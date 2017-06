Door Julian Huijbregts, donderdag 1 juni 2017 09:47, 14 reacties • Feedback

De meeste fabrikanten op de Computex tonen producten die af zijn, waaraan niets meer zal veranderen en waarvan zeker is dat ze op de markt komen. Het is echter ook interessant om te zien waar fabrikanten mee bezig zijn en wat ze overwegen. SilverStone doet daar niet moeilijk over; op zijn stand kwamen we een aantal interessante prototypes tegen en de fabrikant was niet te beroerd om daar toelichting bij te geven.

Raven Z RVZ04

Het eerste kastje dat we tegen het lijf liepen, was de RVZ04. Een kleine behuizing die ruimte biedt aan een micro-stx-moederbord. Dat is een iets grotere variant van Intels mini-stx-formaat en de extra ruimte op het moederbord wordt benut om een mxm -laptopvideokaart te plaatsen. Er is momenteel nog maar één micro-stx-moederbord op de markt: de ASRock H110-STX MXM. Dat is dan ook het bordje dat in het kastje zit en SilverStone werkt samen met die fabrikant. In het mxm-slot was een GTX 1070-module geprikt, eveneens van ASRock.

Het grote probleem is dat dergelijke mxm-videokaarten vrijwel niet te koop zijn voor consumenten. Ze zijn bedoeld voor laptops, maar laptopbouwers integreren tegenwoordig de videokaart meestal op het moederbord. Op eBay zijn wel 1070's in mxm-formaat te vinden, maar daar betaal je veel meer voor dan voor een losse videokaart. Dat is meteen de reden waarom de RVZ04 een prototype is en het nog maar de vraag is of het kastje echt op de markt komt. Als consumenten geen hardware kunnen kopen om in het kastje te stoppen, heeft het weinig zin om de behuizing uit te brengen, geeft ook SilverStone toe.

Het kastje is zo'n 24cm breed, 8cm hoog en 20cm diep. Het heeft een chassis van metaal en een omhulsel van kunststof met ventilatiesleuven. Er is alleen ruimte voor dunne koelers op de cpu en gpu. Er zit geen voeding in de kast, er moet een extern exemplaar aangesloten worden op het moederbord. Ook is er geen ruimte voor 2,5"-hdd's of -ssd's, maar het ASRock-moederbordje met Z270-chipset heeft aan de onderkant aansluitmogelijkheden voor verscheidene m2-ssd's. Hoewel de komst van de RVZ04 onzeker is, heeft de behuizing veel potentie voor kleine, maar krachtige game-pc's.

Fortress Z FTZ02

Ook het FTZ02-prototype in de Fortress Z-serie is een kast voor moederborden met een afwijkende formfactor. In deze platte behuizing moet een pio-moederbord worden geplaatst. Die moederborden hebben een pci-e-slot dat onder een hoek is geplaatst, zodat de videokaart horizontaal in het systeem geprikt kan worden. Volgens SilverStone zijn dergelijke moederborden populair in China en worden ze gebruikt om computers te bouwen die achter een monitor weggewerkt worden.

De formfactor is echter ook ideaal om een mediacenter te bouwen met een krachtige videokaart. In de FTZ02-behuizing zou een videokaart die tot drie slots inneemt, weggewerkt kunnen worden. De hoogte van de behuizing is 86mm, precies genoeg om er een voeding van maximaal het sfx-l-formaat in weg te werken. Ook is er ruimte voor twee 120mm-ventilators en twee 2,5"-drives. De kast is 39,5cm breed en 38cm diep.

SilverStone maakt de voorkant van aluminium; het chassis is van staal. De bovenkant bestaat uit een doorzichtig stuk acryl met ventilatiesleuven. Het getoonde model is een prototype en wanneer het op de markt komt, is nog niet duidelijk. De fabrikant noemt al wel een prijs van 129 dollar. Omgerekend met btw zou dat neerkomen op zo'n 139 euro.

Precision PS15

Niet alle prototypes van SilverStone hebben afwijkende formfactors. De PS15 is een gewone atx-tower, maar het model is interessant omdat het een budgetkast is die een raam van gehard glas krijgt. Goedkope behuizingen krijgen meestal een window van acryl mee, maar dit exemplaar dus niet. SilverStone noemt een prijs van 55 dollar, omgerekend met btw ongeveer 59 euro.

Bij het prototype op de beurs toonde SilverStone het zijpaneel niet, maar de fabrikant vertelt dat het om een donker getint paneel gaat. In de behuizing is ruimte voor drie 3,5"-hdd's, evenveel 2,5"-drives en vijf 140mm-ventilators, waarvan één exemplaar meegeleverd zal worden. De afmetingen zijn 47,8x22,9x46,4cm, en het chassis en de voorkant zijn van metaal gemaakt. Wanneer de PS15 op de markt komt, is nog niet bekend. Volgens SilverStone is het model dat op de beurs staat, nog niet definitief wat afwerking betreft.

Passieve sfx-l-voeding

SilverStone laat ook een passieve sfx-l-voeding zien op zijn stand. Het is een groot blok aluminium; aan de buitenkant is weinig op te maken over de ingewanden. We krijgen echter te horen dat het gaat om een 450-wattmodel dat wordt gebaseerd op de bestaande 800W-sfx-l-voeding, die een 80 Plus Titanium-certificaat heeft.

Een zeer efficiënte voeding kan zijn werk bij lagere belasting doen op lage temperaturen. Door de passieve voeding te baseren op de uiterst efficiënte 800W-variant moet het dus mogelijk zijn om een passief model te maken, dat dan weliswaar minder stroom kan leveren. De passieve 450W-voeding krijgt volgens SilverStone een 80 Plus Platinum-waardering.

Het prototype dat SilverStone toont, kan nog veranderen en voor 2018 zal de voeding in ieder geval niet verschijnen. Op het huidige model zit een micro-usb-aansluiting, die gebruikt kan worden om met software informatie over bijvoorbeeld temperatuur uit te lezen. SilverStone zegt nog te twijfelen over dergelijke functionaliteit. Misschien wordt de usb-poort in de uiteindelijke versie geschrapt.

Fortress Box

Tot slot bekijken we de Fortress Box, een behuizing waarmee een videokaart via Thunderbolt 3 op een laptop kan worden aangesloten. Het is niet de eerste keer dat SilverStone dit gpu-dock toont en ook is het product nog niet af. Volgens de fabrikant is de hardware gereed, maar is het wachten op alle certificaties rondom de Thunderbolt-aansluiting.

SilverStone stopt een van zijn eigen 500W-sfx-voedingen in het dock en een pcb met daarop één pci-e-3.0 x16-slot. Met een usb-c-kabel kan het dock worden aangesloten op laptops, mits die Thunderbolt 3 ondersteunen. De zijkanten zijn gemaakt van gaas, zodat de warme lucht kan ontsnappen. Aan de voorkant zit een aluminium paneel dat is te openen om een videokaart te plaatsen. De bovenkant is voorzien van een hendel waarmee het gpu-dock makkelijk te verplaatsen is.

Met usb-c power delivery kan het dock ook een laptop opladen en alle aangesloten randapparatuur voeden. Het dock levert daarbij maximaal 60 watt. Dat is minder dan bijvoorbeeld de Asus RoG Station X2, die 100 watt levert. SilverStone zegt dat zijn gpu-dock wel goedkoper wordt dan dat zeshonderd euro kostende model. Een exacte prijs en verschijningsdatum zijn nog niet bekend.