.com/aan...jaar-via-india-vpn-326752
nexhil @Andros16 oktober 2024 09:27
ligt eraan hoe je het ziet, mijn zoon speelt dezelfde games tegelijk op de andere xbox in het huis. dus eigenlijk zijn de games maar de helft.
Hulleman @Andros16 oktober 2024 09:37
Xbox ondersteunt voor de meeste games ook gewoon tobo en muis.
Dorstlesser @Andros16 oktober 2024 09:38
Nadeel is wel dat games op consoles een stuk duurder zijn
Dit lees ik vaak maar heb ik nog nooit echt met feiten ondersteund gezien. Ik heb een keer de laagste prijzen (over een half jaar) van een handjevol populaire games vergeleken tussen PS5 en PC, en daaruit bleek dat console games inderdaad iets duurder zijn dan PC games, maar dat je meer dan 100 games moet kopen voordat je op PC goedkoper uit bent nadat je de aanschafprijs van een volledig nieuwe pc hebt meegerekend. Natuurlijk kan je daar nog vanalles tegenin brengen: dat je naar meer dan een handjevol games moet kijken en dat mensen vaak geen volledig nieuwe PC kopen. Desalniettemin geeft het wel aan dat het verschil in de praktijk waarschijnlijk een stuk kleiner is, en dat dit vooral een fanboy argument is dat zonder kritisch nadenken wordt herhaald.
phray @Andros16 oktober 2024 09:58
Games op PC zijn juist stuk duurder. Steam prijzen zijn belachelijk, alleen als er een sale is het soms interessant. Gemiddelde nieuwe release op steam is gewoon 70 euro terwijl je ze fysiek op ps5 al vaak voor tientje minder kan vinden.
musje83 @phray16 oktober 2024 12:00
Hangt er van af waar je het koopt. Ik koop mijn keys altijd via de bekende key-shops en daar zitten veel vaker leuke aanbiedingen tussen dan via Steam zelf.
SpoekGTi @Andros16 oktober 2024 10:24
Games op consoles zijn sinds de jaren 90 bijna stabiel of zelfs goedkoper geworden. Van mijn herrinneringen van 149-189 gulden omgerekend 70-85 euro voor een triple A titel van Nintendo kost een Nintendo titel nu steevast 60 euro.

Zelfde geld voor Xbox Playstation titels. Prijzen zijn tussen de 60 en 70 euro. Fysiek is vaak goedkoper dan digital only (helemaal van de zotte)

De ellende met games is dat ze niet compleet vaak zijn en dus weer een season pass of een battle pass nodig hebben om DLC die default in de game zou moeten zitten maar te hebben.

De kant die consoles op gaan met digital only is ook een storend iets. Steam die aangeeft dat dat games inderdaad nu maar een licentie voor gebruik worden......

Over 30 jaar zullen oude games dus niet meer speelbaar zijn of gewoon zijn verdwenen en wordt het een tiktok markt. Gewoon een fee per maand, game niet interessant of the moeilijk in het eerste kwartier, uninstall en door naar de volgende.....

De console markt gaat echt naar de donder op deze manier.

[Reactie gewijzigd door SpoekGTi op 16 oktober 2024 10:25]

McOrmick @Andros16 oktober 2024 09:05
Ik houd altijd gg.deals in de gaten; als een spelletje op mijn want-list op een alltime low staat wil ik nog wel eens impulsief zijn. Ben te cheap om games voor het volle pond aan te schaffen }>
ThanosReXXX @Andros16 oktober 2024 10:38
Dat is op een console ook allang geen probleem meer; steeds meer van dat soort games krijgen ook op de Xbox Series X/S ondersteuning voor toetsenbord en muis, maar er zijn ook al veel meer soorten games die dit inmiddels ondersteunen op Microsoft's console.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 10:53]

Carlos0_0 @Andros16 oktober 2024 11:59
Maar dat vind ik helemaal niet zo boeiend, je hoeft toch niet elk spel altijd direct te hebben ?.
Ze komen van zelf wel een keer in de actie, tevens kan je nog steeds disc versies kopen die goedkoper zijn dan digitaal.
RedNas74 @Andros16 oktober 2024 17:38
Vaak goedkoper zelfs, mits je een vpn en een key uit een ander land koopt. Zo heb ik bijvoorbeeld via Turkije Red Dead Redemption 2 voor 7 euro gehaald.
Sito @Carlos0_016 oktober 2024 09:37
Dat valt of staat met welke games je speelt. Speel je graag World of Warcraft gaan een console niets voor jou betekenen. Of racing-sims waarbij de software veelal op PC draait.
Carlos0_0 @Sito16 oktober 2024 12:01
Dat klopt ik speel games als gta, Uncharted / tomb raider, The last of us, een beetje story driven games dus.
Rpg speel ik niet racen al helemaal niet meer eigenlijk(Ja eens Warcraft 3/ C&C generals / Age of Mythology van 20 jaar geleden), dat kan elke pc wel aan zowat tegenwoordig.
SG @Carlos0_016 oktober 2024 11:52
PC is vaak vervangen door
Nuc , laptop , tabletPC

Macmini ipadpro PS5 WS-PC
Op PS5 na oude gen zooi
Ik Loop wat achter
Rmaxx @Carlos0_016 oktober 2024 12:45
Pc die meer gaming biedt dan een console is gewoon erg duur. Een console voor games en een laptop voor school/werk is prima. Heb je echter een dikke game PC, dan merk je echt wel verschil, niet alleen bij shooters, maar ook de algemene snelheid en graphics zijn toch wel beter, al betaal je daar natuurlijk ook voor.

