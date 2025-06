AMD brengt vier nieuwe Ryzen 7040U-laptop-cpu's op Zen 4 uit

AMD heeft vier nieuwe Ryzen-processors uitgebracht in de 7040U-serie, een cpu voor laptops die op de Zen 4-architectuur draait. De zwaarste van die socs heeft acht cores en zestien threads, en de cpu's bevatten geïntegreerde Radeon 700M-gpu's.

AMD brengt een Ryzen 3, twee Ryzen 5's en een Ryzen 7 uit in de 7040U-serie voor laptops. De vier cpu's zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur en hebben allemaal een tdp van 15 tot 30W. De Ryzen 3 7440U is het minst krachtige model van de serie. Hij heeft vier cores en acht threads met een baseclock van 3GHz en een turbofrequentie van 4,7GHz.

De twee Ryzen 5's zijn de 7540U en 7640U. Die hebben beide zes cores en twaalf threads. Het enige verschil zit in de basiskloksnelheid. Die ligt bij het ene model op 3,2GHz en bij het andere op 3,5GHz. De turbokloksnelheid is met 4,9GHz wel gelijk. Beide chips hebben in totaal 22MB L3-cachegeheugen. De hoogst gepositioneerde van de socs is de Ryzen 7 7840U, die met acht cores en zestien threads het snelst is en een boostclock van 5,1GHz heeft. De basiskloksnelheid ligt met 3,3GHz iets lager dat die van de Ryzen 5, maar de hoeveelheid cache is met 24MB wel iets groter.

De vier modellen hebben een Radeon 700M-gpu geïntegreerd, maar het verschilt per model welke dat is. De Ryzen 3 heeft een 740M met vier compute-units met een maximale snelheid van 2,5GHz. De Ryzen 5 is ook daarmee verkrijgbaar, maar kan ook worden geleverd met de Radeon 760M, die acht CU's heeft en 2,6GHz haalt. De Ryzen 7 heeft een Radeon 780M met twaalf CU's en een maximale snelheid van 2,7GHz. De Radeon 700M-lijn is een nieuwe lijn geïntegreerde gpu's die zijn gebaseerd op de RDNA3-architectuur, die ook in de Radeon RX 7000-desktopvideokaarten wordt gebruikt.

De processors krijgen verder een Ryzen AI Engine aan boord. Dat is een fpga die is gebaseerd op de XDNA-architectuur en is ontwikkeld op basis van technologie van Xilinx. Deze AI-engine kan specifieke rekentaken uitvoeren, maar het bedrijf zegt niet hoe het zit met de snelheden op dat gebied.

AMD bracht eerder al laptopprocessors uit op basis van de Zen 4-architectuur. Dat waren bijvoorbeeld hoger gepositioneerde Ryzen 7040HS-processors met hogere tdp's. Het bedrijf introduceerde ook eerder zijn Ryzen 7045HX-serie. Dat waren laptopprocessors die zijn gebaseerd op de Ryzen 7000-desktopprocessors en worden geleverd met maximaal zestien cores.