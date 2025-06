Fortnite krijgt LEGO-game, Solid Snake, eindbaasgevechten en nieuw eiland

Battleroyalegame Fortnite krijgt verschillende nieuwe features. Als onderdeel van Chapter 5 krijgt Fortnite onder meer een ingebouwde LEGO Fortnite-survivalknutselgame, een nieuw eiland, eindbaasgevechten en een Solid Snake-skin.

Seizoen 1 van Fortnite Chapter 5 is nu beschikbaar en heet Underground, zo bevestigt Epic Games op zijn website. Chapter 5 bevat onder meer een geheel nieuw eiland met nieuwe locaties. Het eiland krijgt onder meer een trein, die tijdens spelrondes over het eiland rijdt. Het nieuwe speelveld krijgt ook villa's en jachthavens. Er lijken ook gebieden met sneeuw te zijn. De game krijgt verder nieuwe voertuigen en wapens. Fortnite introduceert ook nieuwe skins als onderdeel van een nieuwe battlepass. Een daarvan is Solid Snake uit de Metal Gear Solid-franchise.

Fortnite krijgt in het nieuwe hoofdstuk ook eindbaasgevechten, die tijdens spelrondes op de map verschijnen. Spelers kunnen het tijdens een spelronde opnemen tegen vijf van dergelijke eindbazen, waaronder Peter Griffin uit Family Guy.

Wanneer spelers een eindbaas verslaan, krijgen ze een medaillon die hun schilden automatisch oplaadt, met als nadeel dat alle andere spelers hun locatie op de map te zien krijgen. Spelers kunnen meerdere medaillons verzamelen, waarmee hun schild gaandeweg steeds sneller wordt opgeladen. Met meerdere medaillons wordt de locatie van de speler ook steeds preciezer weergegeven aan andere spelers.

Epic Games en LEGO werken daarnaast aan LEGO Fortnite. Die game komt op 7 december uit en wordt speelbaar binnen de 'gewone' Fortnite-game. Er zijn echter nog weinig details bekend over deze titel. De twee bedrijven noemen het spel op sociale media wel een ‘survival-knutsel’-avontuur. Het spel moet spelers naar ‘grote open werelden’ brengen, waar ‘LEGO-bouwen en Fortnite samenkomen’. Verder verwijst LEGO naar de release op 7 december voor verdere informatie. Het bedrijf meldt wel dat LEGO Fortnite beschikbaar komt op alle apparaten waarop Fortnite al beschikbaar is

Die twee bedrijven kondigden vorig jaar al aan dat ze samen een 'kindvriendelijke metaverse' gaan bouwen. Sindsdien deelden de twee bedrijven weinig details over hun samenwerking. Onlangs werd het al wel mogelijk om Epic- en LEGO-accounts met elkaar te koppelen. LEGO plaatste toen al een teaser van LEGO Fortnite, zonder verdere details te delen.