[Reactie gewijzigd door Rmaxx op 16 oktober 2024 23:47]

Carlos0_0 @Rmaxx16 oktober 2024 13:26
Uiteraard alleen ligt ook beetje aan welke spellen je speelt, speel je rpg/mmorpg enzo is een pc wel fijner bijv.
Maar veel spellen zijn een controller op de bank zitten gewoon prima, en dan is een console prima en idd een laptop voor school of werk.
SuperDre @Carlos0_016 oktober 2024 22:29
Waarom nog console, firetv stickje en luna game streaming....
Carlos0_0 @SuperDre16 oktober 2024 23:18
Omdat daar spellen uitkomen die ik wil spelen, uncharted, the last of us, Mario kart/ oddesey etc.
Koen88 @DrMacabr316 oktober 2024 09:06
Ik heb een dikke game-PC, Xbox Series X en Nintendo Switch - de game-PC staat in mijn gameroom, voor solo gaming of online met maten. De Xbox en Switch staan in de woonkamer, bij de TV, waar mijn vrouw er ook graag naar grijpt. Ik probeer games zo veel mogelijk Play Anywhere te kopen, zodat het zowel op de Xbox als PC draait, al dan niet om ook multiplayer met m'n vrouw te kunnen doen. Ik zie juist de meerwaarde van de console, én de meerwaarde van de PC. Mijn vrouw kan technisch gezien ook gewoon op mijn PC inloggen, we hebben een gedeelde Steam library, je kunt ook gewoon de Xbox controller koppelen aan de PC, maar toch zit zij liever op de bank voor bij de TV. En heel eerlijk, voor bepaalde games vind ik dat zelf ook fijner - als ik Hogwarts Legacy niet op de Xbox gekocht had, had ik 'm nooit uitgespeeld (terwijl de PC versie écht een stuk fijner draait).
Dat gezegd hebbende, ik vraag me wel af wie deze redesigns nog gaat kopen. All-Digital Series X zie ik echt geen meerwaarde in, dan koop je een Series S of een PlayStation 5. Zo'n 2TB schijf lijkt me wel fijn, ik zet nu constant games op mijn externe schijf om ze weer terug te zetten als ik ze wil spelen - maar ik vind het wel een dikke middelvinger naar Xbox gamers dat ze deze schijf nu zo in die console zetten zonder grote plus op de prijs, terwijl de uitbreidingsmodule van hetzelfde formaat nog altijd gigantisch duur is.
Muurtegel @Koen8816 oktober 2024 10:16
Ik wist niet dat er "play anywhere" opties waren. Staat dat het toe om met één aankoop zowel op Xbox als PC te spelen?
Schweino @Muurtegel16 oktober 2024 11:29
Ja, en ook nog via cloud op bijvoorbeeld een Android device

[Reactie gewijzigd door Schweino op 16 oktober 2024 11:29]

Koen88 @Muurtegel16 oktober 2024 14:45
Sterker nog - je kunt zelfs tegelijk spelen met dergelijke titels. Zo kan ik Sea of Thieves spelen op mijn PC terwijl mijn vrouw op de Xbox lekker mee zeilt, terwijl ik 'm maar 1x heb hoeven kopen. Enige voorwaarde is dat je de Xbox in kwestie als je home console moet hebben ingesteld.
Play-Anywhere is vaak het geval met first-party titels, zoals Sea of Thieves, Psychonauts 2, Gears, Forza (zowel Motorsport als Horizon), Halo Infinite, maar ook met verschillende andere games van andere partijen. Zo is bijvoorbeeld ook Dragon Quest XI Play Anywhere, alsmede Tunic, Astroneer, Subnautica, Art of Rally - pas zag ik zelfs Tomb Raider (reboot) en Shadow of the Tomb Raider opduiken in mijn lijstje (nog niet geprobeerd of het werkt, heb ze op Xbox al ruimschoots uitgespeeld). Je kunt er in de Xbox Store op filteren.
Muurtegel @Koen8816 oktober 2024 15:11
Heel tof, wist niet dat dit bestond. Maar heb zelf ook geen game PC om dit mee te doen. Heb wel wat spellen op Mac (steam) die ik ook op xbox zou willen spelen, maar denk dat die er niet voor in aanmerking komen helaas. Volgende keer :).
Totoro88 @Koen8816 oktober 2024 15:23
Heb hem net gekocht ter vervanging van de Series S voor weer een beetje mee te draaien, stelt de pc build weer even uit.
Brummetje @DrMacabr316 oktober 2024 08:50
Mensen die geen PC hebben ;) Zijn genoeg console only spelers en niet iedereen heeft een Playstation.
Codeandreams @DrMacabr316 oktober 2024 08:51
Ja en ook Playstation voor mij geen noodzaak meer, Nintendo en Pc is een mooie combinatie.
Bulls @Codeandreams16 oktober 2024 09:09
Ieder z’n eigen ding, ik heb geen game pc meer. Maar ik heb wel een ps5 en een steam deck.
gimbal @Bulls16 oktober 2024 09:18
... een steam deck is nog steeds een PC waar je alle dingen op kunt doen wat je met een PC kunt doen. Het heeft simpelweg een ander formaat.
Hulleman @gimbal16 oktober 2024 09:42
In de basis zou je mogelijk alles op een Steamdeck kunnen wat je met een PC kan doen, maar het is daar natuurlijk geen vervanger voor en een Steamdeck is daar ook niet voor bedoelt. Als voorbeeld noem ik surfen en office taken uitvoeren. Wellicht kan dat op een SD, maar dat is natuurlijk wel een beetje sip op zo'n klein schermpje en zonder muis en tobo. De Steamdeck is in de basis een console, waar de software veel meer open van is dan van de consoles van Nintendo, Sony en MS.
Tweakriez @DrMacabr316 oktober 2024 08:52
Kan ook andersom..ik zag geen nut meer in mijn bulky pc. Nu speel ik af en toe op de series X beneden op de tv en heb ik verder genoeg aan een Chromebook.
Donstil @DrMacabr316 oktober 2024 08:55
mja.. en wie gaat ze nog kopen?
Ik zie al jaren geen nut meer in een Xbox console, als je al een PC hebt...
Als je een pc hebt is hier de sleutel schat ik zo in, ik heb wel computers maar computers zijn voor mij met macOS, oftewel wil ik genieten van games en gamepass dan is een Xbox de oplossing :)
KraveN @Donstil16 oktober 2024 09:25
Herkenbaar, je zou ook nog eens naar geforce now kunnen kijken. Werkt prima op de mac en geeft je weer toegang tot een aantal pc games. Zelf was ik eerst sceptisch, maar als je netwerk en verbinding een beetje op orde is werkt het eigenlijk best goed. Natuurlijk niet te vergelijken met een eigen pc en gpu, maar voor mij voldoende om af en toe een spelletje te spelen. We hebben in huis ook een xbox met gamepass, maar die wordt meer gebruikt door de kids.
SG @KraveN16 oktober 2024 12:00
Bij ons had iedereen eigen PC en Console.
PrimusIP @DrMacabr316 oktober 2024 09:07
mja.. en wie gaat ze nog kopen?
Mensen zonder (game)pc.

