Upgradebare AMD-laptop van Framework bevat Ryzen 5 7640U- of Ryzen 7 7840U-cpu

Framework heeft nieuwe informatie gedeeld over zijn repareer- en upgradebare AMD-laptops. Ze krijgen de pas aangekondigde Ryzen 5 7640U- of Ryzen 7 7840U-processors mee. De 13"-laptop krijgt een vanafprijs van 979 euro en wordt in het derde kwartaal verzonden.

De Framework-laptops werden in maart al aangekondigd, maar toen was nog niet duidelijk welke AMD-cpu erin zat. Er wordt de keuze geboden tussen een Ryzen 5 7640U- en Ryzen 7 7840U-processor, laat Framework nu weten. Naast een AMD-laptop komt het bedrijf ook met een Intel-versie. Die heeft de keuze tussen een Core i5-1340P, i7-1360P en i7-1370P. Framework heeft nu ook de mogelijkheid geopend om de laptops voor te bestellen. De Framework Laptop 13 krijgt een vanafprijs van 979 euro, als klanten hem zelf in elkaar zetten. Bij een vooraf geassembleerd model is dat vanaf 1199 euro.

De twee processors zijn woensdag aangekondigd door AMD. De Ryzen 5 7640U heeft zes cores, twaalf threads, een kloksnelheid van 3,5GHz en een turbokloksnelheid van 4,9GHz. De Ryzen 7 7840U is met acht cores en zestien threads de snelste cpu van de twee en heeft een boostclock van 5,1GHz. De basiskloksnelheid ligt met 3,3GHz iets lager dat die van de Ryzen 5.

Framework maakt laptops die volledig te openen, repareren en upgraden zijn. Gebruikers kunnen op de Framework Marketplace hele laptops maar ook de losse onderdelen voor deze producten kopen. Wie dus al een Framework-laptop heeft, kan los het AMD-moederbord kopen en die in die laptop inbouwen. Maar ook zaken als de speakers, touchpad, wifichip, webcam, interne kabeltjes en meer zijn te koop. Tweakers heeft zelf vorig jaar een review gemaakt van een Framework Laptop Professional.