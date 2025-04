Google krijgt uitstel voor toelaten concurrerende appwinkels in Play Store in VS

Google hoeft zijn Play Store toch niet voor 1 november open te breken voor concurrerende appwinkels. De rechter die dat heeft besloten heeft de techgigant tijdelijk uitstel gegeven, zodat het Hof van Beroep meer tijd heeft om te bepalen of Google nog langer uitstel krijgt.

Rechter James Donato heeft de deadline van zijn eerdere bevel tijdelijk uitgesteld, zodat het Hof van Beroep genoeg tijd krijgt om zich te buigen over Googles verzoek voor uitstel tot na de beroepsprocedure. De rechter laat weten dat het hem 'niet zal verbazen' als dat uitstel wordt verleend, aangezien dat gebruikelijk is. Apple mocht in een eerdere, soortgelijke zaak ook de beroepsprocedure afwachten, waardoor het bedrijf uiteindelijk zo'n twee jaar uitstel kreeg.

Voor een van de opgelegde eisen geldt het huidige uitstel overigens niet. Deze stelt dat Google vanaf 1 november geen deals mag sluiten met fabrikanten om te voorkomen dat hun telefoons worden voorgeïnstalleerd met appwinkels van derden.

Google heeft om uitstel gevraagd omdat het de deadline van drie weken te weinig tijd vindt om zijn Play Store te kunnen openbreken voor concurrerende appwinkels. Het bedrijf zegt dat het door deze maatregelen de 'veiligheid en betrouwbaarheid' van zijn Android-omgeving niet langer kan garanderen. Epic Games, die de rechtszaak tegen Google had aangespannen, noemt deze argumenten in een verklaring aan The Verge 'bangmakerij' en 'ongefundeerd'.

Donato oordeelde op 7 oktober dat Google diverse maatregelen moet nemen om de concurrentie op het Android-platform te bevorderen. Hierdoor moest het bedrijf onder meer concurrerende appwinkels toestaan in de Play Store. Die winkels moeten daarbij toegang krijgen tot de volledige catalogus aan apps in de Play Store, behalve als ontwikkelaars ervoor kiezen om dat niet toe te laten.

Daarnaast wordt het Google verboden om zijn eigen betaalsysteem te verplichten voor appaankopen via de Play Store en mogen ontwikkelaars adverteren met andere betaalopties en alternatieve manieren om hun apps buiten de Play Store te downloaden. Het was de bedoeling dat al deze maatregelen op 1 november zouden ingaan en voor een periode van drie jaar van kracht zouden blijven. Het gerechtelijke bevel geldt alleen voor de VS.

Onder meer Microsoft liet na de uitspraak al weten dat het het op 1 november mogelijk wilde maken voor Amerikaanse gebruikers om games te kopen via de Xbox-app op Android-toestellen. Epic Games zei kort na de uitspraak dat zijn Epic Games Store volgend jaar beschikbaar moet komen in de Play Store in de VS.