Je kunt voor gemiddeld een derde van de prijs van een game pc een xbox kopen. Heb je er eenmaal eentje, dan hoef je niet meer te upgraden tot er na lange tijd er een opvolger komt. En elke game die voor xbox uitkomt werkt gewoon zonder gedoe.

Ik heb inmiddels al vijf jaar geen game pc in huis en toen die er nog was had ik al jaren het idee dat ik hem niet meer zou gaan vervangen. Ik game soms op de Switch of paar indie games op een laptop. Mocht de verleiding voor bepaalde games ooit echt te groot worden, koop ik een xbox. De tijd dat ik een game pc wilde en vooral dat soort bedragen er aan uit wilde geven is al een tijd geleden.
dehardstyler @DrMacabr316 oktober 2024 09:13
Precies, wat mij betreft is de gouden combo echt een Playstation en een PC. Zo kan ik Forza Horizon en Gran Turismo spelen. :) Uiteraard wel een nieuwe Xbox controller gekocht, maar voor de rest heb je niks nodig. PS. Waarom werken die dingen in 2024 nog op AA batterijen? :X
Xfade @dehardstyler16 oktober 2024 16:27
Er zijn ook accu's voor die opladen met de kabel er in. Is juist handig dat je AA's / accu kan gebruiken. Is ie leeg? Kan je wisselen ipv. verplicht met kabel spelen.
dehardstyler @Xfade16 oktober 2024 16:31
Vind mijn PS5 controller toch handiger dan. Eventueel met een powerbank met kabel, als je op een TV speelt en geen stekker in de buurt hebt.
Xfade @dehardstyler16 oktober 2024 16:32
Maar datzelfde kan je dus ook doen met deze controller, mocht je willen.
dehardstyler @Xfade16 oktober 2024 16:46
Mits je de accu koopt, dan touche inderdaad, misschien toch maar eens overwegen. :)
Vagax @DrMacabr316 oktober 2024 09:18
Ondanks dat het niet lekker loopt bij Xbox is er nog wel vraag naar de consoles. De Series S doet het nog altijd erg goed zo ver ik weet aangezien het een lage instap is om zo een beetje alle current-gen games te spelen die je anders niet kan spelen als je geen game PC hebt maar ook geen 400-500 euro wilt betalen voor de Series X of PS5.

Voor de Series X daarin tegen is het anders, je kan nog meer vrienden hebben bij Xbox of je zet je compleet in op Game Pass, dan kan je zonder cloud streaming toch nog vette games spelen.

De Series S krijgt veel haat maar ik lees anders veel verhalen van mensen die er erg blij mee zijn

[Reactie gewijzigd door Vagax op 16 oktober 2024 09:19]

whiner @Vagax16 oktober 2024 10:17
Jup, toen gekocht voor 280 euro volgens mij. Dat zijn leuke console prijzen.

Maar toen mijn 3 jaar gamepass afliep heb ik er nog maar weinig op gespeeld.

Nu is het voornamelijk een mediaspeler, wat ook prima is.
ErikT738 @DrMacabr316 oktober 2024 09:18
Voor de prijs van een Xbox koop je doorgaans geen PC die hetzelfde doet. Ik heb het jaren lang gered met een console en een PC die nog net aan Warcraft 3 vloeiend kon draaien.

Daarnaast is het ook gewoon lekker om op de bank neer te ploffen, de controller aan te zetten, en te gamen. Uiteraard is het mogelijk een dergelijke set-up met de PC te maken, maar daar heb je al weer tijd en vaardigheden voor nodig.
hellred666 @DrMacabr316 oktober 2024 09:21
Mensen als ik, heb jaren lang op pc gegamed. Die is ondertussen dringend toe aan vervanging maar als vader van 2 kinderen (3 en 1) heb ik weinig tijd om echt nog te gamen en is het meer een hobby voor gemiddeld 1 uur per week geworden.

Een nieuwe pc waar ik weer 7+ jaar mee verder kan is het niet waard in verhouding tot een console.
Heb ondertussen 2x de series X via marktplaats gekocht voor de prijs van 1 nieuwe. Op deze manier kunnen mijn vrouw en ik ook nog eens fatsoenlijk samen gamen (en eventueel met vrienden online) zonder hier veel in te moeten investeren.
FeareX @DrMacabr316 oktober 2024 09:31
Ieder z'n ding hè. Mijn Series X staat te koop maar er is amper interesse in. Dus ik denk dat je gelijk hebt :p zo lekker verkopen ze niet.

Voor mij persoonlijk is m'n gaming laptop gewoon handig. Veel tijd om te gamen heb ik niet, maar laptopje mee naar vrienden voor een avondje AoE4 of CS2 blijft leuk.
eggsforpedro @DrMacabr316 oktober 2024 09:50
Ik speel dagelijks op m'n series X. Goedkope games via VPN / Game Pass, lekker vanaf de bank op m'n OLED. PC is leuk als je een achter een bureau wilt gaan zitten, maar niet geschikt voor hoe ik game.
phray @DrMacabr316 oktober 2024 10:03
Een console biedt een makkelijke plug en play ervaring in de woonkamer die PC's niet kunnen bieden.
acreed166 @DrMacabr316 oktober 2024 10:14
Ik heb juist mijn pc weggedaan, en Xbox gekocht als vervanger.

Zo’n lomp machine in huis + monitor om alleen voor gamen te gebruiken vond ik onzin.
rscheper @DrMacabr316 oktober 2024 10:19
Dat is dan net het punt, ik heb geen PC maar een laptop van mijn werkgever. Dus de Xbox is voor mij een perfecte uitkomst. Ik hoef niet altijd de beste graphics, ik wil gewoon de console starten en gamen. Weinig onderhoud nodig en als je ooit zou moeten upgraden zou je 'gewoon' (even los van het financiele aspect) een nieuwe Xbox kunnen aanschaffen. Voor mij is de Xbox perfect.

