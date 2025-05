Beelink GTR7 7840HS

Chinese bedrijven hebben de mini-pc ontdekt en proberen elkaar continu af te troeven als het gaat om het beschikbaar stellen van de nieuwste hardware. Het is dit keer niet het Hongkongse Minisforum, maar de fabrikant Beelink uit Shenzhen die de eerste mini-pc met een AMD Zen 4-processor uit de Ryzen 7000-serie tot in ons testlab wist te brengen. In deze review maken we kennis met dit merk en onderzoeken we hoe goed AMD's nieuwste chips het in deze formfactor doen.

Als je op zoek gaat naar een pc of laptop met AMD's nieuwste mobiele processor, is het opletten geblazen. Als onderdeel van een gewijzigde naamgeving heeft AMD namelijk een hoop Ryzen 6000-chips gerebrand met een modelnummer in de Ryzen 7030-serie. Het derde cijfer geeft de generatie aan. Wil je de nieuwste Zen 4-chip, dan moet je er dus eentje uit de Ryzen 7040-reeks hebben.

Daaraan voldoet de Ryzen 7 7840HS, die in de door ons geteste Beelink GTR7 zit. Dat is een 8-core-cpu met een maximale kloksnelheid van 5,1GHz. Onder de noemer GTR7 Pro verkoopt Beelink ook een variant met de Ryzen 9 7940HS, die marginaal hogere clocks voor zowel de cpu-cores als de geïntegreerde Radeon 780M-gpu heeft.

Beelink verkoopt de GTR7 zelf in vier kleuren: groen, blauw, grijs en oranje. De configuratie bestaat altijd uit 32GB ram en een 1TB-ssd, en kost op het moment van schrijven 709 euro inclusief verzending voor de Ryzen 7 7840HS en 789 euro voor de Ryzen 9 7940HS. Die neemt volgens de fabrikant ongeveer een week in beslag. Er zijn meer winkels die de mini-pc's van dit merk verkopen, maar daar betaal je doorgaans fors meer.