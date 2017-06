Door Julian Huijbregts, vrijdag 2 juni 2017 06:05, 1 reactie • Feedback

Galax, het merk dat zijn producten in Europa als KFA2 verkoopt, toont op de Computex een Thunderbolt 3-kastje met daarin een GTX 1060-gpu. Het gaat om een aangepast pcb, het is niet mogelijk om de videokaart te vervangen.

De binnenkant van de behuizing voor de externe videokaart konden we niet zien, maar door de ventilatiegaten konden we waarnemen dat er een kleine ventilator op de GTX 1060-gpu zit. Naast de Thunderbolt 3-aansluiting met usb-c-poort zitten er hdmi- displayport- en dvi-d-uitgangen op het kastje.

Volgens Galax kan de externe videokaart ook een aangesloten laptop van voeding voorzien, via usb-c wordt maximaal 45 watt geleverd. Wat de specificaties zijn van de voeding van het kastje zelf is niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om een externe voeding.

Vanwege het aangepaste ontwerp van de videokaart is het kastje van KFA2 veel kleiner dan de diverse Thunderbolt 3-behuizingen waar gebruikers zelf videokaarten in kunnen stoppen. Veel fabrikanten tonen dergelijke behuizingen op de Computex.

Het product lijkt nog geen definitieve naam te hebben; op de beurs wordt het kastje aangeduid als Galax SNPR External Graphics Card Enclosure. Een medewerker op de stand vertelt dat de externe videokaart rond juli op de markt moet komen. Een prijs is nog niet bekend, maar op de vraag of hij een schatting kon geven, antwoordde de medewerker: "misschien 500 dollar".