ACM geeft Epic Games boete: Fortnite spoorde kinderen aan tot kopen - update

De Autoriteit Consument & Markt heeft Fortnite-ontwikkelaar Epic Games een boete opgelegd voor ‘oneerlijke handelspraktijken gericht op kinderen’. Het bedrijf moet 1.125.000 euro betalen en zaken aanpassen in de Item Shop.

Volgens de ACM ervaren kinderen die Fortnite spelen, ‘op verschillende manieren druk’ om aankopen te doen. Kinderen kregen in de online winkel van het spel teksten als ‘Buy now’ of ‘Get it now’ te zien. Dat mag niet, zegt de ACM, omdat dergelijke reclame kinderen rechtstreeks aanspoort om aankopen te doen. De boete voor deze overtreding bedraagt 562.500 euro.

Epic speelt volgens de ACM ook in op kwetsbaarheden van kinderen met bepaalde ontwerpkeuzes in de Item Shop. Daarin wordt gebruikgemaakt van aflopende timers die volgens de toezichthouder een gevoel van schaarste creëren. Na afloop van de timers zijn items nog altijd beschikbaar in de online winkel. Volgens de ACM zet dit kinderen onder druk doordat Epic de indruk wekt dat de items slechts tijdelijk beschikbaar zijn. Hiervoor krijgt het bedrijf een boete van nog eens 562.500 euro.

Ten slotte zegt de ACM dat er timers waren in de Item Shop op items die soms wel en soms niet na afloop verdwenen. Dat maakte het volgens de toezichthouder ‘onmogelijk om het aanbod te doorgronden’. Hiervoor krijgt Epic geen boete, maar een bindende aanwijzing. Het bedrijf moet de Item Shop voor 10 juni 2024 aanpassen door helderder te communiceren over de beschikbaarheid van items en door de beslistermijn voor minderjarigen te verlengen.

Epic heeft al aan de toezichthouder laten weten dat het een reeks aanpassingen doet. Aflopende timers verdwijnen wereldwijd uit de Item Shop. Ook toont het bedrijf nu de lokale tijd die aantoont wanneer de Item Shop wordt ververst. Daarnaast toont Epic per item de datum waarop het uit de webwinkel verdwijnt. Ten slotte krijgen minderjarige Nederlandse spelers nu enkel nog items de zien die 48 uur of langer beschikbaar zijn.

Update, 13.50 uur: In een statement tegenover Tweakers zegt Epic Games dat het bedrijf het niet eens is met de beslissing van de ACM en in beroep gaat. De opgedragen veranderingen zouden een 'slechte gebruikerservaring' opleveren. Totdat het beroep is afgehandeld, zegt de Fortnite-ontwikkelaar dat Nederlandse gamers geen items meer kunnen aanschaffen die korter dan 48 uur beschikbaar zijn. Verder herbevestigt het bedrijf dat de timers in de virtuele winkel verdwijnen, wat al in april werd aangekondigd.

Tot slot verwijst de Fortnite-ontwikkelaar naar een speciaal account voor gebruikers die jonger dan 16 jaar zijn; gebruikers met deze accounts kunnen geen aankopen met echt geld doen en kunnen bepaalde sociale functies niet gebruiken.