Xbox Series-consoles krijgen ondersteuning voor externe hdd's van meer dan 16TB

De Xbox Series X en S krijgen ondersteuning voor externe hdd's van meer dan 16TB opslagruimte. Tot op heden was 16TB het maximum. Microsoft voegde die functionaliteit op woensdag toe aan een bèta-update. Een algemene release volgt later.

Microsoft bevestigt dat de nieuwste Xbox Insider-previewupdate ondersteuning toevoegt voor externe USB-hdd's van meer dan 16TB. Na de update worden dergelijke hdd's automatisch geformatteerd met meerdere partities. Zo kunnen gebruikers de volledige opslagruimte van de hdd gebruiken voor games en apps. De hdd wordt vervolgens wel weergegeven als meerdere losse opslagmedia binnen de Xbox-interface. Gebruikers die momenteel al een externe hdd van meer dan 16TB gebruiken op hun Xbox Series-console, moeten de gehele schijf daarnaast formatteren om gebruik te maken van de nieuwe functionaliteit.

Externe USB-hdd's kunnen niet gebruikt worden voor het afspelen van Xbox Series X- en S-games, aangezien die een ssd vereisen. Het is echter wel mogelijk om dergelijke externe hdd's te gebruiken om games te back-uppen. Zo kunnen spellen opnieuw geïnstalleerd worden zonder ze eerst te downloaden. Ook kunnen games voor oudere Xbox-generaties wél vanaf een externe hdd gespeeld worden.

De previewupdate is beschikbaar voor gebruikers die onderdeel zijn van het Xbox Insider-programma. De update is te vinden in de Alpha Skip-Ahead-'ring' en krijgt versienummer 2502.250120-2200. Microsoft zegt niet wanneer de feature beschikbaar komt voor alle Xbox-gebruikers.