Epic Games: Google betaalde potentiële Play Store-concurrenten

Google heeft volgens aanklagers Epic Games en Tinder-eigenaar Match Group potentiële concurrenten betaald om geen concurrerende Android-appwinkel te ontwikkelen. Populaire ontwikkelaars zouden op deze manier binnen het Play Store-ecosysteem gehouden worden.

De beweringen zijn onderdeel van een motie in de rechtszaak tegen Google over het vermeende monopolie dat de Android-uitbater zou hebben. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Epic Games en Match Group in de motie meer verweren maken tegen Google met betrekking tot concurrentiebelemmerende praktijken. Onder het programma Project Hug, dat later Apps and Games Velocity Program genoemd zou worden, zou Google 'honderden miljoenen dollars' hebben betaald aan ontwikkelaars. "Sommige van deze overeenkomsten waren bedoeld om te voorkomen dat ontwikkelaars concurrerende appwinkels zouden uitbrengen, wat in sommige gevallen ook lukte", aldus de motie.

Deze praktijk zou in strijd zijn met de Sherman Act, een belangrijke mededingingswet in de Verenigde Staten. Volgens FOSSpatents zou de beschreven handeling een per se-overtreding zijn onder Sectie 1 van de betreffende wet. In een dergelijk geval is de handeling per definitie illegaal en daarom zou Google geen kans krijgen om te verantwoorden waarom de intenties achter de handeling eventueel niet strafbaar zouden zijn.

In 2020 schreef TheVerge dat Google onder Project Hug onder meer Activision Blizzard betaalde om apps van het bedrijf via de Play Store aan te blijven bieden. De directe aanleiding voor deze handeling zou Epic Games zijn, dat omwille van de Play Store-commissie Fortnite buiten de virtuele appwinkel ging aanbieden.

In een statement tegenover Engadget zegt Google dat het in beroep gaat tegen de aantijgingen. "Het programma waarop Epic en Match hun beweringen baseren stimuleert ontwikkelaars simpelweg om voordelen en vroegtijdige toegang naar Google Play-gebruikers te brengen wanneer er nieuwe content of updates uitkomen. Het is geen manier om de ontwikkeling van concurrerende appwinkels te verijdelen. Sterker nog, het programma is bewijs dat Google Play eerlijk concurreert met talloze rivalen door ontwikkelaars te helpen. Zij hebben namelijk meerdere keuzes wat betreft besturingssystemen en appwinkels."

Er lopen momenteel meerdere rechtszaken tussen Google en Epic Games. Google ging vorig jaar in de tegenaanval nadat Epic en Match Group een rechtszaak tegen de techgigant startten. Ook heeft Epic Games meerdere lopende rechtszaken met Apple om vergelijkbare redenen; Google en Apple zouden een monopoliepositie forceren met hun respectievelijke besturingssystemen en daarmee onterecht hoge commissies vragen via respectievelijk de Play Store en App Store.

Epic Games' eigen betaalsysteem in Fortnite voor iOS bleek de katalysator voor een brede juridische strijd tussen de gamemaker en appwinkeluitbaters Apple en Google.

Update, donderdag: In het oorspronkelijke artikel werd het document van Epic Games een 'motie' genoemd. Hoewel dit feitelijk niet onjuist is, past de generiekere term 'vordering' beter bij de handeling. Met dank aan StephanVierkant.