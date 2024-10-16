Nieuwe Xbox Series X-revisie heeft 6nm-chip en gebruikt iets minder stroom

Microsofts nieuwe Xbox Series X-consoles beschikken over een vernieuwde soc, die wordt geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé. Dat meldt youtuber Austin Evans. De chip is wat specificaties betreft identiek aan het origineel, maar gebruikt door de die-shrink minder stroom.

Uit de teardown van Austin Evans blijkt dat de Xbox Series X-console dit jaar een intern redesign heeft ondergaan. Dit redesign lijkt in ieder geval al te vinden in de nieuwe Xbox Series X Digital Edition, die geen schijflezer bevat, en de Special Edition met 2TB ssd-opslag. Beide zijn deze week uitgekomen in de Verenigde Staten en verschijnen eind deze maand in andere landen.

De nieuwe soc lijkt de grootste wijziging. De package van de chip vermeldt concreet dat deze op 6nm wordt geproduceerd. De soc beschikt nog steeds over acht AMD Zen 2-cores en een RDNA2-gpu met 52 compute-units, maar is door de overstap van 7nm naar 6nm fysiek iets kleiner dan voorheen. Daarnaast gebruikt de chip iets minder stroom, hoewel de prestaties, temperaturen en geluidsproductie hetzelfde moeten zijn.

Afbeeldingen: Austin Evans

De nieuwe Xbox Series X met 2TB opslag gebruikte tijdens een snelle test van Evans bijvoorbeeld 51W tijdens het idlen en 156W wanneer een game wordt gespeeld, waar dat bij het origineel uit 2020 respectievelijk 60 en 167W betrof. De Digital Edition zonder schijflade is nog wat zuiniger, met 39W op idle en 151W onder load. Naast de nieuwe soc beschikt de console bijvoorbeeld over een ander pcb-ontwerp. Ook de koeler is veranderd. Deze lijkt minder koper te gebruiken en is ongeveer 100 gram lichter.

TSMC kondigde zijn 6nm-procedé, ook wel N6, in 2019 al aan. Bij de introductie van N6 communiceerde de Taiwanese chipmaker dat deze node tot 18 procent beter presteert dan het 7nm-procedé N7 bij hetzelfde stroomverbruik. De fabrikant gaf echter geen cijfers over lager stroomverbruik bij dezelfde prestaties. TSMC gaf toen ook aan dat chipontwerpen die op N7 worden geproduceerd eenvoudig overgezet kunnen worden op N6. Sony maakte de overstap twee jaar geleden al voor zijn PlayStation 5-console en behaalde daarbij soortgelijke resultaten.