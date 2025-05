43 procent Nederlanders staat positief tegenover digitaal delen persoonsgegevens

Ongeveer 43 procent van de Nederlanders zou positief staan tegenover het digitaal delen van persoonsgegevens. Leeftijd, het gebrek aan vertrouwen in digitaal delen en privacybewustzijn bepalen het meest in welke mate men bereid is om data digitaal te delen.

Uit het onderzoek van MarketResponse blijkt ook dat 37 procent van de Nederlanders zou twijfelen over beide manieren en 20 procent zou weigeren om persoonsgegevens digitaal te delen. De intentie om gegevens digitaal, via e-mail, te delen neemt volgens de onderzoekers ook af naarmate men ouder wordt. Het omslagpunt zou tussen de 45 en 50 jaar liggen. De onderzoekers maken wel een kanttekening bij de invloed van de leeftijd op houding. Ze hebben immers ook vastgesteld dat ongeveer de helft van de jongeren twijfelend is ten opzichte van het digitaal delen van gegevens. Zowel leeftijd, het gebrek aan vertrouwen in digitaal delen en privacybewustzijn spelen naar verluidt een grotere rol in vergelijking met socio-demografische kenmerken zoals geslacht, opleidingsniveau, gezinsgrootte en regio.

De onderzoekers konden tevens vier houdingen onderscheiden. Allereerst zijn er de Kritischen die 22 procent van het totale aantal ondervraagden omvatten. Dat is een groep die veel 65-plussers bevat en vaker mensen die in het noorden van Nederland wonen. Daarnaast zijn er de Afhoudenden, die voor 30 procent tellen. De Vertrouwde positieven tellen voor 29 procent van de ondervraagden en Jonge Positieven omvatten 19 procent van het totale aantal ondervraagden. Deze groep bevat veel jongeren en mensen die in een stedelijke context wonen.

Het onderzoek van MarketResponse is op verzoek van de Nederlandse overheid gekomen. Het onderzoekbureau heeft 1.495 Nederlanders bevraagd naar hun houding ten opzichte van digitaal delen van persoonsgegevens en maakte daarvoor gebruik van een casus. Daarin werd een situatie beschreven hoe persoonsgegevens schriftelijk of digitaal konden worden gedeeld bij het afsluiten van een hypotheeklening.