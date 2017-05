Door Jelle Stuip, zaterdag 6 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Stel, je hebt een ultrabook en je speelt graag games. Dan heb je eigenlijk naast je ultrabook een tweede pc of laptop met een dikke videokaart nodig. Een andere optie is de aanschaf van een laptop met externe videokaart en in de afgelopen jaren is daar aardig mee geëxperimenteerd. We hebben bijvoorbeeld al eens de Graphics Amplifier van Alienware en de GS30 met GamingDock van MSI getest. De GamingDock werkte beter dan de Graphics Amplifier, maar beide systemen hadden een groot nadeel. Ze maken gebruik van een eigen aansluiting, waardoor ze niet werken met andere systemen dan de laptops waarvoor ze gemaakt zijn.

Asus RoG XG Station 2

Sinds de Graphics Amplifier en GamingDock is de derde generatie thunderbolt uitgebracht. In tegenstelling tot eerdere thunderbolt-generaties worden aardig wat laptops met deze aansluiting uitgerust en bovendien ligt de bandbreedte hoger dan bij thunderbolt 2 en usb 3.1. Een praktische bijkomstigheid is dat de usb-c-aansluiting, waarvan thunderbolt 3 gebruikmaakt, ook gebruikt kan worden om met maximaal 100 watt een apparaat op te laden. De ideale aansluiting voor een externe videokaart dus en nadat we op de CES eerder een prototype zagen dat gebruikmaakte van twee usb-aansluitingen, heeft Asus nu gekozen voor een thunderbolt-verbinding.

Getest en werkend Asus Transformer 3 Pro Dell XPS 13 9360 HP Spectre x360 15" Toshiba X20W

Dankzij die thunderbolt-aansluiting zou de XG Station dus plug-and-play moeten zijn. Asus liet ons, voordat we begonnen met testen, weten dat sommige laptops een bios-update nodig hebben, maar alle laptops met thunderbolt die we nog rond hadden slingeren, bleken de XG Station netjes te herkennen. Omdat de videokaart via pcie over thunderbolt communiceert, wordt hij gewoon herkend als een tweede gpu in het systeem. Met behulp van Nvidia Optimus of AMD XConnect kan de gpu in de XG Station vervolgens uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld als je het externe beeldscherm uitzet.

Maar de XG Station 2 heeft meer aansluitingen dan alleen thunderbolt. Er zitten ook viermaal usb en een ethernetaansluiting op. De communicatie van die poorten kan via thunderbolt verlopen, maar omdat dat ten koste van de bandbreedte naar je videokaart gaat, kun je die poorten ook koppelen via een aparte usb-aansluiting. Het idee daarachter is dat je je muis, toetsenbord en andere randapparatuur aangesloten houdt op de XG Station en je alleen de thunderbolt- en eventueel usb-kabel in je laptop hoeft te pluggen. De accu van de laptop wordt ook meteen opgeladen door de 600-wattvoeding die in de XG Station is geïntegreerd. De voeding is een exemplaar dat Asus ook in servers gebruikt.

Als je de XG Station koopt, zit er geen videokaart in, maar vrijwel iedere videokaart zal in de behuizing passen. Asus leverde een GTX 1080Ti mee met het reviewexemplaar van de XG Station en dat is een uit de kluiten gewassen kaart met een 2,5-slotskoeler en een lengte van 30 centimeter. Aan de voeding hangen twee peg8-stekkers, waardoor ook overgeklokte videokaarten van genoeg stroom worden voorzien.

Maak je gebruik van een videokaart van Asus met Aura-verlichting, dan kun je de leds op de XG Station en de videokaart met dezelfde software aansturen. Daarmee kun je ook de 'plasmatube' aan de voorkant van de behuizing aansturen.

De koeling van de videokaart wordt verzorgd door drie 60mm-ventilators, die boven in de behuizing zitten. De ventilatortjes zijn temperatuurgestuurd en maken ondanks hun geringe diameter niet eens zoveel herrie. Helaas zijn ze zodanig opgehangen dat de trillingen wel kunnen resoneren in de behuizing. Daarnaast is de voeding hoorbaar. Dat is extra irritant doordat het kabeltje tussen de XG Station en je laptop slechts een halve meter lang is. Dat is ongetwijfeld om de latency te beperken, maar betekent dus ook dat je laptop vlakbij het rumoerige apparaat staat.