Ik begrijp wel dat als je al een game pc hebt, de Xbox misschien ietwat overbodig zou kunnen zijn, helemaal gezien er veel games naar zowel de Xbox als de PC gamepass komen en al zijn.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 16 oktober 2024 10:19]

Luchtbakker @DrMacabr316 oktober 2024 08:53
Console gamers en PC gamers zijn 2 hele verschillende groep mensen. Dat kan je echt niet met elkaar vergelijken. Vaak zijn Console gamers absoluut geen PC gamers, en andersom.
Robbedem @Luchtbakker16 oktober 2024 09:28
Ik bijvoorbeeld.
Controllers vind ik echt verschrikkelijk om te gebruiken. Geef mij maar een muis en toetsenbord. ;)
SG @Robbedem16 oktober 2024 11:57
Dat gevoel had ik in mijn PS3 rijdoer met rainbow6 game ook. Het voelde zeer onnatuurlijk. En was stressvol . Dan PS4 en nu PS5 vele gen CoD en BF verder. Gaat goed met controller alleen last van dat R3 onbedoeld ingedrukt wordt. De Melee knop.
Keer cod op PC. Ja muis zeer natuurlijk mikken. Maar keyboard is zee van buttons.
Iig voor shooters.
PrimusIP @Luchtbakker16 oktober 2024 09:10
Ik ken er genoeg die op bepaalde momenten het één waren en het ander zijn geworden.
En ik ken er ook wel die beide zijn (maar dan is het wel meestal een Switch).
Gunner @DrMacabr316 oktober 2024 08:55
Ja laten we de console vs pc discussie hier starten. /s
Jonathan-458 @DrMacabr316 oktober 2024 10:24
Heb beide, ben vaak just wel klaar met PC games ivm de vergaande kernel “anti cheat” maatregelen.

Op de Xbox werkt alles gewoon direct zonder gezeur of veiligheidsrisico’s* zeker ja sommige games mis ik wel echt de hogere fps maar speel tegenwoordig zeer weinig online competitive games.


*inrichting netwerk en op je pc staat toch flink meer info dan op de xbox.
PanzerschrekNL @DrMacabr316 oktober 2024 11:01
Ik ben superblij met dat ding. Ik hou van af en toe een potje CoD, BF of een leuke singleplayer game, lekker op de bank op een goede 4k 65" 120fps tv. Ik zie juist geen nut om een PC te kopen ;)
MetalSonic @DrMacabr316 oktober 2024 11:02
Veel reacties op een vraag waarvan je het antwoord eigenlijk snel kan achterhalen via een korte Google of Youtube sessie.

Wil je de nieuwste games spelen dan is een nieuwe game pc een stuk duurder dan zelfs een Xbox Series X van 2 TB.

Veel nieuwe games zijn gemaakt voor consoles en spelen daarop nu fijner en soms zelfs mooier dan op vergelijkbare hardware maar dan in de pc. Wil je die games mooi draaien op de pc heb je soms 2 keer zulke sterke hardware nodig. En dat kost geld. Daar moet je je weer in verdiepen.

Consoles lekker vanaf de bank op de televisie in plaats van dat je weer achter je bureau en monitor zit. Ik ben voor mijn werk al de hele dag achter diverse monitoren. Ik vind het heerlijk om s'avonds als ik ga gamen/ ontspannen op de bank te zitten, paar mater ervanaf. Ik kan zitten/ liggen of afwisselen.
TheVMaster Moderator WOS @DrMacabr316 oktober 2024 11:08
Snap wel dat de One X stof staat te happen, dat ding is van de vorige generatie. De One X staat hier ook stof te happen, terwijl de Series X toch elke week nog wel uren lang gebruikt wordt. Game PC daarentegen, is me teveel 'gedoe' aangezien de meeste games die ik speel ook werken op de Series X (eventueel met toetsenbord) of via Cloud Gaming.
Rossi46 @DrMacabr316 oktober 2024 11:39
Ik ben nog altijd super tevreden over mijn 'launch' XSX. De hardware is echt top en de console kan putten uit een game library waar je u tegen zegt door de backwards compatiibility met de Xbox One, veel Xbox 360 en een selecte lijstje 'OG' Xbox games.

De negativiteit rondom Xbox snap ik ergens wel (het is lastig voor ze om te concurreren tegen de PS5 exclusives), maar is eigenlijk ook weer zeer onterecht.

En voor de duidelijkheid; er staat hier ook een PS5 en Switch, dus ik ben zeker geen fanboy ;)
Shifra @DrMacabr316 oktober 2024 11:43
Wij hebben 3 series x en 1 series s en staan dagelijks aan de playstation staat hier te verstoffen die gaat alleen aan voor ps exclusive single players. Met de game pass en kinderen is de xbox vele malen beter ieder kind kan spelen wat hij wilt en ik kan die games weer op de pc spelen top.
sjaool @DrMacabr316 oktober 2024 11:47
Er gaat niets boven heerlijk relaxed op de bank gamen. De tijd van het mijzelf opsluiten op een kamertje achter een pc om te gamen heb ik inmiddels wel gehad. ;)
vman128 @DrMacabr316 oktober 2024 11:53
Volgend jaar komt GTA 6 uit voor de ps5 en xbox series . Waarschijnlijk later pas voor de pc.[net als gta5] Als je GTA 6 wil spelen op release date ben je aangewezen op een console.
armageddon_2k1 @DrMacabr316 oktober 2024 11:59
Ik heb geen PC, dus... tja.
renecl @DrMacabr316 oktober 2024 13:18
Ik, want ik vindt het heerlijk om gewoon snel een game te spelen zonder een PC op te starten. Ik ben blij met het xbox gaming platvorm.
Lekker Ventje @DrMacabr316 oktober 2024 13:27
Niet elke PC is geschikt om te gamen.
PVDK007 @DrMacabr316 oktober 2024 14:06
Dat ligt denk ik helemaal aan de thuisituatie. Ik wil bijv beneden op de bank lekker chill met mooie geluid op een mooi oled scherm gamen. Atmos aan op de X-Box omdat ik Atmos speakers heb en dan lekker languit op de bank ontspannen in de avond. Met een pc werkt dat helemaal niet zo, ook niet met de refreshrate op je tv. Een controller op je pc kan wel maar door het gebrek met beeld en geluid wat op de console geïntrigeerd is, mis je dit op de pc.
Noresponse @DrMacabr316 oktober 2024 14:32
Ik heb mijn xbox net verkocht voor een mooie prijs (360) en ga juist weer over op pc als dat toelaat. Ik denk dat games als stalker 2 en volgend jaar wellicht state of decay 3 wel op pc komen. WIe weet dat ik ooit weer een xbox neem over een jaar als spijtoptant.

