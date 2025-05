Telecompaper: 60 procent ondervraagde Nederlandse jongeren heeft iPhone

Ongeveer 60 procent van de ondervraagde jongeren uit Nederland in het Consumer Insights-panel van onderzoeksbureau Telecompaper heeft een iPhone. Dat is meer dan vier jaar geleden. Het onderzoeksbureau concludeert dat Apple heeft geprofiteerd van het wegvallen van Huawei.

Waar vier jaar geleden al 51 procent van de ondervraagde jongeren een iPhone had, is dat nu gegroeid naar 60 procent, zegt Telecompaper. Het aandeel van Samsung daalde bij ondervraagden tussen 18 en 24 jaar van 29 naar 23 procent. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar is Apple nog de grootste, boven de 35 jaar is Samsung het populairste merk.

Het marktaandeel van Samsung over alle ondervraagden is daarmee niet veranderd afgelopen vier jaar en blijft op 43 procent. Apple komt uit op 36 procent, iets hoger dan de 30 procent van vier jaar geleden. Telecompaper noemt in zijn bericht geen andere merken, maar merkt op dat het aandeel van Huawei is gekelderd. Onder meer Apple heeft daarvan geprofiteerd. In totaal hebben andere merken, zoals Xiaomi, OPPO, OnePlus en Sony, 21 procent van de markt in handen.

De cijfers komen uit het Consumer Insights Panel, waarvoor Telecompaper maandelijks minstens 5000 mensen tussen 16 en 80 jaar ondervraagt over hun bezit en gebruik van elektronica. Deze cijfers zijn gemiddelden van 2022 tot nu toe, vergeleken met gemiddelden van 2018 tot nu toe.