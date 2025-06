Google bood Epic 147 miljoen dollar om Fortnite in Play Store te zetten

Google heeft Epic in 2018 147 miljoen dollar geboden om Fortnite uit te brengen in de Play Store op Android. Fortnite kwam toen uit voor Android, maar was op andere manieren te installeren en Google was bang dat andere ontwikkelaars dat ook zouden gaan doen.

Fortnite was de eerste populaire game voor Android die niet in de Play Store verscheen en Google wilde daarom over een periode van drie jaar 147 miljoen dollar overmaken aan Epic om de game in de Play Store te krijgen, meldt The Verge.

Google was bang dat onder meer Valve, Nintendo en Activision-Blizzard zouden volgen en ook hun games buiten de Play Store om zouden uitbrengen. Google betaalde Activision-Blizzard dan ook om dat te voorkomen, anders zou Google zijn 30 procent aandeel in aankopen via die games verliezen. Omdat op Android sideloading altijd al mogelijk is geweest, kan Google ontwikkelaars niet dwingen om via de Play Store te werken. Dat doet Apple sinds het begin van de App Store in 2008 wel.

De informatie komt naar buiten als onderdeel van de rechtszaak tussen Epic en Google. Die zaak loopt sinds 2021. Het bedrijf wil eigen downloadwinkels en betaalmethoden aanbieden in zijn Android- en iOS-apps, en vindt dat de bedrijven achter deze platforms, Apple en Google, te veel macht hebben. Een rechter gaf Epic eerder geen gelijk en daarom is er nog geen Epic-downloadwinkel op iOS. Tegen die uitspraak gingen Epic en Apple beide in beroep.