Wat me sowieso tegenvalt is dat er geen USB-C 3.2 op zit en ik vraag me af of je een CD-speler op de USB kan aansluiten om zo alsnog schijfjes kan gebruiken. Ik vermoed van niet ;(

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 16 oktober 2024 16:25]

Technics SA-DA8 @DrMacabr316 oktober 2024 17:19
Heb een series X en een pc maar op de pc game ik haast niet.
Vind het gewoonweg niet fijn om de pc kast in de woonkamer neer te zetten en op de tv te gamen.
Dan is de xbox met het compactere formaat wel een uitkomst.Ook een stukje gemak van aanzetten en klaar.
Game overigens op een oled tv met daaraan een dolby atmos receiver gekoppeld.
Rambolinie @DrMacabr316 oktober 2024 19:09
Ikzelf heb alle consoles en game Pc en een Gamelaptop...

Maar, niet iedeeen kan dit zich veroorloven...
Als jij een gamepc met minimaal 3080 kaart erin koopt... daar kun je 2 Xboxen voor kopen.
en als je 2e hands shopt kan er ook nog wel een Playstation 5 bij...

Ik begrijp je opmerking, alleen is het financieel gezien appels met peren vergelijken... :Y)

Het is wel zo, als je Gamepass Ultimate hebt i.c.m. met een PC dan geloof ik wel dat de Xbox blijft staan...
Hoewel ik tegenwoordig het fijn vind om beneden bij het gezin te gamen en daardoor een Gamepc heb staan die al een jaar niet aan geweest is.... 8)7
remcos2 @DrMacabr317 oktober 2024 10:55
Een PC is prima als je gamet vanachter je bureau. In de woonkamer vind ik het niks. Ik heb dit een paar jaar geprobeerd met alles netjes ingericht, automatisch opstarten van Steam in the TV modus (of hoe het ook heet) maar het blijft behelpen. Zit je weer op de bank te klooien met een draadloos toetsenbord en muis om toch weer even dingen te fixen of te configureren...

Ik ben een paar jaar geleden weer teruggegaan naar console gaming. Een verademing!

[Reactie gewijzigd door remcos2 op 17 oktober 2024 10:57]

Tweakriez 16 oktober 2024 08:50
Ondanks dat de ps5 populairder lijkt te zijn ben ik nog steeds erg tevreden met de series X. Het uiterlijk is een stuk meer volwassen als dat van de PS5 en het gamepass aanbod is ideaal met kids.
HADES2001 @Tweakriez16 oktober 2024 09:07
heb beide staan PS 5 en xbox en gebruik eigenlijk alleen de xbox met game pass, de playstation pass is het gewoon net niet. Niet eens games als Last of Us en Horizon staan er standaard op dat is telkens in momenten. Microsoft gooit alles erop, heb nog oude abbo dus day 1 bij release de nieuwste games
Tweakriez @HADES200116 oktober 2024 09:19
Mijn dochter van 6 heeft aardig wat games op gamepass die ze leuk vind. Zo vindt ze bijvoorbeeld de Banjo Kazooie games erg leuk (deze hebben goede upscaling) maar ook Yooki Kaylee (zelfde stijl, maar dan moderner) maar ook diverse games van o.a. paw patrol, deaths door, my time at sandrock, Peppa pig etc. Daarnaast kan ik mijzelf ook prima vermaken en bepaalde games koop ik zoals Elden Ring. Pc gaming werd mij te duur en was klaar met het geld er in te pompen om vervolgens saai achter een bureau voor mijn monitor te hangen met een slechte houding.
G_Dragon
16 oktober 2024 09:04
Jammer dat ze dit juist doen bij de Xbox Series X die geen disc drive heeft, want anders was het een mooie optie voor als mijn huidige Xbox Series X kapot gaat. Maar dat gaat hem nu niet worden, aangezien ik nog best veel op cd koop en nu de goedkope manier via het buitenland niet meer werken. Ga ik helemaal weer meer tweedehands kopen!
Jimmy_ @G_Dragon16 oktober 2024 09:15
Dit geldt volgens mij voor beide versies, met en zonder disc drive als ik het artikel goed lees.
De nieuwe Xbox Series X met 2TB opslag gebruikte tijdens een snelle test van Evans bijvoorbeeld 51W tijdens het idlen en 156W wanneer een game wordt gespeeld, waar dat bij het origineel uit 2020 respectievelijk 60 en 167W betrof. De Digital Edition zonder schijflade is nog wat zuiniger, met 39W op idle en 151W onder load.

[Reactie gewijzigd door Jimmy_ op 16 oktober 2024 09:15]

G_Dragon
@Jimmy_16 oktober 2024 09:58
Oh sorry dan had ik niet iets te snel gelezen en gereageerd, bedankt voor je reactie!
Malistix1985 @G_Dragon16 oktober 2024 10:47
Aan de andere kant is de “nieuwe” disc seriesX wel een heel stuk duurder. Dan is die ps5 pro bijna niet duur meer :/
Rossi46 @Malistix198516 oktober 2024 11:43
De prijsstelling van de nieuwe Xbox Series modellen snap ik eerlijk gezegd ook niet echt. Zo ga je kopers natuurlijk niet over de streep trekken.
ThanosReXXX @Malistix198516 oktober 2024 11:46
Hoe dat zo? Hij is anders nog steeds goedkoper dan de PS5 Pro:

Xbox Series X 2Tb: € 649,99
PS5 Pro 2Tb: €799,99
(dit zijn de officiële prijzen uit de eigen webwinkels van Microsoft en Sony)

En qua features en dergelijke zijn ze nagenoeg hetzelfde, dus welke iemand zou willen of moeten kopen is meer een kwestie van welke games iemand wil spelen dan welke console daadwerkelijk "beter" is, en zelfs dat is niet objectief te beoordelen, omdat ze beiden hun plus- en minpunten hebben.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 11:47]

Rossi46 @ThanosReXXX16 oktober 2024 13:00
Maar je moet een XSX natuurlijk niet met een PS5 Pro vergelijken, maar gewoon met de PS5. En dan is de prijs wellicht een beetje verdedigbaar, maar gekeken naar de positie van Xbox op de markt vind ik de prijs eigenlijk onbegrijpelijk hoog.

