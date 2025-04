Epic eist ook van Google meer openheid in appwinkel

Epic Games eist dat Google de Play Store meer open maakt. Het bedrijf wil dat Android-gebruikers apps makkelijker van andere plekken kunnen downloaden, in Epics geval uiteraard vanuit de Epic Games Store. Het bedrijf wil al jaren hetzelfde met Apple.

Epic heeft daarvoor een verzoek neergelegd bij een Amerikaanse rechtbank. Het bedrijf zegt in een begeleidende blogpost dat het dat doet nadat een jury in de Amerikaanse staat Californië eerder al besloot dat Googles Play Store-praktijken 'illegaal zijn'. Daarop heeft Epic Games een brief geschreven waarin het uiteenzet wat het exact van Google verwacht. Dat is onderdeel van een rechtszaak die het bedrijf eerder al begon tegen de techgigant.

Volgens Epic zou Google het toe moeten staan dat gebruikers apps van iedere plek kunnen downloaden 'zonder tussenkomst'. In de praktijk kan dat al wel omdat Android het installeren van apk-bestanden toestaat, maar Epic wil dat Google stopt met wat het 'afschriktactieken' noemt, zoals waarschuwingsschermen. "Consumenten moeten apps direct kunnen downloaden, vergelijkbaar met hoe ze dat op hun computer doen", schrijft Epic.

Ook wil Epic dat Google het makkelijker maakt om in-appaankopen te doen die 'vrij zijn van anticompetitieve bedragen en restricties'. Epic wil dat ontwikkelaars direct naar gebruikers kunnen communiceren dat ze ook een in-appaankoop op een ander platform mogen doen en dat Google alternatieve betaalmethodes in apps toestaat.

De meeste van de eisen zijn niet nieuw. Epic noemt precies dezelfde eisen al jaren in een rechtszaak die het tegen Apple voert. De gamefabrikant wil een eigen gamelauncher, de Epic Games Store, uitbrengen voor iOS en ook op Android. Inmiddels is Apple overigens begonnen met het inwilligen van meerdere van die eisen, maar dat heeft meer te maken met de inwerkingtreding van de Digital Markets Act in Europa dan met de rechtszaak. Google zegt in een reactie tegen onder andere Reuters dat het het oneens is met Epic. "Dit toont wederom aan dat Epic simpelweg alleen de voordelen van Google Play wil, zonder ervoor te hoeven betalen." Het bedrijf zegt dat Android veel concurrentie ziet in onder andere Apple en dat het daarom niet anticompetitief is.