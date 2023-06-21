Zelf printen of kant-en-klaar

Stel je hebt een nieuw moederbord voor je Framework-laptop gekocht, wat doe je dan met het oude moederbord? Je kunt het verkopen, maar je kunt het ook hergebruiken en er een kleine desktopcomputer van maken. Framework biedt daar sinds kort een gelikte behuizing voor aan, die in samenwerking met CoolerMaster ontworpen is. Kost je wel 45 euro. Een goedkopere optie is om een behuizing te (laten) 3d-printen. Welke is beter en waar moet je rekening mee houden? Je leest het hier.
CoolerMaster Mainboard Case
De Mainboard Case van CoolerMaster bestaat uit twee delen, een onderkant en een doorzichtig 'deksel', dat je er met acht boutjes op vastzet. Beide delen zijn van abs-plastic gemaakt en netjes afgewerkt. Bij de behuizing krijg je ook iets dat er voor de gemiddelde gebruiker uitziet als een stukje plastic waaraan twee vlaggetjes en twee draadjes vastzitten. Dat zijn de antennes voor de draadloosnetwerkkaart en er zit een uitsparing boven in de behuizing, waarin je de antennes kunt vastklikken.
Heb je de antennes vastgeklikt, dan kun je je moederbord in de behuizing leggen. Het moederbord hoef je niet vast te schroeven; dat blijft netjes ingeklemd zitten tussen de twee helften van de behuizing. In principe zou je, als je geheugen en een ssd toevoegt, het moederbord nu al kunnen gebruiken, maar echt 'af' is het nog niet.
Boodschappenlijst
- CoolerMaster-case: € 45
- Jackaansluiting: € 15
- Draadloosnetwerkkaart: € 20
- Vier uitbreidingsmodules: € 60
- Voedingsadapter: € 49
Totaal: € 189
Wil je je Framework-desktop voorzien van een jackaansluiting, dan kun je voor 15 euro een dochterbordje kopen dat je linksonder in de behuizing kunt schroeven. En die antennekabels wil je misschien ook wel ergens op aansluiten, dus daarom zit er rechtsonder ruimte voor een M.2-draadloosnetwerkkaart. Heb je die niet rondslingeren omdat hij in je laptop blijft zitten, dan verkoopt Framework een Intel Wi-Fi AX210E voor twee tientjes per stuk.
Dan kan het deksel erop en merk je hoe gevoelig het transparante plastic is voor kleine krasjes en vegen, zoals ook op de foto te zien is. En hoewel je Framework-desktop nu echt af lijkt, ben je nog niet klaar, want aan de zijkanten zitten, net als bij de Framework Laptop, de uitsparingen voor de uitbreidingskaarten. Die kosten, afhankelijk van welke je kiest, 10 tot 20 euro per stuk, tenzij je ethernet op je nieuwe desktop wilt, want dan ben je 45 euro verder. Heb je nog een USB-C-adapter met een vermogen van 60 watt of meer liggen, dan kun je die gebruiken om het systeem te voeden. Je kunt er natuurlijk ook eentje bij Framework bestellen, maar dan ben je 49 euro verder.
Met de 45 euro die de behuizing los kost, ben je er in de meeste gevallen dus niet. Het rekenvoorbeeldje hierboven gaat ervan uit dat je werkgeheugen en een ssd hebt liggen en dan ben je nog altijd een kleine 150 euro verder voordat de boel netjes draait. Het kost dus wat, maar eerlijk is eerlijk, dan heb je ook wel wat. Het is puur subjectief, maar de behuizing ziet er wel strak uit en er is ook goed over het ontwerp nagedacht. Beide plastic helften zijn geperforeerd op de plek van de ventilator, zodat die van beide kanten koele lucht kan aanzuigen. Verder zitten er gaten in de behuizing, zodat je die volgens de VESA 100-standaard achter een beeldscherm kunt hangen. Daarvoor zijn weer speciale boutjes meegeleverd, die in de rubberen standaard zitten. Gebruik je de VESA-mount niet, dan kun je de case rechtop zetten, maar blijf je de boutjes zien. Let wel op dat het rubber kwetsbaar is en dat je het met beleid weer uit de behuizing haalt, want anders scheurt het, zoals bij ons gebeurde.
De behuizing van CoolerMaster kost 45 euro, maar als je minder geld wilt uitgeven en in het bezit bent van een 3d-printer, kun je zelf een behuizing printen. Framework heeft de stl-bestanden op GitHub gezet en daarvandaan kun je de hele behuizing downloaden.
