Minisforum Mercury EM780

Wat was vorig jaar, na de onvermijdelijke Mac Mini, de best gelezen pc-review op Tweakers? Niet de letterlijk laatste Intel NUC en zelfs niet de eerste door ons geteste mini-pc met een AMD Zen 4-cpu. Nee, het was een van de opvallende creaties van Minisforum, de 'bizar kleine' Mercury EM680. Deze ieniemienie-pc heeft kort geleden een opvolger gekregen in de vorm van de EM780, met een nieuwe processor als voornaamste verandering. Is de nieuwste mini net zo tof?

Upgrade naar Zen 4

Het is maar goed dat er een sticker op de achterkant van de behuizing zit, want het uiterlijk van de oude EM680 en de nieuwe EM780 is identiek. De grootste wijziging zit in het hart van de mini-pc: de Ryzen 7 6800U-processor met Zen 3+-cores is ingeruild voor de 7840U met Zen 4-cores. Die zijn per kloktik sowieso acht procent sneller dan het oudere type, en daarbovenop kunnen ze bij deze processor 400MHz hoger boosten. Naast de cpu-cores heeft ook de geïntegreerde gpu een hogere kloksnelheid, waardoor de prestaties op beide vlakken moeten zijn verbeterd. De 7840U verschilt alleen van de 7840HS in de eerder geteste Beelink GTR7 door zijn lagere tdp. Dat is standaard 28W en instelbaar tussen 15 en 30W, terwijl de 7840HS tussen de 35 en 54W kan worden ingesteld.

Meegeleverd hubje met ethernet

Aan de aansluitingen op de EM780 is niets veranderd. Over het algemeen is daar niks mis mee; het aantal aansluitingen en de snelheden daarvan zijn voor deze formfactor uitstekend te noemen. Toch heeft Minisforum geprobeerd een van de minpunten uit onze review van de EM680 op te lossen. Het apparaatje wordt namelijk gevoed via USB-C en het aansluiten van de adapter kost je dus de volledige functionaliteit van een van de twee USB4-poorten, behalve als je ervoor kiest om de mini-pc via een dockingstation te voeden. De fabrikant levert bij de EM780 standaard een klein hubje mee, dat naast een USB-C-poort voor de stroomtoevoer ook een 2,5Gbit/s-ethernetpoort bevat. Zo kun je makkelijk verbinding maken met een bedraad netwerk, en benut je de USB4-poort toch nog voor wat anders dan alleen de voeding.

Prijzen

Naast de vernieuwde processor en het meegeleverde hubje is er nog een derde verschil tussen de EM680 van vorig jaar en de nieuwe EM780: de prijzen. Om te beginnen heeft Minisforum het aantal configuraties teruggebracht van drie naar twee. De optie met 16GB ram en een 512GB-ssd is komen te vervallen: je krijgt nu altijd 32GB ram en hebt alleen nog de keuze tussen een 512GB- of 1TB-ssd. Zelfs in vergelijking met dezelfde configuraties bedraagt de meerprijs van de EM780 180 of 190 euro, maar als je puur de instapversies vergelijkt, betaal je zelfs 230 euro meer. Dat is een prijsstijging van bijna vijftig procent; daarmee is het echt geen simpel hebbedingetje meer.

Minisforum Mercury EM680 Minisforum Mercury EM780 Processor AMD Ryzen 7 6800U

(8C/16T, boost 4,7GHz) AMD Ryzen 7 7840U

(8C/16T, boost 5,1GHz) Gpu AMD Radeon 680M @ 2,2GHz

geïntegreerd) AMD Radeon 780M @ 2,7GHz

(geïntegreerd) Geheugen aanwezig 16GB Lpddr5-6400 (onboard) 32GB Lpddr5-6400 (onboard) Opslag aanwezig Kingston OM3PGP4512Q-A0

PCIe 4.0 512GB Kingston OM3PGP41024P-A0

PCIe 4.0 1TB Opslagslots 1x M.2 2230 (PCIe 4.0) 1x M.2 2230 (PCIe 4.0) OS Windows 11 Pro Windows 11 Home Afmetingen 8x8x4,3cm 8x8x4,3cm Aansluitingen voorkant USB4, 3,5mm-jack USB4, 3,5mm-jack Aansluitingen zijkant USB-A 10Gbit/s, microSD-kaartlezer, Kensington-slot USB-A 10Gbit/s, microSD-kaartlezer, Kensington-slot Aansluitingen achterkant HDMI 2.1, 2x USB-A 10Gbit/s, USB4 HDMI 2.1, 2x USB-A 10Gbit/s, USB4 Aansluitingen dock n.v.t. 2,5Gbit/s-ethernet (Realtek) Wifi Wi-Fi 6E (Killer AX1675w) + Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (Killer AX1675w) + Bluetooth 5.3 Prijs 16GB ram + 512GB ssd: € 469,-

32GB ram + 512GB ssd: € 509,-

32GB ram + 1TB ssd: € 549,- 32GB ram + 512GB ssd: € 699,-

32GB ram + 1TB ssd: € 729,-