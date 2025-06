Externe gpu-behuizingen die worden aangesloten via Thunderbolt, kennen we al een tijdje. Door de beperkte bandbreedte lever je daarmee wel prestaties in. Minisforum voorziet zijn nieuwste mini-pc nu van een OCuLink-poort, die hogere snelheden biedt dan Thunderbolt. Maak je daardoor met één kabeltje een dikke game-pc van dit minisysteem?

Anderhalf jaar geleden reviewden we de UM690, een voorloper van de UM890 die vandaag op de testbank ligt. Zoals die naamgeving doet vermoeden, bestond er in de tussentijd ook een UM790. Daarbij was vooral de processor een grote upgrade, met de overstap van Zen 3 (Ryzen 6000) naar Zen 4 (Ryzen 7000). Ook in de UM890 zit een processor van weer een nieuwere generatie, maar aangezien AMD's 8000-serie een simpele rebrand was, hoef je daar weinig van te verwachten.

Iets groter en met nieuwe poort

Als we de UM890 Pro uit de doos halen, valt in de eerste plaats op dat de afmetingen door de generaties heen wat zijn toegenomen. Het apparaat meet nu 13x12,7x6cm (bijna 1 liter) en daarmee is het zelfs iets groter dan de hoge variant van de ASUS NUC 14 Pro. Daarin past een 2,5"-drive, waarvoor in de Minisforum geen plaats is.

De opvallendste toevoeging is zonder twijfel de OCuLink-poort, die je terugvindt op het rijkgevulde aansluitingenpaneel aan de achterkant. Op de volgende pagina ga ik daar dieper op in. Het is alvast goed om te weten dat het OCuLink-dock, nodig om een externe videokaart aan te kunnen sluiten, niet wordt meegeleverd. Minisforums eigen dockingstation is los verkrijgbaar voor 90 euro.

Prijzen en specificaties

Op het moment van schrijven betaal je 549 euro voor de UM890 Pro in de bareboneversie, zonder ram en ssd. De door ons geteste versie met 32GB ram en een 1TB-ssd kost 739 euro. Voor 90 euro meer is er nog een variant met dubbel zoveel ram.