Het was logischer geweest als ze het geld van het ontwikkelen van een update van de console, hadden gestoken in een prijsverlaging van de 'launch' XSX.

Nu betaal je stevig voor een console die amper afwijkt van de console van 4 jaar geleden.
ThanosReXXX @Rossi4616 oktober 2024 13:09
Maar je moet een XSX natuurlijk niet met een PS5 Pro vergelijken
Nou, dus wel, althans; de meest recente versie ervan. De standaard Series Xbox is de S, dus die vergelijk je met de standaard PS5, en de Series X is het "flagship model" oftewel de premium uitgave, dus die vergelijk je met de PS5 Pro. Sowieso had Sony in eerste instantie niets vergelijkbaars aangezien ze slechts een enkele versie aanboden. (die discloze versie tel ik niet mee, want Microsoft heeft ook digital only versies, maar de consoles zelf zijn qua hardware verder niet anders dan die met een disc drive)

En ze hebben daarnaast ook evenredige features, zoals bijvoorbeeld die 2Tb SSD, dus de vergelijking is gewoon logisch. Het is simpelweg net zoals bij de vorige generatie: de One S was vergelijkbaar met de PS4, de One X met de PS4 Pro.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 13:09]

VonDudenstein @ThanosReXXX16 oktober 2024 14:53
Nou, dus wel, althans; de meest recente versie ervan. De standaard Series Xbox is de S, dus die vergelijk je met de standaard PS5, en de Series X is het "flagship model" oftewel de premium uitgave, dus die vergelijk je met de PS5 Pro.
Ja ja, dan zou de Switch OLED dus naast een PS5 Pro moeten staan. Dat is immers het vlaggenschip van Nintendo.

Iemand moet jou even opnieuw uitleggen hoe 'rekenkracht' werkt, de relevantie ervan voor consoles en wat 'incremental upgrades' tijdens een generatie zijn.

Base PS5 (disc en DE) en Series X staan op hetzelfde niveau. Ze gaan nek aan nek, soms een fractie in voordeel van de een, dan de ander. Ergens eronder bungelt de budget optie Series S, die Sony nooit heeft gehad. Zie Digital Foundry voor de concrete resultaten hiervan.. Ik kan echt niet volgen dat er Tweakers zijn die dit niet als basis refentiekader hebben, 4 jaar in deze generatie.

PS5 Pro is in een totale andere league van rekenkracht, net als vorige generatie de One X en PS4 Pro. De zogenaamde incremental upgrades.

Die 650,- piek Series X staat op hetzelfde niveau als een 399,- PS5 instapmodel, maar iets meer opslag en een discdrive.
Die witte discless Series X kun je het beste met de PS5 instapper vergelijken, maar ik weet niet wat die moest kosten. Ik mag hopen ook 399,- piek, wat die Special Edition echt ridicuul duur maakt btw.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 16 oktober 2024 14:56]

ThanosReXXX @VonDudenstein16 oktober 2024 15:52
Niemand hoeft mij iets te leren, wellicht dat jij zelf even een cursusje kan volgen over minder pedant overkomen... ;)

Als je even beter had gelezen/opgelet, maakte ik puur de onderscheiding op basis van instapmodel/premium model, en aangezien beide consoles dat nu hebben, is het niet meer dan logisch om die met elkaar te vergelijken, even los van of de ene nu wel of niet iets meer kan dan de ander.

Je gaat per slot van rekening ook niet zeggen dat je de ene luxe auto niet met de andere gaat vergelijken omdat die ene nu eenmaal wel ABS heeft en daarnaast 10km/u harder rijdt. De verschillen doen er niet toe; het zijn allebei luxe auto's, die in hetzelfde segment uitkomen en dus ook eenzelfde doelgroep aanspreken, dus daar gaat het om, net als bij de Xbox Series X en de PS5 Pro, of je het daar nu mee eens bent of niet. ;)

Overigens schijnen de verschillen sowieso wel mee te vallen, en een hoop valt nog in de categorie "remains to be seen", dus of het in de praktijk ook tot al die bombastische maar vooralsnog slechts theoretische claims komt, is nog maar zeer de vraag.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 15:52]

VonDudenstein @ThanosReXXX16 oktober 2024 18:10
Als je even beter had gelezen/opgelet, maakte ik puur de onderscheiding op basis van instapmodel/premium model, en aangezien beide consoles dat nu hebben, is het niet meer dan logisch
Nou hier raak je letterlijk 100% van je lezers kwijt hoor. Heeft niks met lezen of opletten te maken. Hier is echt 0,niks logisch aan. Het is zo ongeveer het domste perspectief wat ik deze generatie heb gelezen.

En die bron.... PureXbox... Meen je dat nou serieus? |:(
ThanosReXXX @VonDudenstein17 oktober 2024 08:56
Nou, nou, you must be great fun at parties... ;)

Een beetje minder beledigend kan ook wel, om je punt te maken.
DE logica staat als een huis, of je het er nu mee eens bent of niet. De Series X is net zo goed een premium model console als de PS5 Pro dat is, dus ik zeg ook helemaal niets vreemds.

Los daarvan is er helemaal niets mis met PureXbox. Het is een partnersite van EuroGamer/DigitalFoundry en onderdeel van de Hookshot Media Group, die op hun beurt weer partner zijn van IGN. Allemaal respectabele en betrouwbare bronnen. Ben overigens benieuwd welke andere Xbox site volgens jou dan degene is waarvan je artikelen zou moeten citeren...
Rossi46 @ThanosReXXX16 oktober 2024 16:01
Sorry, maar dit slaat nergens op. Ik snap niet hoe je op je verhaal komt...

De enige vergelijkbare feature tussen de 'nieuwe' XSX en de PS5 Pro is de 2TB SSD. Wat in beide gevallen ook nog uitbreidbare is, dus sowieso amper relevant. Voor de rest is de XSX hardware direct vergelijkbaar met de PS5, niet de PS5 Pro.

