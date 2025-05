Framework komt met Refurbished-programma voor laptops en expansiekaarten

Framework is begonnen met het aanbieden van refurbished modellen van de Framework Laptop DIY Edition en expansiekaarten. Het programma loopt momenteel in de Verenigde Staten en Canada, maar zal later ook uitbreiden naar andere landen.

Framework maakt naar eigen zeggen gebruik van het kleine aantal laptops dat het krijgt teruggestuurd tijdens de dertig dagen bedenktijd voor zijn consumenten. De laptops worden volgens het bedrijf aan tests onderworpen en daarna ook schoongemaakt. Onderdelen die niet meer voldoen aan de vereisten van Framework, worden naar eigen zeggen vervangen. In sommige gevallen kunnen refurbished modellen kleine cosmetische schade bevatten, maar dit zou geen impact hebben op de functionaliteit van de apparaten. Alle apparaten komen in de Verenigde Staten met een garantieperiode van een jaar.

Amerikaanse klanten kunnen uit drie verschillende modellen van de opgeschoonde Framework Laptop DIY Edition kiezen, die allemaal over een 11e generatie Intel Core-processor beschikken. In mei van dit jaar kondigde Framework een update aan waardoor zijn laptops uitgerust zullen worden met de 12e generatie Intel-cpu’s. De goedkoopste versie van het refurbished model bevat een Intel Core i5-1135G7 en kost 599 dollar. Het volgende model in de line-up heeft een Intel Core i7-1165G7 als cpu en moet 799 dollar kosten. De duurste variant heeft een Intel-1185G7 en kost 1.069 dollar.

Het bedrijf zal ook refurbished modellen van zijn expansiekaarten aanbieden in de vorm van een Refurbished Expansion Card Pack. Dit pakket bevat 2-USB-C-modules, 1 USB-A-module en 1-HDMI-module. Ook deze modules worden volgens Framework getest en opgeschoond voordat ze opnieuw te koop worden aangeboden.

Het Amerikaanse bedrijf stelt op Twitter dat het refurbished programma momenteel enkel in de Verenigde Staten en Canada beschikbaar is. Het programma zou ‘in de toekomst’ ook in andere landen beschikbaar komen. Wanneer dat zal zijn, is niet duidelijk. Sinds begin dit jaar is het voor Nederlanders mogelijk om de modulaire laptops van Framework in Nederland te bestellen. De apparaten van het bedrijf zijn op moment van schrijven officieel nog niet in de hele Benelux te koop. Tweakers heeft eerder een review over de Framework Laptop geschreven en heeft het toestel toen een Tweakers Innovation-badge gegeven.