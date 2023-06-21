Zelf printen of kant-en-klaar

Stel je hebt een nieuw moederbord voor je Framework-laptop gekocht, wat doe je dan met het oude moederbord? Je kunt het verkopen, maar je kunt het ook hergebruiken en er een kleine desktopcomputer van maken. Framework biedt daar sinds kort een gelikte behuizing voor aan, die in samenwerking met CoolerMaster ontworpen is. Kost je wel 45 euro. Een goedkopere optie is om een behuizing te (laten) 3d-printen. Welke is beter en waar moet je rekening mee houden? Je leest het hier.

CoolerMaster Mainboard Case

De Mainboard Case van CoolerMaster bestaat uit twee delen, een onderkant en een doorzichtig 'deksel', dat je er met acht boutjes op vastzet. Beide delen zijn van abs-plastic gemaakt en netjes afgewerkt. Bij de behuizing krijg je ook iets dat er voor de gemiddelde gebruiker uitziet als een stukje plastic waaraan twee vlaggetjes en twee draadjes vastzitten. Dat zijn de antennes voor de draadloosnetwerkkaart en er zit een uitsparing boven in de behuizing, waarin je de antennes kunt vastklikken.

Heb je de antennes vastgeklikt, dan kun je je moederbord in de behuizing leggen. Het moederbord hoef je niet vast te schroeven; dat blijft netjes ingeklemd zitten tussen de twee helften van de behuizing. In principe zou je, als je geheugen en een ssd toevoegt, het moederbord nu al kunnen gebruiken, maar echt 'af' is het nog niet.

Boodschappenlijst CoolerMaster-case: € 45

Jackaansluiting: € 15

Draadloosnetwerkkaart: € 20

Vier uitbreidingsmodules: € 60

Voedingsadapter: € 49 Totaal: € 189

Wil je je Framework-desktop voorzien van een jackaansluiting, dan kun je voor 15 euro een dochterbordje kopen dat je linksonder in de behuizing kunt schroeven. En die antennekabels wil je misschien ook wel ergens op aansluiten, dus daarom zit er rechtsonder ruimte voor een M.2-draadloosnetwerkkaart. Heb je die niet rondslingeren omdat hij in je laptop blijft zitten, dan verkoopt Framework een Intel Wi-Fi AX210E voor twee tientjes per stuk.

Dan kan het deksel erop en merk je hoe gevoelig het transparante plastic is voor kleine krasjes en vegen, zoals ook op de foto te zien is. En hoewel je Framework-desktop nu echt af lijkt, ben je nog niet klaar, want aan de zijkanten zitten, net als bij de Framework Laptop, de uitsparingen voor de uitbreidingskaarten. Die kosten, afhankelijk van welke je kiest, 10 tot 20 euro per stuk, tenzij je ethernet op je nieuwe desktop wilt, want dan ben je 45 euro verder. Heb je nog een USB-C-adapter met een vermogen van 60 watt of meer liggen, dan kun je die gebruiken om het systeem te voeden. Je kunt er natuurlijk ook eentje bij Framework bestellen, maar dan ben je 49 euro verder.

Met de 45 euro die de behuizing los kost, ben je er in de meeste gevallen dus niet. Het rekenvoorbeeldje hierboven gaat ervan uit dat je werkgeheugen en een ssd hebt liggen en dan ben je nog altijd een kleine 150 euro verder voordat de boel netjes draait. Het kost dus wat, maar eerlijk is eerlijk, dan heb je ook wel wat. Het is puur subjectief, maar de behuizing ziet er wel strak uit en er is ook goed over het ontwerp nagedacht. Beide plastic helften zijn geperforeerd op de plek van de ventilator, zodat die van beide kanten koele lucht kan aanzuigen. Verder zitten er gaten in de behuizing, zodat je die volgens de VESA 100-standaard achter een beeldscherm kunt hangen. Daarvoor zijn weer speciale boutjes meegeleverd, die in de rubberen standaard zitten. Gebruik je de VESA-mount niet, dan kun je de case rechtop zetten, maar blijf je de boutjes zien. Let wel op dat het rubber kwetsbaar is en dat je het met beleid weer uit de behuizing haalt, want anders scheurt het, zoals bij ons gebeurde.