Je gaat een Skoda Superb en een BMW 7-serie toch ook niet met elkaar vergelijken, omdat ze toevallig binnen het merk de grootste auto's zijn?
ThanosReXXX @Rossi4616 oktober 2024 16:09
Wat valt er niet te begrijpen aan "elke console fabrikant heeft twee modellen, een instap model en een premium model"?

Wat de verdere verschillen zijn, zoals ik al eerder aangaf, doet er niet toe. Voor bijvoorbeeld een verkoper geldt enkel in welke categorie en/of aan welke doelgroep ze dit aan moeten bieden, en voor de consument geld ook ga ik voor de standaard console of de luxe versie.

Een Skoda met een BMW vergelijken slaat nergens op, want die zitten niet beiden in hetzelfde segment van de markt, de enige overeenkomst is dat het beiden auto's zijn. Een betere/de juiste vergelijking zou zijn BMW versus Mercedes, waarbij de ene iets sneller rijdt en wat meer features heeft, maar desondanks hebben ze beiden dezelfde doelgroep, dus of die ene auto nu beter of sneller is, dat is eigenlijk in die zin irrelevant.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 16:10]

Cloggs 16 oktober 2024 09:26
Die 2 TB variant komt in de VS wel aardig in de buurt van de PS5 Pro wat prijs betreft. In Europa is het verschil 150 euro zo te zien.
Rossi46 @Cloggs16 oktober 2024 11:48
Mwah, weet niet hoor... Die prijzen zijn altijd excl. BTW, dus het verschil is in de praktijk groter. En daar moet je bij de PS5 Pro nog de discdrive en vertical stand bij optellen. Dan spreek je - naar mijn mening - over een significant prijsverschil.
GranCanaria 16 oktober 2024 08:56
Ik vind de series s toch wel een geweldig apparaat hoor. Krachtig genoeg om lekker te kunnen gamen en lekker zuinig. Petje af Microsoft.
Jonathan-458 @GranCanaria16 oktober 2024 10:28
De Series S moet gewoon een entry lokaal of stream xbox zijn.

UE5 is echt te hoog gegrepen voor de series S en zijn flink wat optimalisaties nodig om het daar goed te laten werken. Check ook Hellblade 2 tussen beide welke zwaar geoptimaliseerd is op beide.

Volgens mij is dat nog steeds het grote issue waarom BlackMyth Wukong niet op de Xbox uit is.

[Reactie gewijzigd door Jonathan-458 op 16 oktober 2024 10:30]

Rogers @Jonathan-45816 oktober 2024 10:48
De series S is idd een probleem omdat Microsoft verplicht dat spellen op beide moeten draaien. Ik denk dat ze zichzelf in hun voet hebben geschoten daarmee gezien er al ontwikkelaars aangegeven hebben daardoor niet hun spel op de xbox uit te kunnnen brengen.
MetalSonic @GranCanaria16 oktober 2024 11:03
De series S is ook nog eens fluisterstil. Zowel onder load als Idle. in Idle echt letterlijk onhoorbaar. Veel Xbx X exemplaren maken een zoemend geluid helaas de mijne ook dus teruggestuurd en terug op de Series S.
Jonathan-458 @MetalSonic16 oktober 2024 11:07
Nergens last van gehad, het verschil in performance tussen beide is dag en nacht.

De Series S is voor mij gelijk aan mijn Xbox One X en zou meer richting streaming console moeten gaan naar mijn mening.
MetalSonic @Jonathan-45816 oktober 2024 11:15
Mag je blij mee zijn, zijn heel veel mensen die dat zoemende geluid horen in een verder stille kamer. Ook veel op tweakers. En als je het niet hoort moet je maar op Google zoeken op "Xbox series x + humming sound
Jonathan-458 @MetalSonic16 oktober 2024 11:16
Maar gewoon retourneren en nieuwe is dus niet zo gemakkelijk bij dit issue?
MetalSonic @Jonathan-45816 oktober 2024 11:18
Ik ben Bol.com dankbaar voor hun beleid. Ondanks dat ik het een week heb aangekeken en er een uur of 20 op heb gespeeld om het goed te testen hebben ze mijn retourneren geaccepteerd en heb ik het volledige aankoopbedrag terug gekregen. Top service van Bol.com (ja hiervoor maak ik ff reclame)

Genoeg webshops waarbij ik in de voorwaarden heb gelezen dat ze het als retour alleen ongeopend en ongebruikt accepteren.

Meteen toen ik de XBX X had aangesloten wist ik al dat het niet goed was toen ik het geluid hoorde. Maar flinke teleurstelling, lees je overal hoe stil die is en dan dat. En geloof mij ik heb niet eens het scherpste gehoor. Ik heb zoals wel meer vroeger echt wel vaak harde muziek geluisterd zonder bescherming.
Tweakriez 16 oktober 2024 09:22
Wel vind ik het nog steeds B-shit dat microsoft er een eigen geheugen uitbreidings kaart voor heeft gemaakt ipv gewoon een reguliere m.2 ssd toe te staan. Vroeger was dit juist waar Sony om bekend stond. Ik vraag me oprecht af wie er nu zo'n veel te dure memory card koopt. Ik niet in ieder geval.
Rossi46 @Tweakriez16 oktober 2024 11:46
Ik heb er eentje gekocht. Weliswaar in de sale, maar alsnog een paar tientjes duurder dan dat ik kwijt was geweest voor de PS5.

Er zitten wel voordelen aan (je kunt kaarten easy swappen), maar dat is voor mijn gevoel meer een niche.

Maar goed, een paar tientjes meer gaat niemand een boterham minder van eten (hoop ik). Maar de oplossing die Sony heeft bedacht voor de PS5 lijkt wel de betere te zijn idd.
SunnieNL
@Tweakriez16 oktober 2024 17:30
Voordeel is wel dat die hot pluggable is.
Gisteren de nieuwe XSX Galaxy Black ontvangen, alle games op de oude XSX op de external storage en 5 seconde later is de nieuwe XSX up and running met alle games die ik heb.
Ga ik naar vrienden, log je in met je account, prik je de uitbreidingskaart erin en gaan.