Het printen van de behuizing is wel even werk, zeker omdat een doorsnee printer geen al te groot printbedoppervlak heeft, waardoor je de boel in delen moet printen. Je zult ook tien pinnetjes moeten printen, die de beide delen bij elkaar houden. Doe je dat, dan is het resultaat een behuizing die rijkelijk geperforeerd is, boven en onder.
Er zijn wel wat verschillen met de case van CoolerMaster, want in de geprinte versie is geen voorbedachte ruimte voor een mooie ingebouwde wifiantenne. In plaats daarvan zitten er gaten boven in de behuizing waarin je SMA-connectors kunt zetten, die je met een verloopkabeltje naar de IPEX4-aansluitingen op de draadloosnetwerkkaart laat lopen. Op de SMA-connectors kun je dan weer externe antennes zetten. Dat is geen goedkope oplossing; reken op een euro of 30 voor twee kabels en twee antennes. Je kunt ook kiezen voor een ingebouwde antenne, vergelijkbaar met de antenne die is bijgeleverd in de CoolerMaster-case. Dan ben je minder dan 10 euro kwijt en moet je de 'vlaggetjes', ofwel de antennes, zelf in de behuizing plakken.
In tegenstelling tot bij de CoolerMaster-behuizing gaat het vastzetten van het moederbord niet schroefloos; je moet het met vier boutjes vastzetten. Print je met een zacht soort plastic, zoals pla, dan kun je de boutjes gewoon in het plastic draaien. Ook in deze behuizing is er linksonder ruimte voor het dochterbordje met de jackaansluiting en de draadloosnetwerkkaart aan de andere kant. De beide helften druk je vervolgens wel weer tegen elkaar. Wat kosten betreft kan de 3d-geprinte case goedkoper zijn, want je spaart de kosten van de CoolerMaster-behuizing uit. Het kost je wel een beetje filament en elektriciteit, maar bovenal zul je nog een wifiantenne moeten aanschaffen.
Een ander puntje om over na te denken is de filamentkeuze. Laptopprocessors worden over het algemeen zo afgesteld dat ze bij belasting altijd hun maximale temperatuur aantikken. Gebeurt dat, dan zal de ventilator harder gaan draaien. Bij vrijwel alle laptops ligt de nadruk dus op het minimaliseren van het ventilatorgeruis. In de throttletest, hieronder, is de processor ook continu 96°C. Die warmte wordt door de heatpipes weggeleid naar de heatsink. De ventilator zuigt koele lucht aan en blaast die door de heatsink, waardoor de lucht opwarmt. De boel kan, kortom, best warm worden en daarom zijn zachtere filamenten als pla en petg wellicht niet de beste keuze. Voor de case die wij hebben geprint, hebben we gebruikgemaakt van impact-pla van Fiberology en die behuizing is tijdens het draaien van de verschillende stresstests niet vervormd. Dat is echter geen garantie; dat kan na verloop van tijd alsnog gebeuren. Het beste kun je, als je printer ertegen opgewassen is, abs of nylon gebruiken.
Welke case is het snelst?
Welke case is dan uiteindelijk het snelst? Dat klinkt als een rare vraag, maar is dat niet als je bedenkt dat het kleine ventilatortje op het Framework-moederbord baat heeft bij zoveel mogelijk lucht die het kan aanzuigen. De 3d-geprinte case zit vol gaten, terwijl de CoolerMaster-behuizing alleen op de plek van de ventilator perforaties in het plastic heeft.
Zoals hierboven al genoemd, heeft het bij laptops geen zin om naar temperaturen te kijken. De processor draait vrijwel altijd op zijn maximale temperatuur. De hoeveelheid warmte die de behuizing kan afvoeren, bepaalt bij deze Intel-processor echter hoe hoog de klokfrequentie kan worden. Bij de throttletest hierboven renderen we achter elkaar dezelfde afbeelding en noteren we de tijd die het systeem erover doet. Is die tijd kort, dan is de koeling blijkbaar op orde, want dan kan de kloksnelheid hoger liggen.
Beide behuizingen bieden in ieder geval meer airflow dan de standaard laptopbehuizing, maar de geprinte behuizing doet het het beste. Maakt dat een wereld van verschil? In de praktijk zul je het verschil waarschijnlijk niet merken. Bovendien is snelheid maar een van de verschillen tussen de beide behuizingen. Die van CoolerMaster is praktischer dankzij de ingebouwde wifiantenne, de voet en de VESA-mount. Hij kost wel wat meer en wie een 3d-printer heeft staan, beleeft er vast meer lol aan om de behuizing zelf te printen. Doe je dat, dan weet je dat je, in ieder geval op papier, sneller bent dan degene die een fancy case van CoolerMaster koopt.