Disney investeert 1,5 miljard dollar in Epic Games voor bouw 'sociaal universum'

Disney heeft 1,5 miljard dollar in Epic Games geïnvesteerd als onderdeel van een meerjarige samenwerking. Hiervoor gaan de twee bedrijven werken aan een 'open, langdurig en sociaal games- en entertainmentuniversum dat verbonden is aan Fortnite'.

Het gameuniversum bevat content uit de gehele bibliotheek van Disney, waaronder van dochterbedrijven als Pixar en Marvel, schrijft Epic Games. Spelers moeten hun 'eigen verhalen kunnen creëren' en content met elkaar kunnen delen. De 'game-ervaring' moet 'interoperabel' zijn met Fortnite en maakt gebruik van de Unreal Engine.

In de aankondiging staat dat gebruikers niet alleen kunnen spelen met content van Disney-franchises, maar dat er ook een winkelelement in verwerkt zit. Disney-ceo Bob Iger noemt de samenwerking 'Disney's grootste entree ooit in de wereld van games'. Meer informatie is niet bekendgemaakt. De investering van 1,5 miljard dollar moet nog goedgekeurd worden door eventuele toezichthouders en overheden.

In 2022 investeerden Sony en het LEGO-moederbedrijf Kirkbi elk een miljard dollar in Epic Games. Dat resulteerde in LEGO Fortnite, dat afgelopen jaar werd uitgebracht. Dat is een afzonderlijke game die speelbaar is binnen de 'gewone' Fortnite-game. Het is niet duidelijk of het gameuniversum waar Epic met Disney aan werkt, vergelijkbaar zal zijn.