Zo duur is die overigens niet. Hij was vorige week nog voor 170 euro te koop bij Amazon in de deals.
Tweakriez @SunnieNL16 oktober 2024 17:46
Ik vind het persoonlijk nog steeds te duur voor iets wat je alleen specifiek voor deze console kan gebruiken. Maar iedereen kan daar natuurlijk anders tegen aan kijken.
jvdberg 16 oktober 2024 09:28
Waarom is het verbruik van de versie zonder disc drive zoveel lager dan die met? Onder load kan ik nog snappen dat die drive ook wat verbruikt, maar het verschil is idle juist het grootst, dan zou ik verwachten dat het verschil verwaarloosbaar zou zijn :?
CH4OS 16 oktober 2024 09:08
Daarnaast gebruikt de chip iets minder stroom, hoewel de prestaties, temperaturen en geluidsproductie hetzelfde moeten zijn.
Dit voelt een beetje tegenstrijdig, minder gebruik, maar toch geen verschil in temperatuur. Er wordt minder energie opgenomen, dus je zou verwachten (als de koeling gelijk blijft) dat de temperatuur ook ietsjes zou moeten zakken. Dan zou ik dus verwachten dat er iets in de meting van de temperatuur niet helemaal lekker is.
Bolletje Moderator Harde Waren @CH4OS16 oktober 2024 09:39
Maar de koeling is ook aangepast, zie de foto's. Een koelblok dat lichter is en misschien ook minder koper gebruikt.
CH4OS @Bolletje16 oktober 2024 09:45
Welke foto's bedoel je dan precies, want die bij het artikel staan, zie ik niet iets wat de koeling doet?
Bolletje Moderator Harde Waren @CH4OS16 oktober 2024 10:01
Derde foto in het rijtje van 3 in het artikel, die laat links het nieuwe koelblok van 704 gram zien en rechts de (meer koperen) versie van 804 gram.

De nieuwe gebruikt heatpipes. De oude een vapor chamber.

[Reactie gewijzigd door Bolletje op 16 oktober 2024 10:03]

CH4OS @Bolletje16 oktober 2024 10:10
Ah, thanks! Dat had ik zo gauw even niet in de gaten. Snel de meer koperen dan dus in de nieuwe modden. :+

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 oktober 2024 10:11]

Loller1
@CH4OS16 oktober 2024 09:14
Minder energie op een kleinere chip kan nog altijd even veel warmte creëren.
Finraziel
@Loller116 oktober 2024 09:30
Nee dat kan niet, dan ben je natuurwetten aan het breken.
Wat wel kan is dat de koeler even warm wordt omdat deze kleiner geworden is, maar minder energie is minder warmte, daar kom je niet onderuit (zonder warmtepomp). Er komt minder warme lucht uit het apparaat (minder warm of minder lucht).

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 16 oktober 2024 09:31]

Loller1
@Finraziel16 oktober 2024 11:41
Dat is helemaal niet hoe het werkt.

Als je een vaste hoeveelheid energie verspreiden over 2 verschillende oppervlaktes, waar de ene 10mm² groot is en de ander 20mm² groot, dan zal die van 20mm² groot koeler blijven dan de 10mm² oppervlakte met dezelfde hoeveelheid energie omdat de J/mm² veel lager licht.

Als je dan een kleiner oppervlakte hebt maar ook een kleinere hoeveelheid energie, kan het best zijn dat dit schaalde op zo'n manier dat de CPU nog steeds even warm wordt zoals de oude versie.
Finraziel
@Loller116 oktober 2024 13:02
We hebben een andere definitie van warmte denk ik... Ik zie het als hoeveel joules pompt het ding de ruimte in waar hij staat, jij hebt het over de absolute temperatuur van de chip. Dat tweede is naar mijn idee echter helemaal niet interessant voor de gebruiker van een console (tenzij hij weer meer herrie gaat maken daardoor maar dan gaat het dus eigenlijk daarom en niet om de temperatuur van de chip).
CH4OS @Loller116 oktober 2024 10:13
Ik begrijp vanuit Bolletje in 'Nieuwe Xbox Series X-revisie heeft 6nm-chip en gebruikt iets minder stroom' dat de koeling ook veranderd is.
combimagnetronn 16 oktober 2024 10:17
Jammer dat ze dat diskloze zo langzaam uitrollen dat je het als consument bijna niet door hebt. Niks is meer van jou uiteindelijk. Ik verzamel ze liever, en na deze xbox gewoon weer een playstation. Hopelijk hebben die dan nog steeds disk drives.
Arunia @combimagnetronn16 oktober 2024 10:52
Sony zal ook echt wel de kant van digital only op gaan. Langzamer, maar zeker wel.
Want je ziet nu dat de pro een losse discdrive heeft die je nog even aan mag schaffen.
Volgende generatie zal wellicht alleen maar de console hebben en dan los een disc drive. De generatie erna zal in mijn ogen waarschijnlijk alleen maar digital zijn.

Denk zelf dat Nintendo langer fysiek uit zal brengen dan de andere makers.
TheVMaster Moderator WOS @combimagnetronn16 oktober 2024 11:11
Ach, ook games op fysieke disk zijn niets meer dan een 'licentie key' natuurlijk. De content past tegenwoordig niet eens meer op een schijfje en dan hebben we het nog niet over de Day-1-Patch die je bijna altijd nodig hebt.
MetalSonic @combimagnetronn16 oktober 2024 11:45
CD roms/ DVD's hebben anders ook nadelen. Makkelijkste/ belangrijkste is dat er makkelijk krassen op ontstaan en dan kan je ze na een tijdje niet meer gebruiken. Heb je een digitale licentie dan kan je die op diverse apparaten op verschillende momenten downloaden.
nnndoh @MetalSonic16 oktober 2024 13:52
De crew , eerste versie heb ik op dvd, maar kan je niet meer kopen in de store
MetalSonic @nnndoh16 oktober 2024 14:17
Mini Midgolf 2, heb ik ooit als licentie gekocht voor de Xbox 360 helaas van de server gehaald, ja dan baal ik dat ik geen werkende disc hebt. Dus online only is niet alleen maar feest.
combimagnetronn @nnndoh16 oktober 2024 15:46
Er heeft hier op tweakers een bericht gestaan over hoe de servers offline zijn en het spel niet meer speelbaar, dus dat is weer een heel andere ball park.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.