Microsoft zegt kopen Xbox-games op Android niet te kunnen aanbieden door rechter

Microsoft gaat deze maand niet zoals eerder beloofd het mogelijk maken om Xbox-games te kopen in de Xbox-app voor Android. Volgens Microsoft komt dat door een beslissing van de rechter, waardoor Google nog mag vereisen dat apps afrekenen via Google Play.

De functie is al wel gebouwd en klaar om live te gaan, meldt Xbox-topvrouw Sarah Bond. Microsoft had erop gerekend dat Google de Play Store moet openbreken, zoals een rechter in oktober oordeelde, maar intussen hoeft Google dat nog niet uit te voeren in afwachting van het beroep.

Steam en Sony PlayStation bieden al wel aan om games te kopen via de Android-apps. Microsoft heeft ook het kopen van games via de website nog niet geactiveerd, zo merkt The Verge op. Wanneer klanten wel Xbox-games kunnen kopen via de Android-app is onduidelijk.